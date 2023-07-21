https://ria.ru/20230721/aviabilety-1885231380.html
Эксперт рассказал, как сэкономить на авиабилетах и отелях
Эксперт рассказал, как сэкономить на авиабилетах и отелях - РИА Новости, 21.07.2023
Эксперт рассказал, как сэкономить на авиабилетах и отелях
Сэкономить деньги при покупке авиабилетов можно с помощью отслеживания курса рубля, а также приобретения на ночное и вечернее время в будние дни, рассказал РИА... РИА Новости, 21.07.2023
2023-07-21T05:02
2023-07-21T05:02
2023-07-21T05:02
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МОСКВА, 21 июл – РИА Новости. Сэкономить деньги при покупке авиабилетов можно с помощью отслеживания курса рубля, а также приобретения на ночное и вечернее время в будние дни, рассказал РИА Новости директор по продукту "Яндекс Путешествий" Евгений Абрамзон. Следить за курсом валют"Пересчет стоимости авиабилетов исходя из курса валют происходит в ночь со вторника на среду. Поэтому если рубль растет, лучше покупать билеты в среду или позже, а если рубль падает – во вторник", – сказал Абрамзон. Еще один способ сэкономить на билетах – следить за распродажами и акциями авиакомпаний. Также можно оформить подписку в агрегаторе авиабилетов, чтобы не пропустить снижение цен, или подписаться на новости авиакомпаний и сервисов по планированию путешествий. "Чаще всего распродажи проходят в период с конца февраля до середины апреля. Конечно, бывают ограничения на направления и сроки поездки, но часто это компенсируется очень низкими ценами на авиабилеты", – отметил Абрамзон. Эксперт рассказал и о других способах, которые помогут сэкономить деньги при покупке билетов. Он указал, что стоит обратить внимание на календарь цен. "Если вы не привязаны к датам, можно подстроить поездку под выгодные билеты", – пояснил он. Также Абрамзон рассказал, что можно рассматривать соседние города для прилета и вылета. Путешествуя компанией, лучше купить билеты без багажа и при необходимости доплатить за него перед отъездом. Директор по продукту "Яндекс Путешествий" отметил бонусы ночных рейсов и перелетов в будние дни. "Обычно выгодные билеты с вылетом в пятницу вечером или субботу утром и возвращением в воскресенье или понедельник утром разбирают быстрее всего. Если вы можете быть более гибким, то, скорее всего, получится хорошо сэкономить", – пояснил он. Эксперт напомнил о субсидированных билетах на самолеты и поезда в пределах России. Например, есть льготы для жителей Дальнего Востока, людей младше 24 лет, многодетных семей и пенсионеров. "Такие билеты быстро заканчиваются, их лучше покупать за несколько месяцев, но не больше, чем за полгода до поездки", – рассказал Абрамзон. Как сэкономить на жильеЭксперт также рассказал, как сэкономить в поездке на отеле. "Если едете компанией, то можно снять номер на несколько человек, тогда можно разделить расходы на жилье. Так будет точно выгоднее. Обычно одноместные номера стоят столько же, как и двухместные, а иногда и дороже", – отметил он. Если планировать отдых от двух недель и больше, бронировать билеты и отель заранее, тоже получится сэкономить. "Например, и в России, и в Турции при раннем бронировании гостиницы обычно выставляют довольно привлекательные цены, которые значительно ниже тех, которые будут в сезон", – отметил он. Эксперт поделился советом, как отдыхающему пользоваться инфраструктурой более дорогого отеля, не потратив при этом много денег. "Если какой-то отель вам нравится, но он не укладывается в ваш бюджет, то можно подобрать хорошую гостиницу поблизости. Тогда вы сможете легко пользоваться инфраструктурой более дорогой рядом, когда вам это понадобится: например, сходить на обед в ресторан или зайти в СПА. Конечно, это будет не бесплатно, но, скорее всего, выгоднее, чем платить за полноценное проживание", – указал эксперт.
https://ria.ru/20230719/aviabilety-1885156010.html
https://ria.ru/20230720/kurort-1885117635.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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новости - туризм, туризм, туристы, авиабилеты, отели
Туризм, Новости - Туризм, Туризм, туристы, Авиабилеты, Отели
МОСКВА, 21 июл – РИА Новости. Сэкономить деньги при покупке авиабилетов можно с помощью отслеживания курса рубля, а также приобретения на ночное и вечернее время в будние дни, рассказал РИА Новости директор по продукту "Яндекс Путешествий" Евгений Абрамзон.
"Пересчет стоимости авиабилетов исходя из курса валют происходит в ночь со вторника на среду. Поэтому если рубль растет, лучше покупать билеты в среду или позже, а если рубль падает – во вторник", – сказал Абрамзон.
Еще один способ сэкономить на билетах – следить за распродажами и акциями авиакомпаний. Также можно оформить подписку в агрегаторе авиабилетов, чтобы не пропустить снижение цен, или подписаться на новости авиакомпаний и сервисов по планированию путешествий. "Чаще всего распродажи проходят в период с конца февраля до середины апреля. Конечно, бывают ограничения на направления и сроки поездки, но часто это компенсируется очень низкими ценами на авиабилеты", – отметил Абрамзон.
Эксперт рассказал и о других способах, которые помогут сэкономить деньги при покупке билетов. Он указал, что стоит обратить внимание на календарь цен. "Если вы не привязаны к датам, можно подстроить поездку под выгодные билеты", – пояснил он. Также Абрамзон рассказал, что можно рассматривать соседние города для прилета и вылета. Путешествуя компанией, лучше купить билеты без багажа и при необходимости доплатить за него перед отъездом.
Директор по продукту "Яндекс Путешествий" отметил бонусы ночных рейсов и перелетов в будние дни. "Обычно выгодные билеты с вылетом в пятницу вечером или субботу утром и возвращением в воскресенье или понедельник утром разбирают быстрее всего. Если вы можете быть более гибким, то, скорее всего, получится хорошо сэкономить", – пояснил он.
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Эксперт напомнил о субсидированных билетах на самолеты и поезда в пределах России
. Например, есть льготы для жителей Дальнего Востока
, людей младше 24 лет, многодетных семей и пенсионеров. "Такие билеты быстро заканчиваются, их лучше покупать за несколько месяцев, но не больше, чем за полгода до поездки", – рассказал Абрамзон.
Эксперт также рассказал, как сэкономить в поездке на отеле. "Если едете компанией, то можно снять номер на несколько человек, тогда можно разделить расходы на жилье. Так будет точно выгоднее. Обычно одноместные номера стоят столько же, как и двухместные, а иногда и дороже", – отметил он.
Если планировать отдых от двух недель и больше, бронировать билеты и отель заранее, тоже получится сэкономить. "Например, и в России, и в Турции
при раннем бронировании гостиницы обычно выставляют довольно привлекательные цены, которые значительно ниже тех, которые будут в сезон", – отметил он.
Эксперт поделился советом, как отдыхающему пользоваться инфраструктурой более дорогого отеля, не потратив при этом много денег. "Если какой-то отель вам нравится, но он не укладывается в ваш бюджет, то можно подобрать хорошую гостиницу поблизости. Тогда вы сможете легко пользоваться инфраструктурой более дорогой рядом, когда вам это понадобится: например, сходить на обед в ресторан или зайти в СПА. Конечно, это будет не бесплатно, но, скорее всего, выгоднее, чем платить за полноценное проживание", – указал эксперт.
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