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В России осудили решение Франции предоставлять статус беженцев уклонистам - РИА Новости, 21.07.2023
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15:06 21.07.2023
https://ria.ru/20230721/bezhentsy-1885521802.html
В России осудили решение Франции предоставлять статус беженцев уклонистам
В России осудили решение Франции предоставлять статус беженцев уклонистам - РИА Новости, 21.07.2023
В России осудили решение Франции предоставлять статус беженцев уклонистам
Посольство России во Франции разочаровано решением Парижа предоставлять статус беженцев гражданам РФ, уклоняющимся от призыва на военную службу, сообщили РИА... РИА Новости, 21.07.2023
2023-07-21T15:06
2023-07-21T15:06
общество
россия
госдума рф
франция
париж
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ПАРИЖ, 21 июл - РИА Новости. Посольство России во Франции разочаровано решением Парижа предоставлять статус беженцев гражданам РФ, уклоняющимся от призыва на военную службу, сообщили РИА Новости в диппредставительстве. "Вот и судебные власти Франции в антироссийском угаре подключились к поддержке предателей за деньги французских налогоплательщиков. Видимо, некуда их девать", - прокомментировали решение суда в посольстве. Накануне суд Франции по вопросам права на убежище (CNDA) постановил признать уклонистов от российской армии имеющими право на получение статуса беженца в стране. В РФ уклонение от призыва на военную службу при отсутствии законных оснований для освобождения от этой службы наказывается штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до восемнадцати месяцев, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо арестом на срок до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет. Комитет ГД по госстроительству ранее одобрил ко второму чтению ряд поправок об изменениях в КоАП о повышении штрафов за неоповещение или неявку в военкоматы. Изменения, в частности, вносятся в статью о неисполнении обязанностей по воинскому учету. Неявка гражданина без уважительной причины в указанные в повестке военного комиссариата время и место либо по вызову органа, осуществляющего воинский учет, будет грозить штрафом от сорока тысяч до пятидесяти тысяч рублей (ранее – до трех тысяч рублей). Несообщение гражданином в военный комиссариат об изменении семейного положения, образования, места работы или учебы или должности, а также непредоставление сведений о переезде на новое место пребывания, не подтвержденных регистрацией, либо сведений о выезде из страны на срок более шести месяцев или въезде в страну, либо неявка в военный комиссариат в установленный федеральным законом срок в случае наступления указанных событий будет влечь наложение штрафа в размере от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей (ранее – до трех тысяч рублей). Кроме того, в соответствии с изменениями, увеличиваются штрафы за неисполнение военно-транспортных мобилизационных обязанностей. Для граждан – до 25 тысяч рублей (было – до 500 рублей), для должностных лиц – до 50 тысяч рублей (было – до 1000 рублей), для юридических лиц – до 400 тысяч рублей (было – до 20 тысяч рублей). Также с 3 до 25 тысяч рублей вырастают штрафы за уклонение от медицинского обследования. Кроме того, до 25 тысяч рублей повышаются штрафы за умышленные порчу или утрату документов воинского учета.
https://ria.ru/20230706/uklonisty-1882543134.html
https://ria.ru/20230714/lgoty-1884094304.html
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общество, россия, госдума рф, франция, париж
Общество, Россия, Госдума РФ, Франция, Париж
В России осудили решение Франции предоставлять статус беженцев уклонистам

Посольство России осудило решение Франции предоставлять статус беженцев уклонистам

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкПариж
Париж - РИА Новости, 1920, 21.07.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Париж. Архивное фото
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ПАРИЖ, 21 июл - РИА Новости. Посольство России во Франции разочаровано решением Парижа предоставлять статус беженцев гражданам РФ, уклоняющимся от призыва на военную службу, сообщили РИА Новости в диппредставительстве.
"Вот и судебные власти Франции в антироссийском угаре подключились к поддержке предателей за деньги французских налогоплательщиков. Видимо, некуда их девать", - прокомментировали решение суда в посольстве.
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Накануне суд Франции по вопросам права на убежище (CNDA) постановил признать уклонистов от российской армии имеющими право на получение статуса беженца в стране.
В РФ уклонение от призыва на военную службу при отсутствии законных оснований для освобождения от этой службы наказывается штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до восемнадцати месяцев, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо арестом на срок до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет.
Комитет ГД по госстроительству ранее одобрил ко второму чтению ряд поправок об изменениях в КоАП о повышении штрафов за неоповещение или неявку в военкоматы. Изменения, в частности, вносятся в статью о неисполнении обязанностей по воинскому учету. Неявка гражданина без уважительной причины в указанные в повестке военного комиссариата время и место либо по вызову органа, осуществляющего воинский учет, будет грозить штрафом от сорока тысяч до пятидесяти тысяч рублей (ранее – до трех тысяч рублей).
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Несообщение гражданином в военный комиссариат об изменении семейного положения, образования, места работы или учебы или должности, а также непредоставление сведений о переезде на новое место пребывания, не подтвержденных регистрацией, либо сведений о выезде из страны на срок более шести месяцев или въезде в страну, либо неявка в военный комиссариат в установленный федеральным законом срок в случае наступления указанных событий будет влечь наложение штрафа в размере от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей (ранее – до трех тысяч рублей).
Кроме того, в соответствии с изменениями, увеличиваются штрафы за неисполнение военно-транспортных мобилизационных обязанностей. Для граждан – до 25 тысяч рублей (было – до 500 рублей), для должностных лиц – до 50 тысяч рублей (было – до 1000 рублей), для юридических лиц – до 400 тысяч рублей (было – до 20 тысяч рублей).
Также с 3 до 25 тысяч рублей вырастают штрафы за уклонение от медицинского обследования. Кроме того, до 25 тысяч рублей повышаются штрафы за умышленные порчу или утрату документов воинского учета.
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