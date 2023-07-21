https://ria.ru/20230721/debosh-1885613246.html

Предположительно, пьяный мужчина устроил дебош в кафе в центре Москвы

Предположительно, пьяный мужчина устроил дебош в кафе в центре Москвы - РИА Новости, 21.07.2023

Предположительно, пьяный мужчина устроил дебош в кафе в центре Москвы

Предположительно, пьяный мужчина устроил дебош в кафе на Арбате в Москве, сообщается в телеграм-канале столичной прокуратуры. РИА Новости, 21.07.2023

2023-07-21T21:50

2023-07-21T21:50

2023-07-21T21:50

происшествия

москва

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/0b/1600765447_0:215:3080:1948_1920x0_80_0_0_b89e238d8d4bf5eb9ac47545e2f3735b.jpg

МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Предположительно, пьяный мужчина устроил дебош в кафе на Арбате в Москве, сообщается в телеграм-канале столичной прокуратуры. "Мужчина, находившийся, предположительно, в состоянии алкогольного опьянения, зашел в кафе на Арбате и беспричинно, из хулиганских побуждений уничтожил и повредил имущество заведения, причинив ущерб субъекту предпринимательства", - говорится в сообщении. Как уточняется, прокуратура контролирует ход и результаты процессуальной проверки, проводимой по данному факту, а также привлечение мужчины к ответственности.

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, москва