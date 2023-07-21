Киевские власти хотели сделать "Артек" коттеджным поселком, заявил Кравцов
Кравцов заявил, что в 2014 году киевские власти хотели сделать "Артек" коттеджным поселком
© РИА Новости / Александр Полегенько | Перейти в медиабанкНа территории международного детского центра "Артек"
На территории международного детского центра "Артек". Архивное фото
АРТЕК (Крым), 21 июл - РИА Новости. Международный детский центр "Артек" к 2014 году готовился к передаче в частные руки и должен был стать коттеджным поселком, заявил министр просвещения России Сергей Кравцов.
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"Скоро будем праздновать 100-летие международного центра, который киевский режим хотел сделать коттеджными поселками, здесь уже в 2014 году был готов план по передаче в частные руки "Артека". Мы оставили один корпус – можно посмотреть, в каком ужасном состоянии он находился. Сегодня это современный интересный лагерь, сюда едут дети. Это атмосфера дружбы, общения, сейчас пройдет финал конкурса "Большая перемена", - сказал журналистам Кравцов.
Он добавил, что в летнюю смену центр принимает более 3 тысяч детей, на данный момент в лагере находятся представители 52 стран мира. За год в "Артеке" отдыхает более 40 тысяч детей.
Президент России Владимир Путин ранее своим указом постановил отпраздновать в 2025 году 100-летие международного детского центра "Артек".
"Артек" расположен в Крыму, на побережье Черного моря, в поселке городского типа Гурзуф. В прошлом это самый знаменитый пионерский лагерь СССР - основан в 1925 году. После возвращения Крыма в состав РФ имущество, закрепленное за "Артеком", 31 марта 2015 года было передано в федеральную собственность. К началу первой летней смены 2015 года было реконструировано шесть детских лагерей - "Лазурный", "Янтарный", "Хрустальный", "Морской", "Речной" и "Озерный". Еще три детских лагеря - "Лесной", "Полевой" и "Кипарисный" - приняли первых детей летом 2016 года. Сейчас в "Артеке" строится лагерь "Солнечный". По результатам Всероссийского рейтинга детских лагерей в 2016 году "Артек" признан лучшим в России.