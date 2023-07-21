https://ria.ru/20230721/blinovskaya-1885459114.html
Блиновская погасила задолженность по налогам на 50 миллионов рублей
Блиновская погасила задолженность по налогам на 50 миллионов рублей - РИА Новости, 21.07.2023
Блиновская погасила задолженность по налогам на 50 миллионов рублей
Блогер Елена Блиновская, обвиняемая в уклонении от уплаты налогов на сумму свыше 900 миллионов рублей и отмывании доходов, выплатила 50 миллионов рублей... РИА Новости, 21.07.2023
2023-07-21T12:11
2023-07-21T12:11
2023-07-21T12:13
происшествия
россия
елена блиновская
людмила нефедова
следственный комитет россии (ск рф)
шоубиз
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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Блогер Елена Блиновская, обвиняемая в уклонении от уплаты налогов на сумму свыше 900 миллионов рублей и отмывании доходов, выплатила 50 миллионов рублей налоговому органу, сообщила РИА Новости ее адвокат Наталия Сальникова. "На данный момент Блиновской выплачено 50 миллионов рублей", - рассказала собеседница агентства. Сегодня Пресненский суд Москвы продлил Блиновской меру пресечения в виде домашнего ареста на 3 месяца. Домашний арест блогер отбывает в своем подмосковном коттедже. Ранее руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова сообщила РИА Новости, что ведомство просит взыскать с Блиновской 918 908 197 рублей в счет возмещения ущерба, причиненного бюджетной системе РФ. Кроме того, в рамках обеспечительных мер наложен арест на принадлежащие Блиновской и ее родственникам 21 объект недвижимости, свыше 46 миллионов рублей и 292 тысяч долларов наличными, 50 банковских счетов. По данным СК, Блиновская получала большой доход от реализации учебных курсов и тренинг-марафонов, не желая "переходить на общую систему налогообложения и уплачивать предусмотренные данным налоговым режимом НДС и НДФЛ". Кроме того, она привлекла к реализации преступной схемы неустановленных лиц. По версии следствия, блогер не уплатила за 2019-2021 годы налоги на общую сумму свыше 918 миллионов рублей. Прокуратура отмечала, что Блиновская также легализовала незаконно полученные 43 миллиона рублей, оплатив автомобиль мужа, закупив оборудование для фирм супруга и сестры, работу музыкального артиста и праздничное мероприятие в августе 2021 года. Позднее фигурантом дела стал и ее муж Алексей Блиновский. Ему избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий, мужчине нельзя пользоваться связью и интернетом, однако в передвижениях его не ограничили.
https://ria.ru/20230718/blinovskaya-1884825197.html
https://ria.ru/20230714/arest-1884296600.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, елена блиновская, людмила нефедова, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Елена Блиновская, Людмила Нефедова, Следственный комитет России (СК РФ), Шоубиз
Блиновская погасила задолженность по налогам на 50 миллионов рублей
Адвокат Сальникова: Блиновская погасила задолженность по налогам на 50 миллионов рублей
МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Блогер Елена Блиновская, обвиняемая в уклонении от уплаты налогов на сумму свыше 900 миллионов рублей и отмывании доходов, выплатила 50 миллионов рублей налоговому органу, сообщила РИА Новости ее адвокат Наталия Сальникова.
"На данный момент Блиновской выплачено 50 миллионов рублей", - рассказала собеседница агентства.
Сегодня Пресненский суд Москвы продлил Блиновской меру пресечения в виде домашнего ареста на 3 месяца. Домашний арест блогер отбывает в своем подмосковном коттедже.
Ранее руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова
сообщила РИА Новости, что ведомство просит взыскать с Блиновской 918 908 197 рублей в счет возмещения ущерба, причиненного бюджетной системе РФ
. Кроме того, в рамках обеспечительных мер наложен арест на принадлежащие Блиновской и ее родственникам 21 объект недвижимости, свыше 46 миллионов рублей и 292 тысяч долларов наличными, 50 банковских счетов.
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По данным СК
, Блиновская получала большой доход от реализации учебных курсов и тренинг-марафонов, не желая "переходить на общую систему налогообложения и уплачивать предусмотренные данным налоговым режимом НДС и НДФЛ". Кроме того, она привлекла к реализации преступной схемы неустановленных лиц. По версии следствия, блогер не уплатила за 2019-2021 годы налоги на общую сумму свыше 918 миллионов рублей.
Прокуратура отмечала, что Блиновская также легализовала незаконно полученные 43 миллиона рублей, оплатив автомобиль мужа, закупив оборудование для фирм супруга и сестры, работу музыкального артиста и праздничное мероприятие в августе 2021 года.
Позднее фигурантом дела стал и ее муж Алексей Блиновский. Ему избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий, мужчине нельзя пользоваться связью и интернетом, однако в передвижениях его не ограничили.
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