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Роскачество рассказало, как можно продлить работу батареи телефона - РИА Новости, 21.07.2023
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06:26 21.07.2023 (обновлено: 07:22 21.07.2023)
https://ria.ru/20230721/batareya-1885400215.html
Роскачество рассказало, как можно продлить работу батареи телефона
Роскачество рассказало, как можно продлить работу батареи телефона - РИА Новости, 21.07.2023
Роскачество рассказало, как можно продлить работу батареи телефона
Продлить работу батареи телефона можно, отключив поиск сетей Wi-Fi и Bluetooth-соединений, а также выключив лишние уведомления, рассказали РИА Новости в... РИА Новости, 21.07.2023
2023-07-21T06:26
2023-07-21T07:22
роскачество
общество
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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Продлить работу батареи телефона можно, отключив поиск сетей Wi-Fi и Bluetooth-соединений, а также выключив лишние уведомления, рассказали РИА Новости в Роскачестве. В организации подчеркнули, что даже тогда, когда телефон не используется, большое количество приложений в нем работают в фоновом режиме, собирая информацию и расходуя заряд. Даже живые обои с анимацией и прорисовкой "тратят батарею", поскольку задействуют ресурсы графического процессора. Специалисты Центра цифровой экспертизы Роскачества в связи с этим рекомендуют в настройках отключить разрешения в разделах "Поиск сетей Wi-Fi" и "Поиск Bluetooth-соединений". "Таким образом телефон перестанет постоянно искать внешние сигналы, что снимает нагрузку в целом", - пояснили там. Кроме того, приложения и сервисы из сферы аналитики постоянно отслеживают активность и местоположение пользователя через Wi-Fi и мобильные сети. Сбор данных можно ограничить, отключив функцию "Отправлять данные для диагностики". По мнению экспертов, это ускорит работу смартфона и не позволит разработчикам отправлять данные об активности на свои сервера. Выключить следует и push-уведомления. "Так как именно экран является самым "прожорливым" элементом в цепи энергопотребления на смартфоне, то рекомендуем также зайти в "Настройки" - "Блокировка экрана" и отключить опцию "Пробуждать для показа уведомлений". И теперь, когда вам придет уведомление или сообщение, экран телефона не будет загораться, а значит сэкономит заряд", - подчеркнули в организации. Таким образом, отключение определенных опций на смартфоне может помочь улучшить производительность, продлить время работы от батареи или повысить уровень безопасности, резюмировали в Роскачестве.
https://ria.ru/20230621/smartfon-1879480747.html
https://ria.ru/20230503/slezhka-1869298607.html
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роскачество, общество
Роскачество, Общество
Роскачество рассказало, как можно продлить работу батареи телефона

Роскачество: продлить работу батареи телефона можно, отключив поиск сетей Wi-Fi

© Фото : Unsplash / freestocksНаушники и смартфон
Наушники и смартфон - РИА Новости, 1920, 21.07.2023
© Фото : Unsplash / freestocks
Наушники и смартфон. Архивное фото
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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Продлить работу батареи телефона можно, отключив поиск сетей Wi-Fi и Bluetooth-соединений, а также выключив лишние уведомления, рассказали РИА Новости в Роскачестве.
В организации подчеркнули, что даже тогда, когда телефон не используется, большое количество приложений в нем работают в фоновом режиме, собирая информацию и расходуя заряд. Даже живые обои с анимацией и прорисовкой "тратят батарею", поскольку задействуют ресурсы графического процессора.
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Специалисты Центра цифровой экспертизы Роскачества в связи с этим рекомендуют в настройках отключить разрешения в разделах "Поиск сетей Wi-Fi" и "Поиск Bluetooth-соединений". "Таким образом телефон перестанет постоянно искать внешние сигналы, что снимает нагрузку в целом", - пояснили там.
Кроме того, приложения и сервисы из сферы аналитики постоянно отслеживают активность и местоположение пользователя через Wi-Fi и мобильные сети. Сбор данных можно ограничить, отключив функцию "Отправлять данные для диагностики". По мнению экспертов, это ускорит работу смартфона и не позволит разработчикам отправлять данные об активности на свои сервера.
Выключить следует и push-уведомления. "Так как именно экран является самым "прожорливым" элементом в цепи энергопотребления на смартфоне, то рекомендуем также зайти в "Настройки" - "Блокировка экрана" и отключить опцию "Пробуждать для показа уведомлений". И теперь, когда вам придет уведомление или сообщение, экран телефона не будет загораться, а значит сэкономит заряд", - подчеркнули в организации.
Таким образом, отключение определенных опций на смартфоне может помочь улучшить производительность, продлить время работы от батареи или повысить уровень безопасности, резюмировали в Роскачестве.
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