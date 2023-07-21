https://ria.ru/20230721/bezopasnost-1885014854.html

Плескаться разрешается: топ правил безопасного отдыха на городском водоеме

Плескаться разрешается: топ правил безопасного отдыха на городском водоеме - РИА Новости, 21.07.2023

Плескаться разрешается: топ правил безопасного отдыха на городском водоеме

Купальный сезон в Москве перешагнул за середину, однако у москвичей еще есть время позагорать и понырять вдоволь. Чтобы отдых у воды не обернулся неприятными... РИА Новости, 21.07.2023

2023-07-21T09:00

2023-07-21T09:00

2023-07-21T09:00

москва сегодня: мегаполис для жизни

москва

отдых в россии

зеленоградский административный округ

восточный административный округ (москва)

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Купальный сезон в Москве перешагнул за середину, однако у москвичей еще есть время позагорать и понырять вдоволь. Чтобы отдых у воды не обернулся неприятными последствиями и оставил только положительные впечатления, РИА Новости совместно с Московской городской поисково-спасательной службой на водных объектах (МГПСС) напоминают основные правила безопасного отдыха в зонах с купанием. Правило №1: купаться в разрешенных местахЛюбителям отдыха у воды, конечно, куда проще и быстрее выбраться на ближайшие к дому пруд или озеро, однако простота – не всегда синоним безопасности. Специалисты МГПСС настоятельно рекомендуют москвичам купаться исключительно в специально отведенных для этого зонах в черте города, и это требование – вовсе не прихоть спасателей.Дело в том, что ответственные ведомства (в частности, Роспотребнадзор и водолазы поисково-спасательной службы на водных объектах) ежегодно проводят многоступенчатую проверку. В зонах отдыха с купанием водолазы проверяют чистоту и безопасность дна водоемов, специалисты Роспотребнадзора с помощью проб изучают песок и качество воды, также оценивается наличие необходимой инфраструктуры для отдыхающих (раздевалки, стенды со спасательными кругами и концами Александрова, информационные табло с телефонами экстренных служб). На основании совокупных результатов всех мероприятий принимается решение о разрешении купания в том или ином месте.СПРАВКАПо состоянию на 14 июля в Москве открыты восемь пляжных зон с разрешенным купанием:- Путяевский пруд №1 в Восточном административном округе;- Серебряный бор-2 и Серебряный бор-3 в Северо-Западном административном округе;- пляж Тропарево в Юго-Западном административном округе;- Мещерский пляж в Западном административном округе;- Большой городской пруд, Школьное озеро и Черное озеро в Зеленоградском административном округе.В разрешенных для купания местах на акватории устанавливают буйки и другие ограничительные знаки, в какой-то мере не дающие по-настоящему насладиться заплывом. Однако неудобство – не самая высокая цена за безопасность.В специально оборудованных зонах ежедневно, с раннего утра и до позднего вечера, дежурят специалисты МГПСС, а также штатные спасатели самого пляжа и общественные спасатели, готовые оказать горожанам необходимую помощь.Правило №2: воздержаться от длительного пребывания на солнцеОдной из причин происшествий у воды является долгое нахождение человека на солнце. "Нагревшись", отдыхающий может почувствовать себя плохо на пляже и в воде, во втором случае - из-за большой разницы между температурой тела и воды.Специалисты МГПСС советуют не находиться под открытым солнцем с 11 утра до четырех вечера. В этот период посетителям пляжей рекомендуют располагаться в тени во время отдыха между купаниями. Спасатели также напоминают о необходимости брать с собой запас воды и головной убор, выбирать одежду из светлых натуральных тканей и не забывать про солнцезащитный крем.Правило №3: активничать на берегуВода располагает к активным играм, однако может и "наказать" слишком увлекшихся игроков."Притапливать" других отдыхающих, дергать их под водой за ноги и купальные костюмы и пугать друг друга не стоит, чтобы не испортить окружающим отдых и не причинить лишних неудобств.Игры с мячом, бадминтон и догонялки лучше перенести на береговую линию, предварительно убедившись, что вы не помешаете другим отдыхающим.Правило №4: не нырять с возвышенностейНа большинстве городских пляжей ныряние запрещено сводом правил, размещенных на информационном стенде, однако многих это не останавливает. Отдельные отдыхающие, например, прыгают с растущих на берегу деревьев.В МГПСС напоминают, что такое поведение крайне опасно. Для ныряния лучше выбирать специально оборудованные места – бассейны или центры водных видов спорта с вышками, где можно прыгать в воду под присмотром спасателей.Правило №5: следить за детьмиВо время отдыха на водоеме очень важно следить за безопасностью младших членов семьи. Специалисты МГПСС советуют не оставлять детей без присмотра. Даже если ребенок хорошо плавает, взрослым не стоит отпускать его в воду одного.В случае происшествия отдыхающим рекомендуют не стесняться обращаться за помощью к спасателям, и лучше делать это как можно оперативнее. Для вызова специалистов можно позвонить по экстренному телефону 112 или по прямому номеру поисково-спасательной станции, отвечающей за конкретный пляж. Найти телефон подразделения можно на информационных стендах, установленных в городских зонах отдыха.

https://realty.ria.ru/20230518/plyazhi-1872131816.html

https://realty.ria.ru/20230314/sport-1857580052.html

https://realty.ria.ru/20230426/spasateli-1867637137.html

https://realty.ria.ru/20210819/moskva-1746318189.html

москва

зеленоградский административный округ

восточный административный округ (москва)

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, отдых в россии, зеленоградский административный округ, восточный административный округ (москва)