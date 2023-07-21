https://ria.ru/20230721/bennett-1885546877.html
В возрасте 96 лет умер певец Тони Беннетт
В возрасте 96 лет умер певец Тони Беннетт - РИА Новости, 21.07.2023
В возрасте 96 лет умер певец Тони Беннетт
Американский певец Тони Беннетт умер в Нью-Йорке на 86-году жизни, сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на агента музыканты. РИА Новости, 21.07.2023
2023-07-21T16:33
2023-07-21T16:33
2023-07-21T16:35
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фрэнк синатра
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МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Американский певец Тони Беннетт умер в Нью-Йорке на 86-году жизни, сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на агента музыканты. "Агент Сильвия Уайнер подтвердила Ассошиэйтед Пресс кончину Беннетта, заявив, что он умер в своем родном городе Нью-Йорке", — пишет агентство.Музыкант скончался не дожив две недели до своего 97-го дня рождения. О причинах смерти не сообщается. Известно, что в 2016 году Беннетту диагностировали болезнь Альцгеймера.Беннетт гастролировал вплоть до лета 2021 года, прославившись творческим долгожительством. В 95 лет он выступил вместе с Леди Гагой. В июле дуэт участвовал в двух концертах в Radio City Music Hall в Нью-Йорке, получивших название "One Last Time: An Evening With Tony Bennett and Lady Gaga". Один из этих концертов был посвящен юбилею Беннета. Кроме того, совместно с Леди Гагой Беннет представил видеоклип "I Get a Kick Out of You".Эстрадный исполнитель Тонни Беннетт (настоящее имя - Энтони Бенедетто) прославился в начале 1950-х годов благодаря песне Because Of You, которая вышла на первые строчки музыкальных чартов. За свою карьеру он стал обладателем 19 премий "Грэмми".
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
нью-йорк (город), фрэнк синатра, lady gaga (стефани джерманотта), новости шоу-бизнеса
Шоубиз, Нью-Йорк (город), Фрэнк Синатра, Lady Gaga (Стефани Джерманотта), Новости шоу-бизнеса
В возрасте 96 лет умер певец Тони Беннетт
Скончался певец Тони Беннетт, выпустивший в 95 лет альбом с Леди Гагой
МОСКВА, 21 июл — РИА Новости.
Американский певец Тони Беннетт умер в Нью-Йорке на 86-году жизни, сообщает
агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на агента музыканты.
«
"Агент Сильвия Уайнер подтвердила Ассошиэйтед Пресс кончину Беннетта, заявив, что он умер в своем родном городе Нью-Йорке", — пишет агентство.
Музыкант скончался не дожив две недели до своего 97-го дня рождения. О причинах смерти не сообщается. Известно, что в 2016 году Беннетту диагностировали болезнь Альцгеймера.
Беннетт гастролировал вплоть до лета 2021 года, прославившись творческим долгожительством. В 95 лет он выступил вместе с Леди Гагой.
В июле дуэт участвовал в двух концертах в Radio City Music Hall в Нью-Йорке, получивших название "One Last Time: An Evening With Tony Bennett and Lady Gaga". Один из этих концертов был посвящен юбилею Беннета. Кроме того, совместно с Леди Гагой Беннет представил видеоклип "I Get a Kick Out of You".
Эстрадный исполнитель Тонни Беннетт (настоящее имя - Энтони Бенедетто) прославился в начале 1950-х годов благодаря песне Because Of You, которая вышла на первые строчки музыкальных чартов.
За свою карьеру он стал обладателем 19 премий "Грэмми".