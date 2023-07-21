https://ria.ru/20230721/bayden-1885395880.html
Байдена пришлось вытащить со сцены с чужой помощью
Байдена пришлось вытащить со сцены с чужой помощью - РИА Новости, 21.07.2023
Байдена пришлось вытащить со сцены с чужой помощью
Президент США Джо Байден не смог самостоятельно покинуть сцену на мероприятии в Филадельфии, соответствующее видео опубликовал YouTube-канал GOP War Room. РИА Новости, 21.07.2023
2023-07-21T04:45
2023-07-21T04:45
2023-07-21T09:53
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МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Президент США Джо Байден не смог самостоятельно покинуть сцену на мероприятии в Филадельфии, соответствующее видео опубликовал YouTube-канал GOP War Room.На кадрах видно, как глава Белого дома, завершая речь, благодарит аудиторию, после чего с озадаченным видом поворачивается к одному из помощников, делая жесты руками.Начав движение в одну сторону, президент, однако, резко останавливается и лишь спустя несколько секунд, получив указание от сотрудника, разворачивается и идет в другую сторону.Байден, которому в этом году исполнится 81 год, стал самым пожилым президентом США в истории. Американский лидер нередко терялся в пространстве, путал названия государств и оступался при посадке в самолет.
https://ria.ru/20230719/bayden-1885116221.html
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в мире, сша, филадельфия, джо байден
В мире, США, Филадельфия, Джо Байден
Байдена пришлось вытащить со сцены с чужой помощью
Джо Байден не смог сам найти выход со сцены после выступления в Филадельфии