https://ria.ru/20230721/benzin-1885393027.html

Китайский чат-бот объяснил, почему бензин такой дорогой

Китайский чат-бот объяснил, почему бензин такой дорогой - РИА Новости, 21.07.2023

Китайский чат-бот объяснил, почему бензин такой дорогой

Китайский чат-бот ERNIE Bot, отвечая на вопрос РИА Новости о том, почему бензин такой дорогой, привел несколько факторов, влияющих на его стоимость. РИА Новости, 21.07.2023

2023-07-21T03:19

2023-07-21T03:19

2023-07-21T03:21

китай

илон маск

baidu

google

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ПЕКИН, 21 июл – РИА Новости. Китайский чат-бот ERNIE Bot, отвечая на вопрос РИА Новости о том, почему бензин такой дорогой, привел несколько факторов, влияющих на его стоимость. В марте 2023 года интервью РИА Новости дал американский чат-бот с элементами искусственного интеллекта ChatGPT. Аналогичные вопросы РИА Новости задали китайскому боту ERNIE Bot от компании Baidu. Запрос на общение был направлен еще в конце марта, но чтобы пообщаться с китайским искусственным интеллектом, РИА Новости пришлось "отстоять" очередь в более чем 1,5 миллиона человек. Вопросы задавались на китайском языке. "Когда предложение на рынке ниже спроса, цены будут расти. При недостаточном предложении затраты на производство бензина и транспортные расходы растут, что приводит к повышению цен на бензин", - привел чат-бот первую причину. Кроме того, написал он, цены на бензин зависят от стоимости нефти - если она растет, то цена на бензин также может вырасти. "Политические и экономические факторы тоже могут повлиять на цены на бензин. Например, экономический спад, торговые войны, политические потрясения и так далее могут повлиять на производство и поставки нефти, что приведет к росту цен на бензин", - написал ERNIE Bot. Налоги и субсидии на бензин, по его мнению, также влияют на цены. "Если правительство повысит налоги или сократит субсидии, то цены на бензин могут вырасти", - отметил чат-бот. Кроме того, цены на бензин разные в разных странах и регионах, а также зависят от сезонов. "Например, зимой спрос на бензин растет, что также ведет к повышению цен", - написал бот. "В общем, рост цен на бензин может быть вызван целым рядом факторов. Знание этих факторов может помочь потребителям лучше понять причины роста цен на бензин и принять соответствующие меры", - подытожил он. Китайская технологическая компания Baidu 7 февраля объявила о скором запуске нового проекта в области искусственного интеллекта ERNIE Bot после завершения внутреннего процесса тестирования. Запуск ERNIE Bot, который работает аналогично ChatGPT, состоялся 16 марта. Сообщалось, что четырехуровневая архитектура искусственного интеллекта обладает широкими возможностями по глубокому семантическому кросс-языковому пониманию и генерации текстов. По данным компании, бот основан на платформе глубинного обучения и обладает возможностями получать "знания" из данных большого объема. В настоящее время пробный доступ закрыт, для пользования ботом необходимо пройти регистрацию и указать реальное имя и предоставить реальные данные удостоверения личности гражданина КНР. В управления по вопросам киберпространства КНР ранее сообщили, что временные меры китайских властей по регулированию сервисов генеративного искусственного интеллекта вступят в силу с 15 августа 2023 года, они предусматривают, что генерируемый ИИ контент должен воплощать основные социалистические ценности, не ставить под угрозу нацбезопасность, не содержать пропаганду терроризма и насилия, порнографию, ложную и вредоносную информацию. Наиболее известным чат-ботом является ChatGPT, который набрал популярность после запуска в конце ноября прошлого года, собрав первый миллион пользователей менее чем за неделю. Имитация им разговора спровоцировала рассуждения о том, что он может вытеснить профессиональных писателей и даже стать угрозой для основного поискового бизнеса Google. Бот принадлежит компании OpenAI, одним из основателей которой является Илон Маск.

https://ria.ru/20230717/benzin-1884698153.html

https://ria.ru/20230719/chat-bot-1884991620.html

https://ria.ru/20230719/bot-1884971096.html

китай

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китай, илон маск, baidu, google