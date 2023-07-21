https://ria.ru/20230721/benzin-1885411350.html

Новак рассказал, когда цены на бензин в России стабилизируются

Новак рассказал, когда цены на бензин в России стабилизируются - РИА Новости, 21.07.2023

Новак рассказал, когда цены на бензин в России стабилизируются

Цены на бензин стабилизируются после окончания плановых ремонтов на нефтеперерабатывающих заводах, заявил вице-премьер Александр Новак. РИА Новости, 21.07.2023

2023-07-21T09:21

2023-07-21T09:21

2023-07-21T11:23

экономика

александр новак

министерство энергетики рф (минэнерго россии)

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/16/1797327378_0:0:3076:1731_1920x0_80_0_0_38f8293020496a0924194ce9940f69e8.jpg

МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Цены на бензин стабилизируются после окончания плановых ремонтов на нефтеперерабатывающих заводах, заявил вице-премьер Александр Новак."Сейчас должны выйти заводы с ремонтов, соответственно, объемы поступления на биржу увеличатся, ситуация стабилизируется", — сказал чиновник.Он уточнил, что по дизельному топливу особых проблем с объемами и ценами нет, на АЗС и бензин и дизель дорожают на уровне инфляции.Сейчас усилия властей направлены на стабилизацию ситуации на бирже, заключил Новак.В России биржевые цены на бензин весной и в начале лета обновили исторические рекорды. Это объяснили началом сезона плановых ремонтов на НПЗ. Минэнерго и ФАС сначала рекомендовали нефтяникам увеличить предложение, а затем предписали сделать это.По данным Минэнерго, в июле производство топлива начало увеличиваться. В министерстве подчеркнули, что дефицита нет.В конце июня Новак на совещании по ситуации на топливном рынке призвал нефтяников отдавать приоритет реализации бензина внутри страны, даже если экспорт выгоднее.Вице-премьер поручил проработать квотирование экспорта нефтепродуктов и увеличение минимального норматива внутренних продаж через биржу на случай обострения ситуации.

https://ria.ru/20230721/benzin-1885393027.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

экономика, александр новак, министерство энергетики рф (минэнерго россии), россия