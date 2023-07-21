https://ria.ru/20230721/bayraktar-1885396880.html

Российский боец рассказал о том, как сбили один из последних Bayraktar ВСУ

Российский боец рассказал о том, как сбили один из последних Bayraktar ВСУ - РИА Новости, 21.07.2023

Российский боец рассказал о том, как сбили один из последних Bayraktar ВСУ

Один из последних беспилотников Bayraktar турецкой сборки из состава ВСУ был сбит во многом потому, что его украинский оператор "пожадничал" и решил зайти на... РИА Новости, 21.07.2023

2023-07-21T05:11

2023-07-21T05:11

2023-07-21T10:22

специальная военная операция на украине

украина

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дмитрий песков

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нато

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КИНБУРНСКАЯ КОСА (Херсонская область), 21 июл — РИА Новости. Один из последних беспилотников Bayraktar турецкой сборки из состава ВСУ был сбит во многом потому, что его украинский оператор "пожадничал" и решил зайти на второй круг, рассказал РИА Новости командир группы БПЛА батальона "Аксай" сводной бригады "Дон" Добровольческого штурмового казачьего корпуса с позывным Адлер.Он предоставил агентству фотографии сбитого беспилотника с места его падения на Кинбурнской косе. На снимке видны обломки ударного БПЛА Bayraktar TB2: обгоревшее крыло и прикрепленный к нему планирующий боеприпас MAM-L, который дрон не успел сбросить на российские позиции.На одной из деталей правого крыла четко видна надпись Baykar — турецкого производителя беспилотников Bayraktar — с серийным и другими номерами, а также датой производства — ноябрь 2021 года. "Был зафиксирован Bayraktar, он вначале пролетел, отстрелялся, потом зашел на второй круг. Видимо, пожадничали — хотели еще раз ударить. В этот момент ребята сработали РЭБом (системой радиоэлектронной борьбы. — Прим. ред.), спустили его на полтора километра, а потом уже отработали наши ракетами, вследствие чего он был уничтожен", — сказал военнослужащий.О факте уничтожения этого беспилотника ранее рассказал РИА Новости заместитель командира этой же бригады с позывным Кум, уточнив, что дроны Bayraktar прилетали на российские позиции на Кинбурнской косе из Очакова.По словам командира группы БПЛА, засечь этот беспилотник получилось именно в момент, когда он уже сбросил часть боекомплекта."Он пошел на повторный отстрел, потому что он отработал двумя ракетами и пошел на повторный. И в этот момент его сбили. То есть ему нарушили связь со спутником, связь с пилотом, кто им управлял, вывели на нижнюю точку. Он вошел в аварийный режим, во время (этого. — Прим. ред.) режима они "ходят", то есть кружатся — и в этот момент его сбили", — заключил командир группы БПЛА.В конце мая в американском Центре военно-морского анализа (CNA) сообщили, что беспилотники Bayraktar, которые Турция передавала Украине, практически полностью уничтожены, они оказались уязвимы перед российскими средствами ПВО и РЭБ. Накануне сапер из казачьей бригады "Дон" с позывным Рахматулла рассказал, что на фоне истощения запасов турецких боевых дронов ВСУ вынуждены были начать применять сельскохозяйственные беспилотники для сброса крупнокалиберных мин и авиабомб — такие аппараты российские военные тоже часто сбивают.

https://ria.ru/20230529/bayraktar-1874721138.html

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украина, россия, турция, сергей лавров, дмитрий песков, вооруженные силы украины, нато