https://ria.ru/20230721/bayden-1885609603.html

Байден назвал себя искусственным интеллектом

Байден назвал себя искусственным интеллектом - РИА Новости, 21.07.2023

Байден назвал себя искусственным интеллектом

Президент США Джо Байден во время выступления в Белом доме пошутил, что он — искусственный интеллект. РИА Новости, 21.07.2023

2023-07-21T21:16

2023-07-21T21:16

2023-07-21T21:36

в мире

сша

джо байден

администрация президента сша

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ВАШИНГТОН, 21 июл — РИА Новости. Президент США Джо Байден во время выступления в Белом доме пошутил, что он — искусственный интеллект. "Я — ИИ", — заявил он перед мероприятием на соответствующую тематику. Журналисты встретили слова американского лидера смехом.Байден, которому в прошлом году исполнилось 80 лет, стал самым пожилым президентом Соединенных Штатов в истории. Он регулярно попадает в курьезные ситуации, оппоненты американского лидера считают причиной этого возраст и возможные проблемы со здоровьем.

https://ria.ru/20230721/bayden-1885395880.html

сша

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2023

Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, сша, джо байден, администрация президента сша