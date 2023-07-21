https://ria.ru/20230721/deti-1885588280.html

Более восьми тысяч детей из Югры и с Ямала отдохнут в Тюменской области

Более восьми тысяч детей из Югры и с Ямала отдохнут в Тюменской области - РИА Новости, 21.07.2023

Более восьми тысяч детей из Югры и с Ямала отдохнут в Тюменской области

Более восьми тысяч детей из ХМАО – Югры и ЯНАО часть летних каникул проведут в загородных лагерях Тюменской области, по вопросам организации отдыха детей и их... РИА Новости, 21.07.2023

2023-07-21T19:17

2023-07-21T19:17

2023-07-21T19:19

тюменская область

общество

тюменская область

ямал

александр моор

ханты-мансийский автономный округ

ямало-ненецкий автономный округ (янао)

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ТЮМЕНЬ, 21 июл - РИА Новости. Более восьми тысяч детей из ХМАО – Югры и ЯНАО часть летних каникул проведут в загородных лагерях Тюменской области, по вопросам организации отдыха детей и их оздоровления регионы сотрудничают более двадцати лет, сообщил глава Тюменской области Александр Моор. "Традиционно в наших лагерях отдыхают наши земляки с Югры и Ямала. В планах этой летней кампании принять с округов более восьми тысяч детей, больше четырех тысяч уже отдохнули. Огромным спросом пользуются наши загородные центры, они очень хорошие современные, с развитой инфраструктурой", – отметил Моор. Губернатор подчеркнул, что лагеря проводят различные тематические смены, помимо активного отдыха и оздоровления, в них предусмотрены профориентация, подготовка к старшим классам, поэтому семьи с Ямала и Югры очень активно своих детей отправляют на отдых в Тюменскую область. "Только самые позитивные слышим отзывы от тех, кто отдохнул в наших лагерях", – резюмировал Моор.

https://ria.ru/20230721/deti-1885580798.html

тюменская область

ямал

ханты-мансийский автономный округ

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, тюменская область, ямал, александр моор, ханты-мансийский автономный округ, ямало-ненецкий автономный округ (янао)