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Байден назвал себя искусственным интеллектом - РИА Новости, 21.07.2023
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21:16 21.07.2023 (обновлено: 21:36 21.07.2023)
https://ria.ru/20230721/bayden-1885609603.html
Байден назвал себя искусственным интеллектом
Байден назвал себя искусственным интеллектом - РИА Новости, 21.07.2023
Байден назвал себя искусственным интеллектом
Президент США Джо Байден во время выступления в Белом доме пошутил, что он — искусственный интеллект. РИА Новости, 21.07.2023
2023-07-21T21:16
2023-07-21T21:36
в мире
сша
джо байден
администрация президента сша
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ВАШИНГТОН, 21 июл — РИА Новости. Президент США Джо Байден во время выступления в Белом доме пошутил, что он — искусственный интеллект. &quot;Я — ИИ&quot;, — заявил он перед мероприятием на соответствующую тематику. Журналисты встретили слова американского лидера смехом.Байден, которому в прошлом году исполнилось 80 лет, стал самым пожилым президентом Соединенных Штатов в истории. Он регулярно попадает в курьезные ситуации, оппоненты американского лидера считают причиной этого возраст и возможные проблемы со здоровьем.
https://ria.ru/20230721/bayden-1885395880.html
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в мире, сша, джо байден, администрация президента сша
В мире, США, Джо Байден, Администрация президента США
Байден назвал себя искусственным интеллектом

Президент США Байден пошутил, что является искусственным интеллектом

© AP Photo / Susan WalshПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 21.07.2023
© AP Photo / Susan Walsh
Президент США Джо Байден. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 21 июл — РИА Новости. Президент США Джо Байден во время выступления в Белом доме пошутил, что он — искусственный интеллект.
«

"Я — ИИ", — заявил он перед мероприятием на соответствующую тематику.

Журналисты встретили слова американского лидера смехом.
Байден, которому в прошлом году исполнилось 80 лет, стал самым пожилым президентом Соединенных Штатов в истории. Он регулярно попадает в курьезные ситуации, оппоненты американского лидера считают причиной этого возраст и возможные проблемы со здоровьем.
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