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ООН осудила применение Киевом американских кассетных боеприпасов - РИА Новости, 21.07.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
19:53 21.07.2023 (обновлено: 23:57 21.07.2023)
https://ria.ru/20230721/boepripasy-1885595714.html
ООН осудила применение Киевом американских кассетных боеприпасов
ООН осудила применение Киевом американских кассетных боеприпасов - РИА Новости, 21.07.2023
ООН осудила применение Киевом американских кассетных боеприпасов
Сообщения об использовании Киевом американских кассетных боеприпасов вызывают озабоченность, заявил на брифинге официальный представитель генсека ООН Стефан... РИА Новости, 21.07.2023
2023-07-21T19:53
2023-07-21T23:57
в мире
киев
сша
оон
украина
вооруженные силы украины
стефан дюжаррик
специальная военная операция на украине
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ООН, 21 июл — РИА Новости. Сообщения об использовании Киевом американских кассетных боеприпасов вызывают озабоченность, заявил на брифинге официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.&quot;Мы видели эти сообщения, они очень беспокоят. Как мы уже заявляли, такие виды боеприпасов должны уйти в историю и не должны применяться&quot;, — сказал он.Седьмого июля президент США Джо Байден заявил о решении выделить киевскому режиму кассетные снаряды, а неделю спустя в Пентагоне сообщили, что Украина уже получила их, причем не только из Соединенных Штатов, но и из других стран.В Москве подчеркивали, что такие поставки ставят под удар мирных жителей и нацелены на затягивание кризиса.По информации Минобороны, ВСУ уже применяли кассетные боеприпасы для обстрелов Донбасса. По словам официального представителя ведомства Игоря Конашенкова, это говорит о том, что украинские войска видят своей задачей убийство максимального числа мирных жителей.В международной неправительственной организации Human Rights Watch заявили, что передача Киеву этого вида вооружений неизбежно приведет к долгосрочным страданиям гражданского населения и сведет на нет международное порицание их использования.
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в мире, киев, сша, оон, украина, вооруженные силы украины, стефан дюжаррик
В мире, Киев, США, ООН, Украина, Вооруженные силы Украины, Стефан Дюжаррик, Специальная военная операция на Украине
ООН осудила применение Киевом американских кассетных боеприпасов

В ООН выразили обеспокоенность сообщениями о применении Украиной кассетных боеприпасов

© AP Photo / Sven KaestnerКассетные боеприпасы
Кассетные боеприпасы - РИА Новости, 1920, 21.07.2023
© AP Photo / Sven Kaestner
Кассетные боеприпасы. Архивное фото
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ООН, 21 июл — РИА Новости. Сообщения об использовании Киевом американских кассетных боеприпасов вызывают озабоченность, заявил на брифинге официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.
«

"Мы видели эти сообщения, они очень беспокоят. Как мы уже заявляли, такие виды боеприпасов должны уйти в историю и не должны применяться", — сказал он.

Седьмого июля президент США Джо Байден заявил о решении выделить киевскому режиму кассетные снаряды, а неделю спустя в Пентагоне сообщили, что Украина уже получила их, причем не только из Соединенных Штатов, но и из других стран.
В Москве подчеркивали, что такие поставки ставят под удар мирных жителей и нацелены на затягивание кризиса.
По информации Минобороны, ВСУ уже применяли кассетные боеприпасы для обстрелов Донбасса. По словам официального представителя ведомства Игоря Конашенкова, это говорит о том, что украинские войска видят своей задачей убийство максимального числа мирных жителей.
В международной неправительственной организации Human Rights Watch заявили, что передача Киеву этого вида вооружений неизбежно приведет к долгосрочным страданиям гражданского населения и сведет на нет международное порицание их использования.
Вид на Белый дом в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 20.07.2023
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреКиевСШАООНУкраинаВооруженные силы УкраиныСтефан Дюжаррик
 
 
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