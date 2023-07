В возрасте 96 лет умер певец Тони Беннетт

https://ria.ru/20230721/bennett-1885546877.html

МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Американский певец Тони Беннетт умер в Нью-Йорке на 86-году жизни, сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на агента музыканты. "Агент Сильвия Уайнер подтвердила Ассошиэйтед Пресс кончину Беннетта, заявив, что он умер в своем родном городе Нью-Йорке", — пишет агентство.Музыкант скончался не дожив две недели до своего 97-го дня рождения. О причинах смерти не сообщается. Известно, что в 2016 году Беннетту диагностировали болезнь Альцгеймера.Беннетт гастролировал вплоть до лета 2021 года, прославившись творческим долгожительством. В 95 лет он выступил вместе с Леди Гагой. В июле дуэт участвовал в двух концертах в Radio City Music Hall в Нью-Йорке, получивших название "One Last Time: An Evening With Tony Bennett and Lady Gaga". Один из этих концертов был посвящен юбилею Беннета. Кроме того, совместно с Леди Гагой Беннет представил видеоклип "I Get a Kick Out of You".Эстрадный исполнитель Тонни Беннетт (настоящее имя - Энтони Бенедетто) прославился в начале 1950-х годов благодаря песне Because Of You, которая вышла на первые строчки музыкальных чартов. За свою карьеру он стал обладателем 19 премий "Грэмми".

