https://ria.ru/20230721/boepripasy-1885595714.html

ООН осудила применение Киевом американских кассетных боеприпасов

ООН осудила применение Киевом американских кассетных боеприпасов - РИА Новости, 21.07.2023

ООН осудила применение Киевом американских кассетных боеприпасов

Сообщения об использовании Киевом американских кассетных боеприпасов вызывают озабоченность, заявил на брифинге официальный представитель генсека ООН Стефан... РИА Новости, 21.07.2023

2023-07-21T19:53

2023-07-21T19:53

2023-07-21T23:57

в мире

киев

сша

оон

украина

вооруженные силы украины

стефан дюжаррик

специальная военная операция на украине

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ООН, 21 июл — РИА Новости. Сообщения об использовании Киевом американских кассетных боеприпасов вызывают озабоченность, заявил на брифинге официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик."Мы видели эти сообщения, они очень беспокоят. Как мы уже заявляли, такие виды боеприпасов должны уйти в историю и не должны применяться", — сказал он.Седьмого июля президент США Джо Байден заявил о решении выделить киевскому режиму кассетные снаряды, а неделю спустя в Пентагоне сообщили, что Украина уже получила их, причем не только из Соединенных Штатов, но и из других стран.В Москве подчеркивали, что такие поставки ставят под удар мирных жителей и нацелены на затягивание кризиса.По информации Минобороны, ВСУ уже применяли кассетные боеприпасы для обстрелов Донбасса. По словам официального представителя ведомства Игоря Конашенкова, это говорит о том, что украинские войска видят своей задачей убийство максимального числа мирных жителей.В международной неправительственной организации Human Rights Watch заявили, что передача Киеву этого вида вооружений неизбежно приведет к долгосрочным страданиям гражданского населения и сведет на нет международное порицание их использования.

https://ria.ru/20230720/boepripasy-1885368954.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, киев, сша, оон, украина, вооруженные силы украины, стефан дюжаррик