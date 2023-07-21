https://ria.ru/20230721/bespilotnik-1885439714.html

СМИ: в Польше разбился американский беспилотник

СМИ: в Польше разбился американский беспилотник - РИА Новости, 21.07.2023

СМИ: в Польше разбился американский беспилотник

Американский военный дрон разбился на юго-западе Польши, сообщила радиостанция RMF FM. РИА Новости, 21.07.2023

2023-07-21T11:00

2023-07-21T11:00

2023-07-21T11:53

в мире

нижнесилезское воеводство

польша

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ВАРШАВА, 21 июл — РИА Новости. Американский военный дрон разбился на юго-западе Польши, сообщила радиостанция RMF FM. "Американский разведывательный беспилотник упал в Нижней Силезии, в окрестностях города Тшебень. Беспилотный летательный аппарат был обнаружен в лесу", — говорится в сообщении. Об обнаружении беспилотника сообщил случайный свидетель, который позвонил на телефон 112 и проинформировал, что "в районе, где он гулял, упал небольшой самолет". Дрон разбился во время учений, которые американские военные проводили на близлежащем полигоне. Известно, что после падения летательного аппарата не было взрыва или пожара, никто не пострадал.

https://ria.ru/20230720/bespilotnik-1885293696.html

нижнесилезское воеводство

польша

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, нижнесилезское воеводство, польша