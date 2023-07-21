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Суд на три месяца продлил срок домашнего ареста Блиновской - РИА Новости, 21.07.2023
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Шоубиз
 
11:40 21.07.2023 (обновлено: 15:25 21.07.2023)
https://ria.ru/20230721/blinovskaya-1885451159.html
Суд на три месяца продлил срок домашнего ареста Блиновской
Суд на три месяца продлил срок домашнего ареста Блиновской - РИА Новости, 21.07.2023
Суд на три месяца продлил срок домашнего ареста Блиновской
Пресненский суд Москвы на три месяца продлил срок домашнего ареста блогеру Елене Блиновской, обвиняемой в уклонении от уплаты налогов и отмывании доходов,... РИА Новости, 21.07.2023
2023-07-21T11:40
2023-07-21T15:25
происшествия
россия
елена блиновская
людмила нефедова
следственный комитет россии (ск рф)
шоубиз
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МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Пресненский суд Москвы на три месяца продлил срок домашнего ареста блогеру Елене Блиновской, обвиняемой в уклонении от уплаты налогов и отмывании доходов, передает корреспондент РИА Новости с заседания."Ходатайство следствия удовлетворить, продлить обвиняемой Блиновской меру пресечения в виде домашнего ареста на срок три месяца, до 26 октября", — огласила решение судья Ольга Киселькова. По мнению следствия, основания для сохранения домашнего ареста не отпали — Блиновская без каких-либо ограничительных мер может угрожать свидетелям, уничтожить доказательства по делу или скрыться от следователей. Сторона защиты считает, что высказанные доводы — это предположения, не подкрепленные доказательствами.Кроме того, по словам адвоката, буквально сегодня вступили в силу изменения в законодательство (статья 99 УПК), которые обязывают судей рассмотреть возможность избрания такой меры пресечения, которая "позволит продолжить осуществление предпринимательской деятельности". Сама Блиновская, чье обвинение подпадает под новые изменения, попросила суд разрешить ей хотя бы преподавать, чтобы иметь возможность "содержать семью и погашать задолженность". Домашний арест блогер отбывает в своем подмосковном коттедже. По словам адвоката, она уже возместила около 30 миллионов рублей неуплаченных налогов.На этой неделе Пресненский суд также арестовал имущество Блиновской на 70 миллионов рублей.Блогера обвиняют в отмывании доходов и уклонении от уплаты налогов почти на миллиард рублей. По данным СК, она получала большой доход от реализации учебных курсов и тренинг-марафонов, не желая "переходить на общую систему налогообложения и уплачивать предусмотренные данным налоговым режимом НДС и НДФЛ". Вдобавок, как утверждается, она привлекла к преступной схеме третьих лиц, личность которых не установлена.По версии следствия, Блиновская за 2019-2021 годы не выплатила налогов на общую сумму свыше 918 миллионов рублей.Прокуратура отмечала, что обвиняемая также легализовала незаконно полученные 43 миллиона рублей, потратив их на покупку автомобиля для мужа Алексея, оборудования для фирм супруга и сестры, на услуги музыкального артиста и праздничное мероприятие в августе 2021 года.Позднее фигурантом дела стал и Алексей Блиновский. Суд избрал ему меру пресечения в виде запрета определенных действий: ему нельзя пользоваться связью и интернетом. Однако в передвижениях его не ограничили.
https://ria.ru/20230607/blinovskiy-1876686198.html
https://ria.ru/20230714/lerchek-1884226495.html
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происшествия, россия, елена блиновская, людмила нефедова, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Елена Блиновская, Людмила Нефедова, Следственный комитет России (СК РФ), Шоубиз
Суд на три месяца продлил срок домашнего ареста Блиновской

Суд на три месяца продлил срок домашнего ареста Блиновской, обвиняемой в неуплате налогов

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкБлогер Елена Блиновская в Пресненском суде Москвы
Блогер Елена Блиновская в Пресненском суде Москвы - РИА Новости, 1920, 21.07.2023
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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Блогер Елена Блиновская в Пресненском суде Москвы. Архивное фото
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МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Пресненский суд Москвы на три месяца продлил срок домашнего ареста блогеру Елене Блиновской, обвиняемой в уклонении от уплаты налогов и отмывании доходов, передает корреспондент РИА Новости с заседания.
"Ходатайство следствия удовлетворить, продлить обвиняемой Блиновской меру пресечения в виде домашнего ареста на срок три месяца, до 26 октября", — огласила решение судья Ольга Киселькова.
По мнению следствия, основания для сохранения домашнего ареста не отпали — Блиновская без каких-либо ограничительных мер может угрожать свидетелям, уничтожить доказательства по делу или скрыться от следователей. Сторона защиты считает, что высказанные доводы — это предположения, не подкрепленные доказательствами.
Кроме того, по словам адвоката, буквально сегодня вступили в силу изменения в законодательство (статья 99 УПК), которые обязывают судей рассмотреть возможность избрания такой меры пресечения, которая "позволит продолжить осуществление предпринимательской деятельности".
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Сама Блиновская, чье обвинение подпадает под новые изменения, попросила суд разрешить ей хотя бы преподавать, чтобы иметь возможность "содержать семью и погашать задолженность".
Домашний арест блогер отбывает в своем подмосковном коттедже. По словам адвоката, она уже возместила около 30 миллионов рублей неуплаченных налогов.
На этой неделе Пресненский суд также арестовал имущество Блиновской на 70 миллионов рублей.
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Блогера обвиняют в отмывании доходов и уклонении от уплаты налогов почти на миллиард рублей. По данным СК, она получала большой доход от реализации учебных курсов и тренинг-марафонов, не желая "переходить на общую систему налогообложения и уплачивать предусмотренные данным налоговым режимом НДС и НДФЛ". Вдобавок, как утверждается, она привлекла к преступной схеме третьих лиц, личность которых не установлена.
По версии следствия, Блиновская за 2019-2021 годы не выплатила налогов на общую сумму свыше 918 миллионов рублей.
Прокуратура отмечала, что обвиняемая также легализовала незаконно полученные 43 миллиона рублей, потратив их на покупку автомобиля для мужа Алексея, оборудования для фирм супруга и сестры, на услуги музыкального артиста и праздничное мероприятие в августе 2021 года.
Позднее фигурантом дела стал и Алексей Блиновский. Суд избрал ему меру пресечения в виде запрета определенных действий: ему нельзя пользоваться связью и интернетом. Однако в передвижениях его не ограничили.
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