https://ria.ru/20230721/benzin-1885411350.html
Новак рассказал, когда цены на бензин в России стабилизируются
Новак рассказал, когда цены на бензин в России стабилизируются - РИА Новости, 21.07.2023
Новак рассказал, когда цены на бензин в России стабилизируются
Цены на бензин стабилизируются после окончания плановых ремонтов на нефтеперерабатывающих заводах, заявил вице-премьер Александр Новак. РИА Новости, 21.07.2023
2023-07-21T09:21
2023-07-21T09:21
2023-07-21T11:23
экономика
александр новак
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
россия
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МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Цены на бензин стабилизируются после окончания плановых ремонтов на нефтеперерабатывающих заводах, заявил вице-премьер Александр Новак."Сейчас должны выйти заводы с ремонтов, соответственно, объемы поступления на биржу увеличатся, ситуация стабилизируется", — сказал чиновник.Он уточнил, что по дизельному топливу особых проблем с объемами и ценами нет, на АЗС и бензин и дизель дорожают на уровне инфляции.Сейчас усилия властей направлены на стабилизацию ситуации на бирже, заключил Новак.В России биржевые цены на бензин весной и в начале лета обновили исторические рекорды. Это объяснили началом сезона плановых ремонтов на НПЗ. Минэнерго и ФАС сначала рекомендовали нефтяникам увеличить предложение, а затем предписали сделать это.По данным Минэнерго, в июле производство топлива начало увеличиваться. В министерстве подчеркнули, что дефицита нет.В конце июня Новак на совещании по ситуации на топливном рынке призвал нефтяников отдавать приоритет реализации бензина внутри страны, даже если экспорт выгоднее.Вице-премьер поручил проработать квотирование экспорта нефтепродуктов и увеличение минимального норматива внутренних продаж через биржу на случай обострения ситуации.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, александр новак, министерство энергетики рф (минэнерго россии), россия
Экономика, Александр Новак, Министерство энергетики РФ (Минэнерго России), Россия
Новак рассказал, когда цены на бензин в России стабилизируются
Вице-премьер Новак: биржевые цены на бензин в России стабилизируются после ремонтов на НПЗ
МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Цены на бензин стабилизируются после окончания плановых ремонтов на нефтеперерабатывающих заводах, заявил вице-премьер Александр Новак.
"Сейчас должны выйти заводы с ремонтов, соответственно, объемы поступления на биржу увеличатся, ситуация стабилизируется", — сказал чиновник.
Он уточнил, что по дизельному топливу особых проблем с объемами и ценами нет, на АЗС и бензин и дизель дорожают на уровне инфляции.
Сейчас усилия властей направлены на стабилизацию ситуации на бирже, заключил Новак.
В России
биржевые цены на бензин весной и в начале лета обновили исторические рекорды. Это объяснили началом сезона плановых ремонтов на НПЗ. Минэнерго
и ФАС
сначала рекомендовали нефтяникам увеличить предложение, а затем предписали сделать это.
По данным Минэнерго, в июле производство топлива начало увеличиваться. В министерстве подчеркнули, что дефицита нет.
В конце июня Новак на совещании по ситуации на топливном рынке призвал нефтяников отдавать приоритет реализации бензина внутри страны, даже если экспорт выгоднее.
Вице-премьер поручил проработать квотирование экспорта нефтепродуктов и увеличение минимального норматива внутренних продаж через биржу на случай обострения ситуации.
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