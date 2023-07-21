https://ria.ru/20230721/blinovskaya-1885459114.html

Блиновская погасила задолженность по налогам на 50 миллионов рублей

Блиновская погасила задолженность по налогам на 50 миллионов рублей - РИА Новости, 21.07.2023

Блиновская погасила задолженность по налогам на 50 миллионов рублей

Блогер Елена Блиновская, обвиняемая в уклонении от уплаты налогов на сумму свыше 900 миллионов рублей и отмывании доходов, выплатила 50 миллионов рублей... РИА Новости, 21.07.2023

2023-07-21T12:11

2023-07-21T12:11

2023-07-21T12:13

происшествия

россия

елена блиновская

людмила нефедова

следственный комитет россии (ск рф)

шоубиз

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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Блогер Елена Блиновская, обвиняемая в уклонении от уплаты налогов на сумму свыше 900 миллионов рублей и отмывании доходов, выплатила 50 миллионов рублей налоговому органу, сообщила РИА Новости ее адвокат Наталия Сальникова. "На данный момент Блиновской выплачено 50 миллионов рублей", - рассказала собеседница агентства. Сегодня Пресненский суд Москвы продлил Блиновской меру пресечения в виде домашнего ареста на 3 месяца. Домашний арест блогер отбывает в своем подмосковном коттедже. Ранее руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова сообщила РИА Новости, что ведомство просит взыскать с Блиновской 918 908 197 рублей в счет возмещения ущерба, причиненного бюджетной системе РФ. Кроме того, в рамках обеспечительных мер наложен арест на принадлежащие Блиновской и ее родственникам 21 объект недвижимости, свыше 46 миллионов рублей и 292 тысяч долларов наличными, 50 банковских счетов. По данным СК, Блиновская получала большой доход от реализации учебных курсов и тренинг-марафонов, не желая "переходить на общую систему налогообложения и уплачивать предусмотренные данным налоговым режимом НДС и НДФЛ". Кроме того, она привлекла к реализации преступной схемы неустановленных лиц. По версии следствия, блогер не уплатила за 2019-2021 годы налоги на общую сумму свыше 918 миллионов рублей. Прокуратура отмечала, что Блиновская также легализовала незаконно полученные 43 миллиона рублей, оплатив автомобиль мужа, закупив оборудование для фирм супруга и сестры, работу музыкального артиста и праздничное мероприятие в августе 2021 года. Позднее фигурантом дела стал и ее муж Алексей Блиновский. Ему избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий, мужчине нельзя пользоваться связью и интернетом, однако в передвижениях его не ограничили.

https://ria.ru/20230718/blinovskaya-1884825197.html

https://ria.ru/20230714/arest-1884296600.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, россия, елена блиновская, людмила нефедова, следственный комитет россии (ск рф)