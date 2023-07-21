https://ria.ru/20230721/chs-1885406391.html

В одном из районов Бурятии ввели режим ЧС из-за ливней

В одном из районов Бурятии ввели режим ЧС из-за ливней - РИА Новости, 21.07.2023

В одном из районов Бурятии ввели режим ЧС из-за ливней

Режим чрезвычайной ситуации введен в сельском поселении Алцакское Джидинского района Бурятии, пострадавшем от сильных дождей с градом, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 21.07.2023

2023-07-21T08:26

2023-07-21T08:26

2023-07-21T08:26

джидинский район

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

происшествия

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УЛАН-УДЭ, 21 июл – РИА Новости. Режим чрезвычайной ситуации введен в сельском поселении Алцакское Джидинского района Бурятии, пострадавшем от сильных дождей с градом, сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации района. Ранее республиканское агентство ГО и ЧС сообщило, что накануне из-за сильных дождей с градом на территории Джидинского района произошел подъем уровня воды в реке Алцак. Размыло дорожное полотно дороги местного значения между населенными пунктами Армак - Алцак. От града пострадали надворные постройки, овощные культуры на приусадебных участках, а также сельскохозяйственные посевы. Произошло автоматическое отключение электричества. По предварительной информации, пострадавших из числа местного населения нет. "В Алцаке введен режим чрезвычайной ситуации. Сейчас на месте работает комиссия, уточняются последствия стихии. Точных данных пока нет", - сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации Джидинского района. Ранее в МЧС Бурятии предупредили о возможных ливнях, грозах и граде по югу региона 20 и 21 июля.

https://ria.ru/20230720/razdolnoe-1885214578.html

джидинский район

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

джидинский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия