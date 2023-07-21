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Киевские власти хотели сделать "Артек" коттеджным поселком, заявил Кравцов - РИА Новости, 21.07.2023
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18:25 21.07.2023
https://ria.ru/20230721/artek-1885580072.html
Киевские власти хотели сделать "Артек" коттеджным поселком, заявил Кравцов
Киевские власти хотели сделать "Артек" коттеджным поселком, заявил Кравцов - РИА Новости, 21.07.2023
Киевские власти хотели сделать "Артек" коттеджным поселком, заявил Кравцов
Международный детский центр "Артек" к 2014 году готовился к передаче в частные руки и должен был стать коттеджным поселком, заявил министр просвещения России... РИА Новости, 21.07.2023
2023-07-21T18:25
2023-07-21T18:25
общество
россия
черное море
гурзуф
сергей кравцов
владимир путин
артек
украина
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АРТЕК (Крым), 21 июл - РИА Новости. Международный детский центр "Артек" к 2014 году готовился к передаче в частные руки и должен был стать коттеджным поселком, заявил министр просвещения России Сергей Кравцов. &quot;Скоро будем праздновать 100-летие международного центра, который киевский режим хотел сделать коттеджными поселками, здесь уже в 2014 году был готов план по передаче в частные руки &quot;Артека&quot;. Мы оставили один корпус – можно посмотреть, в каком ужасном состоянии он находился. Сегодня это современный интересный лагерь, сюда едут дети. Это атмосфера дружбы, общения, сейчас пройдет финал конкурса &quot;Большая перемена&quot;, - сказал журналистам Кравцов.Он добавил, что в летнюю смену центр принимает более 3 тысяч детей, на данный момент в лагере находятся представители 52 стран мира. За год в "Артеке" отдыхает более 40 тысяч детей. Президент России Владимир Путин ранее своим указом постановил отпраздновать в 2025 году 100-летие международного детского центра "Артек". "Артек" расположен в Крыму, на побережье Черного моря, в поселке городского типа Гурзуф. В прошлом это самый знаменитый пионерский лагерь СССР - основан в 1925 году. После возвращения Крыма в состав РФ имущество, закрепленное за "Артеком", 31 марта 2015 года было передано в федеральную собственность. К началу первой летней смены 2015 года было реконструировано шесть детских лагерей - "Лазурный", "Янтарный", "Хрустальный", "Морской", "Речной" и "Озерный". Еще три детских лагеря - "Лесной", "Полевой" и "Кипарисный" - приняли первых детей летом 2016 года. Сейчас в "Артеке" строится лагерь "Солнечный". По результатам Всероссийского рейтинга детских лагерей в 2016 году "Артек" признан лучшим в России.
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общество, россия, черное море, гурзуф, сергей кравцов, владимир путин, артек, украина
Общество, Россия, Черное море, Гурзуф, Сергей Кравцов, Владимир Путин, Артек, Украина
Киевские власти хотели сделать "Артек" коттеджным поселком, заявил Кравцов

Кравцов заявил, что в 2014 году киевские власти хотели сделать "Артек" коттеджным поселком

© РИА Новости / Александр Полегенько | Перейти в медиабанкНа территории международного детского центра "Артек"
На территории международного детского центра Артек - РИА Новости, 1920, 21.07.2023
© РИА Новости / Александр Полегенько
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На территории международного детского центра "Артек". Архивное фото
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АРТЕК (Крым), 21 июл - РИА Новости. Международный детский центр "Артек" к 2014 году готовился к передаче в частные руки и должен был стать коттеджным поселком, заявил министр просвещения России Сергей Кравцов.
«

"Скоро будем праздновать 100-летие международного центра, который киевский режим хотел сделать коттеджными поселками, здесь уже в 2014 году был готов план по передаче в частные руки "Артека". Мы оставили один корпус – можно посмотреть, в каком ужасном состоянии он находился. Сегодня это современный интересный лагерь, сюда едут дети. Это атмосфера дружбы, общения, сейчас пройдет финал конкурса "Большая перемена", - сказал журналистам Кравцов.

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Он добавил, что в летнюю смену центр принимает более 3 тысяч детей, на данный момент в лагере находятся представители 52 стран мира. За год в "Артеке" отдыхает более 40 тысяч детей.
Президент России Владимир Путин ранее своим указом постановил отпраздновать в 2025 году 100-летие международного детского центра "Артек".
"Артек" расположен в Крыму, на побережье Черного моря, в поселке городского типа Гурзуф. В прошлом это самый знаменитый пионерский лагерь СССР - основан в 1925 году. После возвращения Крыма в состав РФ имущество, закрепленное за "Артеком", 31 марта 2015 года было передано в федеральную собственность. К началу первой летней смены 2015 года было реконструировано шесть детских лагерей - "Лазурный", "Янтарный", "Хрустальный", "Морской", "Речной" и "Озерный". Еще три детских лагеря - "Лесной", "Полевой" и "Кипарисный" - приняли первых детей летом 2016 года. Сейчас в "Артеке" строится лагерь "Солнечный". По результатам Всероссийского рейтинга детских лагерей в 2016 году "Артек" признан лучшим в России.
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ОбществоРоссияЧерное мореГурзуфСергей КравцовВладимир ПутинАртекУкраина
 
 
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