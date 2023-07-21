https://ria.ru/20230721/dagestan-1885502405.html

Житель Дагестана с психическим заболеванием напал с ножом на сына

Житель Дагестана с психическим заболеванием напал с ножом на сына - РИА Новости, 21.07.2023

Житель Дагестана с психическим заболеванием напал с ножом на сына

Житель дагестанского Каспийска, который имеет психическое заболевание, напал на своего 14-летнего сына с кухонным ножом и нанес ему проникающее ранение,... РИА Новости, 21.07.2023

2023-07-21T14:08

2023-07-21T14:08

2023-07-21T14:09

происшествия

каспийск

россия

здоровье - общество

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МАХАЧКАЛА, 21 июл - РИА Новости. Житель дагестанского Каспийска, который имеет психическое заболевание, напал на своего 14-летнего сына с кухонным ножом и нанес ему проникающее ранение, сообщили в пятницу в пресс-службе МВД республики. "20 июля 2023 года примерно в 22 часа в Каспийске 44-летний местный житель, находясь у себя дома, без видимых причин стал наносить удары кухонным ножом своему 14-летнему сыну. На крик о помощи в комнату забежала супруга подозреваемого, которая выхватила оружие из рук мужа. В этот момент юноше удалось скрыться. Подросток был доставлен в больницу с проникающим ножевым ранением", – говорится в сообщении. Подозреваемого задержали, против него возбуждено уголовное дело о покушении на убийство (ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ). "По имеющейся информации, подозреваемый имеет психическое заболевание и находится на учете в РПНД (Республиканском психоневрологическом диспансере)", – добавили в региональном МВД.

https://ria.ru/20230622/ubiystvo-1879802051.html

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происшествия, каспийск, россия, здоровье - общество