https://ria.ru/20230721/deti-1885588280.html
Более восьми тысяч детей из Югры и с Ямала отдохнут в Тюменской области
Более восьми тысяч детей из Югры и с Ямала отдохнут в Тюменской области - РИА Новости, 21.07.2023
Более восьми тысяч детей из Югры и с Ямала отдохнут в Тюменской области
Более восьми тысяч детей из ХМАО – Югры и ЯНАО часть летних каникул проведут в загородных лагерях Тюменской области, по вопросам организации отдыха детей и их... РИА Новости, 21.07.2023
2023-07-21T19:17
2023-07-21T19:17
2023-07-21T19:19
тюменская область
общество
тюменская область
ямал
александр моор
ханты-мансийский автономный округ
ямало-ненецкий автономный округ (янао)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/09/1749363651_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_594ea06b69ffcfb7289181cf646d3996.jpg
ТЮМЕНЬ, 21 июл - РИА Новости. Более восьми тысяч детей из ХМАО – Югры и ЯНАО часть летних каникул проведут в загородных лагерях Тюменской области, по вопросам организации отдыха детей и их оздоровления регионы сотрудничают более двадцати лет, сообщил глава Тюменской области Александр Моор. "Традиционно в наших лагерях отдыхают наши земляки с Югры и Ямала. В планах этой летней кампании принять с округов более восьми тысяч детей, больше четырех тысяч уже отдохнули. Огромным спросом пользуются наши загородные центры, они очень хорошие современные, с развитой инфраструктурой", – отметил Моор. Губернатор подчеркнул, что лагеря проводят различные тематические смены, помимо активного отдыха и оздоровления, в них предусмотрены профориентация, подготовка к старшим классам, поэтому семьи с Ямала и Югры очень активно своих детей отправляют на отдых в Тюменскую область. "Только самые позитивные слышим отзывы от тех, кто отдохнул в наших лагерях", – резюмировал Моор.
https://ria.ru/20230721/deti-1885580798.html
тюменская область
ямал
ханты-мансийский автономный округ
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/09/1749363651_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_424a3fd3e1b4ff5c0e63892a13d8073c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, тюменская область, ямал, александр моор, ханты-мансийский автономный округ, ямало-ненецкий автономный округ (янао)
Тюменская область, Общество, Тюменская область, Ямал, Александр Моор, Ханты-Мансийский автономный округ, Ямало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО)
Более восьми тысяч детей из Югры и с Ямала отдохнут в Тюменской области
Более восьми тысяч детей из Югры и с Ямала за лето отдохнут в Тюменской области