https://ria.ru/20230721/artilleriya-1885396613.html

Артиллерия ударила по ВСУ у четырех населенных пунктов под Купянском

Артиллерия ударила по ВСУ у четырех населенных пунктов под Купянском - РИА Новости, 21.07.2023

Артиллерия ударила по ВСУ у четырех населенных пунктов под Купянском

Артиллеристы российской группировки "Запад" нанесли удар по позициям украинских войск в районе четырех населенных пунктов на купянском направлении, сообщил РИА... РИА Новости, 21.07.2023

2023-07-21T05:06

2023-07-21T05:06

2023-07-21T05:06

специальная военная операция на украине

су-34

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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Артиллеристы российской группировки "Запад" нанесли удар по позициям украинских войск в районе четырех населенных пунктов на купянском направлении, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки "Запад" Сергей Зыбинский. "Огнем самоходных артиллерийских установок "Мста-С", буксируемых пушек "Гиацинт-Б" и гаубиц Д-30 нанесен удар по позициям 14-й отдельной механизированной бригады и подразделениям территориальной обороны в районе населенных пунктов Розовка, Стельмаховка, Песчаное, Котляровка", - сказал Зыбинский. Он добавил, что артиллерия группировки также сорвала попытку подразделений 32-й отдельной механизированной бригады провести ротацию на передовых позициях в районе населенного пункта Новоселовское. Кроме того, экипаж истребителя-бомбардировщика Су-34 группировки войск "Запад" нанес авиационный удар по пункту временной дислокации подразделений 36-го отдельного стрелкового батальона в районе населенного пункта Колодезное. Общие потери противника на купянском направлении составили до взвода живой силы, БТР M113 и пункт боепитания, уточнил начальник пресс-центра.

https://ria.ru/20230721/obekty-1885396288.html

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су-34