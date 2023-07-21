https://ria.ru/20230721/bezviz-1885391201.html

Российский дипломат сообщил о скором возобновлении безвиза с Китаем

Российский дипломат сообщил о скором возобновлении безвиза с Китаем - РИА Новости, 21.07.2023

Российский дипломат сообщил о скором возобновлении безвиза с Китаем

Китай и Россия завершают последние необходимые формальности, связанные с возобновлением безвизовых групповых поездок, заявил РИА Новости генеральный консул РФ в РИА Новости, 21.07.2023

2023-07-21T02:10

2023-07-21T02:10

2023-07-21T12:56

максим решетников

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

россия

китай

харбин

туризм

новости - туризм

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ПЕКИН, 21 июл – РИА Новости. Китай и Россия завершают последние необходимые формальности, связанные с возобновлением безвизовых групповых поездок, заявил РИА Новости генеральный консул РФ в Харбине Сергей Линник. В конце июня в пресс-службе Минэкономразвития РФ сообщили, что список китайских туроператоров для безвизовых групповых туристических поездок российской стороне представят в течение двух недель, ожидается, что поездки начнутся этим летом. "Мы ориентируемся на информацию Минэкономразвития России и надеемся на то, что безвизовые туристические обмены между нашей страной и КНР возобновятся в самое ближайшее время. Знаем, что компетентные ведомства двух стран, с российской стороны это Минэкономразвития, с китайской – министерство культуры и туризма, активно прорабатывают этот вопрос, завершают последние необходимые формальности", - сказал генконсул. В феврале в Минэкономразвития сообщали, что межправсоглашение о безвизовых групповых туристических поездках от 29 февраля 2000 года возобновило свое действие. Но в ведомстве уточняли, что ожидают из Китая актуализированного списка компаний, которые планируют направлять групповые туры в Россию в рамках соглашения. В мае министр экономического развития РФ Максим Решетников уточнял, что российская сторона уже отправила в Китай список туристических организаций, которые готовые к приему китайских туристов на 2023-2024 годы. Ранее дипмиссия сообщила, что новый генконсул РФ в Харбине Сергей Линник 12 июля прибыл в КНР и приступил к работе.

https://ria.ru/20230707/viza-1882866140.html

https://ria.ru/20230710/kitay-1883248534.html

россия

китай

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максим решетников, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), россия, китай, харбин, новости - туризм