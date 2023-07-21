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Предположительно, пьяный мужчина устроил дебош в кафе в центре Москвы - РИА Новости, 21.07.2023
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21:50 21.07.2023
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Предположительно, пьяный мужчина устроил дебош в кафе в центре Москвы
Предположительно, пьяный мужчина устроил дебош в кафе в центре Москвы - РИА Новости, 21.07.2023
Предположительно, пьяный мужчина устроил дебош в кафе в центре Москвы
Предположительно, пьяный мужчина устроил дебош в кафе на Арбате в Москве, сообщается в телеграм-канале столичной прокуратуры. РИА Новости, 21.07.2023
2023-07-21T21:50
2023-07-21T21:50
происшествия
москва
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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Предположительно, пьяный мужчина устроил дебош в кафе на Арбате в Москве, сообщается в телеграм-канале столичной прокуратуры. "Мужчина, находившийся, предположительно, в состоянии алкогольного опьянения, зашел в кафе на Арбате и беспричинно, из хулиганских побуждений уничтожил и повредил имущество заведения, причинив ущерб субъекту предпринимательства", - говорится в сообщении. Как уточняется, прокуратура контролирует ход и результаты процессуальной проверки, проводимой по данному факту, а также привлечение мужчины к ответственности.
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происшествия, москва
Происшествия, Москва
Предположительно, пьяный мужчина устроил дебош в кафе в центре Москвы

Предположительно, пьяный мужчина устроил дебош в кафе на Арбате

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЭмблема на форме сотрудника полиции
Эмблема на форме сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 21.07.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Эмблема на форме сотрудника полиции. Архивное фото
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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Предположительно, пьяный мужчина устроил дебош в кафе на Арбате в Москве, сообщается в телеграм-канале столичной прокуратуры.
"Мужчина, находившийся, предположительно, в состоянии алкогольного опьянения, зашел в кафе на Арбате и беспричинно, из хулиганских побуждений уничтожил и повредил имущество заведения, причинив ущерб субъекту предпринимательства", - говорится в сообщении.
Как уточняется, прокуратура контролирует ход и результаты процессуальной проверки, проводимой по данному факту, а также привлечение мужчины к ответственности.
 
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