https://ria.ru/20230721/bayden-1885609603.html
Байден назвал себя искусственным интеллектом
Байден назвал себя искусственным интеллектом - РИА Новости, 21.07.2023
Байден назвал себя искусственным интеллектом
Президент США Джо Байден во время выступления в Белом доме пошутил, что он — искусственный интеллект. РИА Новости, 21.07.2023
2023-07-21T21:16
2023-07-21T21:16
2023-07-21T21:36
в мире
сша
джо байден
администрация президента сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0a/1870720077_0:182:3072:1910_1920x0_80_0_0_995e7bb617239b976e21b675b1131883.jpg
ВАШИНГТОН, 21 июл — РИА Новости. Президент США Джо Байден во время выступления в Белом доме пошутил, что он — искусственный интеллект. "Я — ИИ", — заявил он перед мероприятием на соответствующую тематику. Журналисты встретили слова американского лидера смехом.Байден, которому в прошлом году исполнилось 80 лет, стал самым пожилым президентом Соединенных Штатов в истории. Он регулярно попадает в курьезные ситуации, оппоненты американского лидера считают причиной этого возраст и возможные проблемы со здоровьем.
https://ria.ru/20230721/bayden-1885395880.html
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0a/1870720077_154:0:2885:2048_1920x0_80_0_0_fd5dcffb4b470836cf79f6cdefed4385.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, джо байден, администрация президента сша
В мире, США, Джо Байден, Администрация президента США
Байден назвал себя искусственным интеллектом
Президент США Байден пошутил, что является искусственным интеллектом
ВАШИНГТОН, 21 июл — РИА Новости. Президент США Джо Байден во время выступления в Белом доме пошутил, что он — искусственный интеллект.
«
"Я — ИИ", — заявил он перед мероприятием на соответствующую тематику.
Журналисты встретили слова американского лидера смехом.
Байден, которому в прошлом году исполнилось 80 лет, стал самым пожилым президентом Соединенных Штатов в истории. Он регулярно попадает в курьезные ситуации, оппоненты американского лидера считают причиной этого возраст и возможные проблемы со здоровьем.
Байдена пришлось вытащить со сцены с чужой помощью