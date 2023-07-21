Рейтинг@Mail.ru
Российский боец рассказал о том, как сбили один из последних Bayraktar ВСУ - РИА Новости, 21.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:11 21.07.2023 (обновлено: 10:22 21.07.2023)
https://ria.ru/20230721/bayraktar-1885396880.html
Российский боец рассказал о том, как сбили один из последних Bayraktar ВСУ
Российский боец рассказал о том, как сбили один из последних Bayraktar ВСУ - РИА Новости, 21.07.2023
Российский боец рассказал о том, как сбили один из последних Bayraktar ВСУ
Один из последних беспилотников Bayraktar турецкой сборки из состава ВСУ был сбит во многом потому, что его украинский оператор "пожадничал" и решил зайти на... РИА Новости, 21.07.2023
2023-07-21T05:11
2023-07-21T10:22
специальная военная операция на украине
украина
россия
турция
сергей лавров
дмитрий песков
вооруженные силы украины
нато
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/0f/1741356559_0:24:1313:762_1920x0_80_0_0_3876a23d1ca1fc23ce8f8af095b8ba1d.jpg
КИНБУРНСКАЯ КОСА (Херсонская область), 21 июл — РИА Новости. Один из последних беспилотников Bayraktar турецкой сборки из состава ВСУ был сбит во многом потому, что его украинский оператор "пожадничал" и решил зайти на второй круг, рассказал РИА Новости командир группы БПЛА батальона "Аксай" сводной бригады "Дон" Добровольческого штурмового казачьего корпуса с позывным Адлер.Он предоставил агентству фотографии сбитого беспилотника с места его падения на Кинбурнской косе. На снимке видны обломки ударного БПЛА Bayraktar TB2: обгоревшее крыло и прикрепленный к нему планирующий боеприпас MAM-L, который дрон не успел сбросить на российские позиции.На одной из деталей правого крыла четко видна надпись Baykar — турецкого производителя беспилотников Bayraktar — с серийным и другими номерами, а также датой производства — ноябрь 2021 года. &quot;Был зафиксирован Bayraktar, он вначале пролетел, отстрелялся, потом зашел на второй круг. Видимо, пожадничали — хотели еще раз ударить. В этот момент ребята сработали РЭБом (системой радиоэлектронной борьбы. — Прим. ред.), спустили его на полтора километра, а потом уже отработали наши ракетами, вследствие чего он был уничтожен&quot;, — сказал военнослужащий.О факте уничтожения этого беспилотника ранее рассказал РИА Новости заместитель командира этой же бригады с позывным Кум, уточнив, что дроны Bayraktar прилетали на российские позиции на Кинбурнской косе из Очакова.По словам командира группы БПЛА, засечь этот беспилотник получилось именно в момент, когда он уже сбросил часть боекомплекта."Он пошел на повторный отстрел, потому что он отработал двумя ракетами и пошел на повторный. И в этот момент его сбили. То есть ему нарушили связь со спутником, связь с пилотом, кто им управлял, вывели на нижнюю точку. Он вошел в аварийный режим, во время (этого. — Прим. ред.) режима они "ходят", то есть кружатся — и в этот момент его сбили", — заключил командир группы БПЛА.В конце мая в американском Центре военно-морского анализа (CNA) сообщили, что беспилотники Bayraktar, которые Турция передавала Украине, практически полностью уничтожены, они оказались уязвимы перед российскими средствами ПВО и РЭБ. Накануне сапер из казачьей бригады "Дон" с позывным Рахматулла рассказал, что на фоне истощения запасов турецких боевых дронов ВСУ вынуждены были начать применять сельскохозяйственные беспилотники для сброса крупнокалиберных мин и авиабомб — такие аппараты российские военные тоже часто сбивают.
https://ria.ru/20230529/bayraktar-1874721138.html
украина
россия
турция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/0f/1741356559_156:118:1089:817_1920x0_80_0_0_5609048156e85560b3f1646b36460761.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, россия, турция, сергей лавров, дмитрий песков, вооруженные силы украины, нато
Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, Турция, Сергей Лавров, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины, НАТО
Российский боец рассказал о том, как сбили один из последних Bayraktar ВСУ

Боец Адлер: один из последних "Байрактаров" ВСУ сбили из-за жадности его оператора

© Минобороны УкраиныТурецкий ударный беспилотник Bayraktar TB2, полученный Украиной
Турецкий ударный беспилотник Bayraktar TB2, полученный Украиной
© Минобороны Украины
Турецкий ударный беспилотник Bayraktar TB2, полученный Украиной. Архивное фото
Читать ria.ru в
КИНБУРНСКАЯ КОСА (Херсонская область), 21 июл — РИА Новости. Один из последних беспилотников Bayraktar турецкой сборки из состава ВСУ был сбит во многом потому, что его украинский оператор "пожадничал" и решил зайти на второй круг, рассказал РИА Новости командир группы БПЛА батальона "Аксай" сводной бригады "Дон" Добровольческого штурмового казачьего корпуса с позывным Адлер.
Он предоставил агентству фотографии сбитого беспилотника с места его падения на Кинбурнской косе. На снимке видны обломки ударного БПЛА Bayraktar TB2: обгоревшее крыло и прикрепленный к нему планирующий боеприпас MAM-L, который дрон не успел сбросить на российские позиции.
На одной из деталей правого крыла четко видна надпись Baykar — турецкого производителя беспилотников Bayraktar — с серийным и другими номерами, а также датой производства — ноябрь 2021 года.
«

"Был зафиксирован Bayraktar, он вначале пролетел, отстрелялся, потом зашел на второй круг. Видимо, пожадничали — хотели еще раз ударить. В этот момент ребята сработали РЭБом (системой радиоэлектронной борьбы. — Прим. ред.), спустили его на полтора километра, а потом уже отработали наши ракетами, вследствие чего он был уничтожен", — сказал военнослужащий.

О факте уничтожения этого беспилотника ранее рассказал РИА Новости заместитель командира этой же бригады с позывным Кум, уточнив, что дроны Bayraktar прилетали на российские позиции на Кинбурнской косе из Очакова.
По словам командира группы БПЛА, засечь этот беспилотник получилось именно в момент, когда он уже сбросил часть боекомплекта.
"Он пошел на повторный отстрел, потому что он отработал двумя ракетами и пошел на повторный. И в этот момент его сбили. То есть ему нарушили связь со спутником, связь с пилотом, кто им управлял, вывели на нижнюю точку. Он вошел в аварийный режим, во время (этого. — Прим. ред.) режима они "ходят", то есть кружатся — и в этот момент его сбили", — заключил командир группы БПЛА.
В конце мая в американском Центре военно-морского анализа (CNA) сообщили, что беспилотники Bayraktar, которые Турция передавала Украине, практически полностью уничтожены, они оказались уязвимы перед российскими средствами ПВО и РЭБ. Накануне сапер из казачьей бригады "Дон" с позывным Рахматулла рассказал, что на фоне истощения запасов турецких боевых дронов ВСУ вынуждены были начать применять сельскохозяйственные беспилотники для сброса крупнокалиберных мин и авиабомб — такие аппараты российские военные тоже часто сбивают.
Беспилотники, сбитые в ходе спецоперации на Украине, на выставке в рамках Международного военно-технического форума Армия-2022 - РИА Новости, 1920, 29.05.2023
Американский эксперт обозначил беззащитность Bayraktar перед российской ПВО
29 мая, 00:52
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаРоссияТурцияСергей ЛавровДмитрий ПесковВооруженные силы УкраиныНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала