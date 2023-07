https://ria.ru/20230721/bennett-1885580519.html

Биография Тони Беннетта

Знаменитый американский эстрадный певец Тони Беннетт (Tony Bennett, настоящее имя – Энтони Доминик Бенедетто) родился 3 августа 1926 года в Нью-Йорке (США).

Знаменитый американский эстрадный певец Тони Беннетт (Tony Bennett, настоящее имя – Энтони Доминик Бенедетто) родился 3 августа 1926 года в Нью-Йорке (США).Его отец был итальянским иммигрантом.Будущий исполнитель вырос в рабочем районе нью-йоркского Квинса – Астории.Изучал музыку и живопись в Высшей школе искусства и дизайна, однако бросил учебу, чтобы помогать своей семье. Подростком работал официантом, копировщиком в Associated Press, участвовал в любительских шоу.Во время Второй мировой войны (1939-1945) три года прослужил пехотинцем в армии.После войны служил библиотекарем в Armed Forces Network, пел с армейским биг-бэндом в Германии.В 1946 году сделал свою первую запись в эфире радиостанции Вооруженных сил – блюз St. James Infirmary.В 1947 году Беннетт впервые записал песню Fascinatin' Rhythm под сценическим псевдонимом Джо Бари. В 1949 году начал карьеру певца.1950 год стал знаковым в карьере Беннетта, когда известный американский актер-комик Боб Хоуп услышал его в ночном клубе и пригласил выйти на сцену в нью-йоркском Paramount Theater, где Беннетт исполнил песню Boulevard of Broken Dreams. Это сыграло определяющую роль в заключении контракта певца с крупнейшей звукозаписывающей компанией Columbia Records.В 1951 году эта песня стала первым хитом исполнителя. За ней последовало несколько записей, которые возглавляли чарты в течение нескольких лет: Because of You; Cold, Cold Heart; Stranger in Paradise; Just in Time; Rags to Riches. Эти хиты стали фирменными композициями Тони Беннетта.Боб Хоуп также придумал сценический псевдоним певца – Тони Беннетт.На протяжении 1950-х годов Беннетт выпустил несколько альбомов, которые были высоко оценены критиками. В них он играл с такими джазовыми звездами как Каунт Бейси, Стэн Гетц, Зут Симс.В середине 1950-х годов Беннетт обращался к джазовой аудитории с такими альбомами, как The Beat of My Heart (1957), который объединил его с такими мастерами джазовой игры на барабанах, как Чико Гамильтон и Арт Блэйки.Беннетт стал первым белым певцом, записавшим и выпустившим с оркестром Каунта Бейси два альбома в 1958 году.В 1962 году Беннетт вернулся на вершину чарт-синглов со своим самым известным хитом I Left My Heart in San Francisco. Это композиция, с которой его имя ассоциируется и по настоящее время.Другие хиты 1960-х годов включали I Wanna Be Around; The Good Life; Who Can I Turn To.В 1966 году он выпустил альбом The Movie Song Album, в который вошли оскароносная песня Джонни Манделя The Shadow of Your Smile и Maybe September, примечательная тем, что ознаменовала первую и единственную роль Беннетта на большом экране.Популярность певца стала снижаться в конце 1960-х – начале 1970-х годов.В 1970 году Беннетт записал альбом Tony Sings the Great Hits of Today с песнями MacArthur Park и Little Green Apples.В 1972 году Беннетт покинул студию Columbia и стал создавать свой собственный звукозаписывающий лейбл Improv, который в 1975-1976 годах выпустил два дуэтных альбома с пианистом-импрессионистом Биллом Эвансом, они сегодня считаются классикой джаза.В 1986 году Беннетт повторно подписал контракт с Columbia и выпустил The Art of Excellence – самый известный свой альбом за многие годы. С этого времени сын Беннетта и его личный менеджер Донни Беннетт начал кампанию по продвижению отца среди более широкой аудитории. В результате следующее десятилетие оказалось самым коммерчески успешным и высоко оцененным периодом в карьере Беннетта. Его альбомы, почти все из которых были лауреатами или номинантами американской музыкальной премии "Грэмми", продавались миллионными тиражами. Особого внимания заслуживают альбомы, которые Беннетт выпустил в честь других певцов и артистов, таких как Ирвинг Берлин (Bennett/Berlin, 1987), Фрэнк Синатра (Perfectly Frank, 1992), Фред Астер (Steppin' Out, 1993), Билли Холидей (On Holiday, 1996) и Дюк Эллингтон (Hot & Cool: Bennett Sings Ellington, 1999).В 1993 году Беннетт вновь напомнил о себе благодаря появлению на шоу MTV Unplugged. Альбом с этого выступления – MTV Unplugged (1994) – получил две премии "Грэмми" и оставался на вершине джазовых чартов 35 недель.В 2014 году в возрасте 88 лет Беннет стал самым пожилым из живущих музыкантов, чей альбом (Cheek to Cheek) попал в Billboard 200. Альбом был записан совместно с известной певицей Леди Гагой. Его последний альбом, релиз 2021 года Love for Sale, включал дуэты с Леди Гагой в заглавном треке, Night and Day и другие песни композитора Коула Портера.Беннетт гастролировал вплоть до 2021 года.В июле дуэт участвовал в двух концертах в Radio City Music Hall в Нью-Йорке, получивших название One Last Time: An Evening With Tony Bennett and Lady Gaga. Один из этих концертов был посвящен юбилею Беннета. Кроме того, совместно с Леди Гагой Беннетт представил видеоклип I Get a Kick Out of You. Тони Беннетт исполнял традиционную свинговую и поп-музыку с элементами джаза.За свою карьеру он выпустил более 70 альбомов и получил 19 премий "Грэмми", 17 из которых он был удостоен после того, как ему исполнилось 60 лет.Беннетт был лауреатом премии Центра Кеннеди в 2005 году и премии "Мастера джаза Национального фонда искусств" в 2006 году. Он также получил две телепремии "Эмми" за Tony Bennett Live By Request: A Valentine Special (1996) и Tony Bennett: An American Classic (2007).Помимо пения, Беннетт увлекался живописью. Его картины, подписанные фамилией Бенедетто, в том числе портреты его друзей-музыкантов и пейзажи Центрального парка, были выставлены в государственных и частных коллекциях, в том числе в Смитсоновском музее американского искусства.Написал автобиографию The Good Life, опубликованную в 1998 году.В 2016 году у музыканта была диагностирована болезнь Альцгеймера.21 июля 2023 года Тони Беннетт скончался в Нью-Йорке.Певец был трижды женат. У него остались четверо детей и девять внуков.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

