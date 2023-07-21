https://ria.ru/20230721/bayden-1885395880.html

Байдена пришлось вытащить со сцены с чужой помощью

Байдена пришлось вытащить со сцены с чужой помощью - РИА Новости, 21.07.2023

Байдена пришлось вытащить со сцены с чужой помощью

Президент США Джо Байден не смог самостоятельно покинуть сцену на мероприятии в Филадельфии, соответствующее видео опубликовал YouTube-канал GOP War Room. РИА Новости, 21.07.2023

2023-07-21T04:45

2023-07-21T04:45

2023-07-21T09:53

в мире

сша

филадельфия

джо байден

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/15/1885395754_0:0:1504:846_1920x0_80_0_0_e5e397332aa353a5cd5ddda62a923dea.jpg

МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Президент США Джо Байден не смог самостоятельно покинуть сцену на мероприятии в Филадельфии, соответствующее видео опубликовал YouTube-канал GOP War Room.На кадрах видно, как глава Белого дома, завершая речь, благодарит аудиторию, после чего с озадаченным видом поворачивается к одному из помощников, делая жесты руками.Начав движение в одну сторону, президент, однако, резко останавливается и лишь спустя несколько секунд, получив указание от сотрудника, разворачивается и идет в другую сторону.Байден, которому в этом году исполнится 81 год, стал самым пожилым президентом США в истории. Американский лидер нередко терялся в пространстве, путал названия государств и оступался при посадке в самолет.

https://ria.ru/20230719/bayden-1885116221.html

сша

филадельфия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, филадельфия, джо байден