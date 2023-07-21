https://ria.ru/20230721/artilleriya-1885396613.html
Артиллерия ударила по ВСУ у четырех населенных пунктов под Купянском
Артиллерия ударила по ВСУ у четырех населенных пунктов под Купянском - РИА Новости, 21.07.2023
Артиллерия ударила по ВСУ у четырех населенных пунктов под Купянском
Артиллеристы российской группировки "Запад" нанесли удар по позициям украинских войск в районе четырех населенных пунктов на купянском направлении, сообщил РИА... РИА Новости, 21.07.2023
2023-07-21T05:06
2023-07-21T05:06
2023-07-21T05:06
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су-34
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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Артиллеристы российской группировки "Запад" нанесли удар по позициям украинских войск в районе четырех населенных пунктов на купянском направлении, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки "Запад" Сергей Зыбинский. "Огнем самоходных артиллерийских установок "Мста-С", буксируемых пушек "Гиацинт-Б" и гаубиц Д-30 нанесен удар по позициям 14-й отдельной механизированной бригады и подразделениям территориальной обороны в районе населенных пунктов Розовка, Стельмаховка, Песчаное, Котляровка", - сказал Зыбинский. Он добавил, что артиллерия группировки также сорвала попытку подразделений 32-й отдельной механизированной бригады провести ротацию на передовых позициях в районе населенного пункта Новоселовское. Кроме того, экипаж истребителя-бомбардировщика Су-34 группировки войск "Запад" нанес авиационный удар по пункту временной дислокации подразделений 36-го отдельного стрелкового батальона в районе населенного пункта Колодезное. Общие потери противника на купянском направлении составили до взвода живой силы, БТР M113 и пункт боепитания, уточнил начальник пресс-центра.
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су-34
Специальная военная операция на Украине, Су-34
Артиллерия ударила по ВСУ у четырех населенных пунктов под Купянском
Артиллеристы нанесли удар по ВСУ у четырех населенных пунктов на Купянском направлении
МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Артиллеристы российской группировки "Запад" нанесли удар по позициям украинских войск в районе четырех населенных пунктов на купянском направлении, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки "Запад" Сергей Зыбинский.
"Огнем самоходных артиллерийских установок "Мста-С", буксируемых пушек "Гиацинт-Б" и гаубиц Д-30 нанесен удар по позициям 14-й отдельной механизированной бригады и подразделениям территориальной обороны в районе населенных пунктов Розовка, Стельмаховка, Песчаное, Котляровка", - сказал Зыбинский.
Он добавил, что артиллерия группировки также сорвала попытку подразделений 32-й отдельной механизированной бригады провести ротацию на передовых позициях в районе населенного пункта Новоселовское.
Кроме того, экипаж истребителя-бомбардировщика Су
-34 группировки войск "Запад" нанес авиационный удар по пункту временной дислокации подразделений 36-го отдельного стрелкового батальона в районе населенного пункта Колодезное.
Общие потери противника на купянском направлении составили до взвода живой силы, БТР M113 и пункт боепитания, уточнил начальник пресс-центра.
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