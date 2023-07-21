https://ria.ru/20230721/bespilotnik-1885439714.html
СМИ: в Польше разбился американский беспилотник
СМИ: в Польше разбился американский беспилотник - РИА Новости, 21.07.2023
СМИ: в Польше разбился американский беспилотник
Американский военный дрон разбился на юго-западе Польши, сообщила радиостанция RMF FM. РИА Новости, 21.07.2023
2023-07-21T11:00
2023-07-21T11:00
2023-07-21T11:53
в мире
нижнесилезское воеводство
польша
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ВАРШАВА, 21 июл — РИА Новости. Американский военный дрон разбился на юго-западе Польши, сообщила радиостанция RMF FM. "Американский разведывательный беспилотник упал в Нижней Силезии, в окрестностях города Тшебень. Беспилотный летательный аппарат был обнаружен в лесу", — говорится в сообщении. Об обнаружении беспилотника сообщил случайный свидетель, который позвонил на телефон 112 и проинформировал, что "в районе, где он гулял, упал небольшой самолет". Дрон разбился во время учений, которые американские военные проводили на близлежащем полигоне. Известно, что после падения летательного аппарата не было взрыва или пожара, никто не пострадал.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, нижнесилезское воеводство, польша
В мире, Нижнесилезское воеводство, Польша
СМИ: в Польше разбился американский беспилотник
RMF FM: в Польше разбился американский разведывательный беспилотник
ВАРШАВА, 21 июл — РИА Новости.
Американский военный дрон разбился на юго-западе Польши, сообщила радиостанция RMF FM
.
"Американский разведывательный беспилотник упал в Нижней Силезии, в окрестностях города Тшебень. Беспилотный летательный аппарат был обнаружен в лесу", — говорится в сообщении.
Об обнаружении беспилотника сообщил случайный свидетель, который позвонил на телефон 112 и проинформировал, что "в районе, где он гулял, упал небольшой самолет".
Дрон разбился во время учений, которые американские военные проводили на близлежащем полигоне.
Известно, что после падения летательного аппарата не было взрыва или пожара, никто не пострадал.
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