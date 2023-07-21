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Почти треть Украины покрыта неразорвавшимися боеприпасами, заявили в ООН

Почти треть Украины покрыта неразорвавшимися боеприпасами, заявили в ООН - РИА Новости, 21.07.2023

Почти треть Украины покрыта неразорвавшимися боеприпасами, заявили в ООН

Неразорвавшиеся боеприпасы оказались почти на трети территории Украины, заявила на заседании Совета Безопасности ООН заместитель генсека организации по... РИА Новости, 21.07.2023

2023-07-21T18:10

2023-07-21T18:10

2023-07-21T20:41

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ООН, 21 июл — РИА Новости. Неразорвавшиеся боеприпасы оказались почти на трети территории Украины, заявила на заседании Совета Безопасности ООН заместитель генсека организации по политическим вопросам Розмари Ди Карло. "Наземные мины будут по-прежнему представлять опасность для гражданского населения еще годы, поскольку, как сообщается, почти треть территории страны занята неразорвавшимися боеприпасами, наземными минами и кассетными боеприпасами", — сказала она.Выступавший вслед за ней глава МИД Эквадора Густаво Манрике призвал стороны конфликта воздержаться от применения кассетных боеприпасов. Седьмого июля президент США Джо Байден заявил о решении выделить киевскому режиму кассетные снаряды, а неделю спустя в Пентагоне сообщили, что Украина уже получила их, причем не только из Соединенных Штатов, но и из других стран.В Москве подчеркивали, что такие поставки ставят под удар мирных жителей и нацелены на затягивание кризиса.По информации Минобороны, ВСУ уже применяли кассетные боеприпасы для обстрелов Донбасса. По словам официального представителя ведомства Игоря Конашенкова, это говорит о том, что украинские войска видят своей задачей убийство максимального числа мирных жителей.В международной неправительственной организации Human Rights Watch заявили, что передача Киеву этого вида вооружений неизбежно приведет к долгосрочным страданиям гражданского населения и сведет на нет международное порицание их использования.

https://ria.ru/20230720/boepripasy-1885368954.html

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в мире, украина, джо байден, оон, human rights watch, мария захарова, эквадор, сша