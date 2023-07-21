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Житель Дагестана с психическим заболеванием напал с ножом на сына - РИА Новости, 21.07.2023
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14:08 21.07.2023 (обновлено: 14:09 21.07.2023)
https://ria.ru/20230721/dagestan-1885502405.html
Житель Дагестана с психическим заболеванием напал с ножом на сына
Житель Дагестана с психическим заболеванием напал с ножом на сына - РИА Новости, 21.07.2023
Житель Дагестана с психическим заболеванием напал с ножом на сына
Житель дагестанского Каспийска, который имеет психическое заболевание, напал на своего 14-летнего сына с кухонным ножом и нанес ему проникающее ранение,... РИА Новости, 21.07.2023
2023-07-21T14:08
2023-07-21T14:09
происшествия
каспийск
россия
здоровье - общество
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МАХАЧКАЛА, 21 июл - РИА Новости. Житель дагестанского Каспийска, который имеет психическое заболевание, напал на своего 14-летнего сына с кухонным ножом и нанес ему проникающее ранение, сообщили в пятницу в пресс-службе МВД республики. "20 июля 2023 года примерно в 22 часа в Каспийске 44-летний местный житель, находясь у себя дома, без видимых причин стал наносить удары кухонным ножом своему 14-летнему сыну. На крик о помощи в комнату забежала супруга подозреваемого, которая выхватила оружие из рук мужа. В этот момент юноше удалось скрыться. Подросток был доставлен в больницу с проникающим ножевым ранением", – говорится в сообщении. Подозреваемого задержали, против него возбуждено уголовное дело о покушении на убийство (ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ). "По имеющейся информации, подозреваемый имеет психическое заболевание и находится на учете в РПНД (Республиканском психоневрологическом диспансере)", – добавили в региональном МВД.
https://ria.ru/20230622/ubiystvo-1879802051.html
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происшествия, каспийск, россия, здоровье - общество
Происшествия, Каспийск, Россия, Здоровье - Общество
Житель Дагестана с психическим заболеванием напал с ножом на сына

Житель Дагестана с психическим заболеванием напал с ножом на сына, ребенок в больнице

© НАК РФАвтомобиль полиции Дагестана
Автомобиль полиции Дагестана
© НАК РФ
Автомобиль полиции Дагестана. Архивное фото
Читать ria.ru в
МАХАЧКАЛА, 21 июл - РИА Новости. Житель дагестанского Каспийска, который имеет психическое заболевание, напал на своего 14-летнего сына с кухонным ножом и нанес ему проникающее ранение, сообщили в пятницу в пресс-службе МВД республики.
"20 июля 2023 года примерно в 22 часа в Каспийске 44-летний местный житель, находясь у себя дома, без видимых причин стал наносить удары кухонным ножом своему 14-летнему сыну. На крик о помощи в комнату забежала супруга подозреваемого, которая выхватила оружие из рук мужа. В этот момент юноше удалось скрыться. Подросток был доставлен в больницу с проникающим ножевым ранением", – говорится в сообщении.
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Подозреваемого задержали, против него возбуждено уголовное дело о покушении на убийство (ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ).
"По имеющейся информации, подозреваемый имеет психическое заболевание и находится на учете в РПНД (Республиканском психоневрологическом диспансере)", – добавили в региональном МВД.
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