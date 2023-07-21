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Российский дипломат сообщил о скором возобновлении безвиза с Китаем - РИА Новости, 21.07.2023
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Туризм
 
02:10 21.07.2023 (обновлено: 12:56 21.07.2023)
https://ria.ru/20230721/bezviz-1885391201.html
Российский дипломат сообщил о скором возобновлении безвиза с Китаем
Российский дипломат сообщил о скором возобновлении безвиза с Китаем - РИА Новости, 21.07.2023
Российский дипломат сообщил о скором возобновлении безвиза с Китаем
Китай и Россия завершают последние необходимые формальности, связанные с возобновлением безвизовых групповых поездок, заявил РИА Новости генеральный консул РФ в РИА Новости, 21.07.2023
2023-07-21T02:10
2023-07-21T12:56
максим решетников
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
россия
китай
харбин
туризм
новости - туризм
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ПЕКИН, 21 июл – РИА Новости. Китай и Россия завершают последние необходимые формальности, связанные с возобновлением безвизовых групповых поездок, заявил РИА Новости генеральный консул РФ в Харбине Сергей Линник. В конце июня в пресс-службе Минэкономразвития РФ сообщили, что список китайских туроператоров для безвизовых групповых туристических поездок российской стороне представят в течение двух недель, ожидается, что поездки начнутся этим летом. "Мы ориентируемся на информацию Минэкономразвития России и надеемся на то, что безвизовые туристические обмены между нашей страной и КНР возобновятся в самое ближайшее время. Знаем, что компетентные ведомства двух стран, с российской стороны это Минэкономразвития, с китайской – министерство культуры и туризма, активно прорабатывают этот вопрос, завершают последние необходимые формальности", - сказал генконсул. В феврале в Минэкономразвития сообщали, что межправсоглашение о безвизовых групповых туристических поездках от 29 февраля 2000 года возобновило свое действие. Но в ведомстве уточняли, что ожидают из Китая актуализированного списка компаний, которые планируют направлять групповые туры в Россию в рамках соглашения. В мае министр экономического развития РФ Максим Решетников уточнял, что российская сторона уже отправила в Китай список туристических организаций, которые готовые к приему китайских туристов на 2023-2024 годы. Ранее дипмиссия сообщила, что новый генконсул РФ в Харбине Сергей Линник 12 июля прибыл в КНР и приступил к работе.
https://ria.ru/20230707/viza-1882866140.html
https://ria.ru/20230710/kitay-1883248534.html
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максим решетников, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), россия, китай, харбин, новости - туризм
Максим Решетников, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России), Россия, Китай, Харбин, Туризм, Новости - Туризм
Российский дипломат сообщил о скором возобновлении безвиза с Китаем

Дипломат Линник: Москва и Пекин завершают формальности по возобновлению безвизовых поездок

© РИА Новости / Пресс-служба МИД России | Перейти в медиабанкГосударственные флаги Российской Федерации и КНР
Государственные флаги Российской Федерации и КНР - РИА Новости, 1920, 21.07.2023
© РИА Новости / Пресс-служба МИД России
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ПЕКИН, 21 июл – РИА Новости. Китай и Россия завершают последние необходимые формальности, связанные с возобновлением безвизовых групповых поездок, заявил РИА Новости генеральный консул РФ в Харбине Сергей Линник.
В конце июня в пресс-службе Минэкономразвития РФ сообщили, что список китайских туроператоров для безвизовых групповых туристических поездок российской стороне представят в течение двух недель, ожидается, что поездки начнутся этим летом.
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"Мы ориентируемся на информацию Минэкономразвития России и надеемся на то, что безвизовые туристические обмены между нашей страной и КНР возобновятся в самое ближайшее время. Знаем, что компетентные ведомства двух стран, с российской стороны это Минэкономразвития, с китайской – министерство культуры и туризма, активно прорабатывают этот вопрос, завершают последние необходимые формальности", - сказал генконсул.
В феврале в Минэкономразвития сообщали, что межправсоглашение о безвизовых групповых туристических поездках от 29 февраля 2000 года возобновило свое действие. Но в ведомстве уточняли, что ожидают из Китая актуализированного списка компаний, которые планируют направлять групповые туры в Россию в рамках соглашения. В мае министр экономического развития РФ Максим Решетников уточнял, что российская сторона уже отправила в Китай список туристических организаций, которые готовые к приему китайских туристов на 2023-2024 годы.
Ранее дипмиссия сообщила, что новый генконсул РФ в Харбине Сергей Линник 12 июля прибыл в КНР и приступил к работе.
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