Рейтинг@Mail.ru
Почти треть Украины покрыта неразорвавшимися боеприпасами, заявили в ООН - РИА Новости, 21.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:10 21.07.2023 (обновлено: 20:41 21.07.2023)
https://ria.ru/20230721/boepripasy-1885576855.html
Почти треть Украины покрыта неразорвавшимися боеприпасами, заявили в ООН
Почти треть Украины покрыта неразорвавшимися боеприпасами, заявили в ООН - РИА Новости, 21.07.2023
Почти треть Украины покрыта неразорвавшимися боеприпасами, заявили в ООН
Неразорвавшиеся боеприпасы оказались почти на трети территории Украины, заявила на заседании Совета Безопасности ООН заместитель генсека организации по... РИА Новости, 21.07.2023
2023-07-21T18:10
2023-07-21T20:41
в мире
украина
джо байден
оон
human rights watch
мария захарова
эквадор
сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/15/1885603502_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_2b6e946530a6bf8cc207e700c1393f0b.jpg
ООН, 21 июл — РИА Новости. Неразорвавшиеся боеприпасы оказались почти на трети территории Украины, заявила на заседании Совета Безопасности ООН заместитель генсека организации по политическим вопросам Розмари Ди Карло. &quot;Наземные мины будут по-прежнему представлять опасность для гражданского населения еще годы, поскольку, как сообщается, почти треть территории страны занята неразорвавшимися боеприпасами, наземными минами и кассетными боеприпасами&quot;, — сказала она.Выступавший вслед за ней глава МИД Эквадора Густаво Манрике призвал стороны конфликта воздержаться от применения кассетных боеприпасов. Седьмого июля президент США Джо Байден заявил о решении выделить киевскому режиму кассетные снаряды, а неделю спустя в Пентагоне сообщили, что Украина уже получила их, причем не только из Соединенных Штатов, но и из других стран.В Москве подчеркивали, что такие поставки ставят под удар мирных жителей и нацелены на затягивание кризиса.По информации Минобороны, ВСУ уже применяли кассетные боеприпасы для обстрелов Донбасса. По словам официального представителя ведомства Игоря Конашенкова, это говорит о том, что украинские войска видят своей задачей убийство максимального числа мирных жителей.В международной неправительственной организации Human Rights Watch заявили, что передача Киеву этого вида вооружений неизбежно приведет к долгосрочным страданиям гражданского населения и сведет на нет международное порицание их использования.
https://ria.ru/20230720/boepripasy-1885368954.html
https://ria.ru/20230721/london-1885568586.html
украина
эквадор
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/15/1885603502_136:0:2868:2048_1920x0_80_0_0_cc1032c78f23c6053a262ee9b4abd17e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, джо байден, оон, human rights watch, мария захарова, эквадор, сша
В мире, Украина, Джо Байден, ООН, Human Rights Watch, Мария Захарова, Эквадор, США
Почти треть Украины покрыта неразорвавшимися боеприпасами, заявили в ООН

ООН: почти треть Украины покрыта неразорвавшимися боеприпасами, в том числе кассетными

© AP Photo / Eduardo Munoz AlvarezЗаседание Совета Безопасности ООН. 21 июля 2023
Заседание Совета Безопасности ООН. 21 июля 2023 - РИА Новости, 1920, 21.07.2023
© AP Photo / Eduardo Munoz Alvarez
Заседание Совета Безопасности ООН. 21 июля 2023
Читать ria.ru в
ООН, 21 июл — РИА Новости. Неразорвавшиеся боеприпасы оказались почти на трети территории Украины, заявила на заседании Совета Безопасности ООН заместитель генсека организации по политическим вопросам Розмари Ди Карло.
«

"Наземные мины будут по-прежнему представлять опасность для гражданского населения еще годы, поскольку, как сообщается, почти треть территории страны занята неразорвавшимися боеприпасами, наземными минами и кассетными боеприпасами", — сказала она.

Вид на Белый дом в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 20.07.2023
В Белом доме заявили, что ВСУ эффективно применяют кассетные боеприпасы
20 июля, 20:56
Выступавший вслед за ней глава МИД Эквадора Густаво Манрике призвал стороны конфликта воздержаться от применения кассетных боеприпасов.
Седьмого июля президент США Джо Байден заявил о решении выделить киевскому режиму кассетные снаряды, а неделю спустя в Пентагоне сообщили, что Украина уже получила их, причем не только из Соединенных Штатов, но и из других стран.
В Москве подчеркивали, что такие поставки ставят под удар мирных жителей и нацелены на затягивание кризиса.
По информации Минобороны, ВСУ уже применяли кассетные боеприпасы для обстрелов Донбасса. По словам официального представителя ведомства Игоря Конашенкова, это говорит о том, что украинские войска видят своей задачей убийство максимального числа мирных жителей.
В международной неправительственной организации Human Rights Watch заявили, что передача Киеву этого вида вооружений неизбежно приведет к долгосрочным страданиям гражданского населения и сведет на нет международное порицание их использования.
Грузовые суда в Черном море у входа в пролив Босфор в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 21.07.2023
Великобритания выступила против расширения боевых действий на Черном море
Вчера, 17:38
 
В миреУкраинаДжо БайденООНHuman Rights WatchМария ЗахароваЭквадорСША
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала