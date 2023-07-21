https://ria.ru/20230721/barnaul-1885469794.html

Новая поликлиника на 900 пациентов в сутки готовится к открытию в Барнауле

Новая поликлиника на 900 пациентов в сутки готовится к открытию в Барнауле - РИА Новости, 21.07.2023

Новая поликлиника на 900 пациентов в сутки готовится к открытию в Барнауле

Новую поликлинику на 900 пациентов в сутки готовят к открытию в Барнауле, медучреждение посетили губернатор Алтайского края Виктор Томенко и прилетевший в... РИА Новости, 21.07.2023

2023-07-21T12:40

2023-07-21T12:40

2023-07-21T12:40

алтайский край

алтайский край

барнаул

виктор томенко

михаил мурашко

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/18/1834036932_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_c5ecb86778afae17241a75743980d501.jpg

БАРНАУЛ, 21 июл - РИА Новости. Новую поликлинику на 900 пациентов в сутки готовят к открытию в Барнауле, медучреждение посетили губернатор Алтайского края Виктор Томенко и прилетевший в регион с рабочим визитом министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. "Развитие системы здравоохранения края, борьба с последствиями оптимизации, которую мы остановили пять лет назад, — одно из ключевых направлений работы, которой мы занимаемся каждый день. Не раз рассказывал, как мы ежедневно занимаемся вопросами, связанными со строительством и ремонтом больниц в городах и селах, вводим новые меры поддержки для медиков, чтобы побороть дефицит кадров. Делаем медпомощь в крае, даже в самых отдаленных территориях, качественнее и доступнее", - написал Томенко в своем телеграм-канале. Губернатор отметил, что в Алтайском крае самая большая сеть медучреждений в Сибири, расходы на нее — очень серьезные. Поэтому власти региона находятся в постоянном рабочем контакте с Минздравом РФ. Глава края подчеркнул, что проекты региона, которые помогают в решении проблем, поддерживаются на федеральном уровне. "Сегодня работаем в крае вместе с министром здравоохранения РФ Михаилом Мурашко. Уже осмотрели новый корпус поликлиники №14 в Барнауле, строительство которого заканчивается в том числе при поддержке федерального правительства в рамках нацпроекта "Здравоохранение". Долгожданную поликлинику планируем запустить в этом году. Строительство началось еще в 2020 году, из-за пандемии его приходилось ненадолго останавливать. А из-за роста цен и на оборудование, и на стройматериалы — пришлось корректировать смету, она превысила 1,5 миллиарда рублей. Теперь все практически готово. В поликлинике смогут принимать до 900 человек в день, что серьезно снизит загруженность системы здравоохранения", - отметил губернатор. В поликлинике создана полноценная диагностическая база и достаточное число медиков, которые смогут помочь по разным вопросам. Травмпункт, дневной стационар, кабинеты неотложной помощи. Также там можно будет записаться на прием к хирургу, неврологу, эндокринологу и многим другим специалистам. "Для поликлиники мы за счет краевых средств закупили необходимое оборудование, в том числе тяжелое — томограф, флюрограф, рентгенаппараты и маммографы", - написал глава Алтайского края.

https://ria.ru/20230720/altay-1885256258.html

https://ria.ru/20230718/kinofestival-1884926900.html

алтайский край

барнаул

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

алтайский край, барнаул, виктор томенко, михаил мурашко