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Более восьми тысяч детей из Югры и с Ямала отдохнут в Тюменской области - РИА Новости, 21.07.2023
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Тюменская область
 
19:17 21.07.2023 (обновлено: 19:19 21.07.2023)
https://ria.ru/20230721/deti-1885588280.html
Более восьми тысяч детей из Югры и с Ямала отдохнут в Тюменской области
Более восьми тысяч детей из Югры и с Ямала отдохнут в Тюменской области - РИА Новости, 21.07.2023
Более восьми тысяч детей из Югры и с Ямала отдохнут в Тюменской области
Более восьми тысяч детей из ХМАО – Югры и ЯНАО часть летних каникул проведут в загородных лагерях Тюменской области, по вопросам организации отдыха детей и их... РИА Новости, 21.07.2023
2023-07-21T19:17
2023-07-21T19:19
тюменская область
общество
тюменская область
ямал
александр моор
ханты-мансийский автономный округ
ямало-ненецкий автономный округ (янао)
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ТЮМЕНЬ, 21 июл - РИА Новости. Более восьми тысяч детей из ХМАО – Югры и ЯНАО часть летних каникул проведут в загородных лагерях Тюменской области, по вопросам организации отдыха детей и их оздоровления регионы сотрудничают более двадцати лет, сообщил глава Тюменской области Александр Моор. "Традиционно в наших лагерях отдыхают наши земляки с Югры и Ямала. В планах этой летней кампании принять с округов более восьми тысяч детей, больше четырех тысяч уже отдохнули. Огромным спросом пользуются наши загородные центры, они очень хорошие современные, с развитой инфраструктурой", – отметил Моор. Губернатор подчеркнул, что лагеря проводят различные тематические смены, помимо активного отдыха и оздоровления, в них предусмотрены профориентация, подготовка к старшим классам, поэтому семьи с Ямала и Югры очень активно своих детей отправляют на отдых в Тюменскую область. "Только самые позитивные слышим отзывы от тех, кто отдохнул в наших лагерях", – резюмировал Моор.
https://ria.ru/20230721/deti-1885580798.html
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общество, тюменская область, ямал, александр моор, ханты-мансийский автономный округ, ямало-ненецкий автономный округ (янао)
Тюменская область, Общество, Тюменская область, Ямал, Александр Моор, Ханты-Мансийский автономный округ, Ямало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО)
Более восьми тысяч детей из Югры и с Ямала отдохнут в Тюменской области

Более восьми тысяч детей из Югры и с Ямала за лето отдохнут в Тюменской области

© РИА Новости / Юлия Честнова | Перейти в медиабанкТюмень
Тюмень - РИА Новости, 1920, 21.07.2023
© РИА Новости / Юлия Честнова
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ТЮМЕНЬ, 21 июл - РИА Новости. Более восьми тысяч детей из ХМАО – Югры и ЯНАО часть летних каникул проведут в загородных лагерях Тюменской области, по вопросам организации отдыха детей и их оздоровления регионы сотрудничают более двадцати лет, сообщил глава Тюменской области Александр Моор.
«
"Традиционно в наших лагерях отдыхают наши земляки с Югры и Ямала. В планах этой летней кампании принять с округов более восьми тысяч детей, больше четырех тысяч уже отдохнули. Огромным спросом пользуются наши загородные центры, они очень хорошие современные, с развитой инфраструктурой", – отметил Моор.
Губернатор подчеркнул, что лагеря проводят различные тематические смены, помимо активного отдыха и оздоровления, в них предусмотрены профориентация, подготовка к старшим классам, поэтому семьи с Ямала и Югры очень активно своих детей отправляют на отдых в Тюменскую область. "Только самые позитивные слышим отзывы от тех, кто отдохнул в наших лагерях", – резюмировал Моор.
Детский лагерь - РИА Новости, 1920, 21.07.2023
Кампания по организации отдыха детей Тюменской области идет по плану
Вчера, 18:28
 
Тюменская областьОбществоТюменская областьЯмалАлександр МоорХанты-Мансийский автономный округЯмало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО)
 
 
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