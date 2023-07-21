https://ria.ru/20230721/armiya-1885535779.html

Мэр Киева рассказал, сколько средств выделили на армию с февраля 2022 года

Мэр Киева рассказал, сколько средств выделили на армию с февраля 2022 года - РИА Новости, 21.07.2023

Мэр Киева рассказал, сколько средств выделили на армию с февраля 2022 года

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что город выделил на армию с февраля прошлого года более 1,2 миллиарда гривен (32 миллиона долларов) - по его мнению, претензии РИА Новости, 21.07.2023

2023-07-21T15:46

2023-07-21T15:46

2023-07-21T15:46

в мире

киев

виталий кличко

вооруженные силы украины

киевский городской совет

давид арахамия

жкх

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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что город выделил на армию с февраля прошлого года более 1,2 миллиарда гривен (32 миллиона долларов) - по его мнению, претензии правящей партии "Слуга народа" к закупкам киевского бюджета не что иное, как попытка "залатать дыры" госбюджета за счет городов. Глава фракции названной партии Давид Арахамия ранее призвал органы местного самоуправления прекратить тратить бюджетные деньги на закупку вещей не первой необходимости, в противном случае пригрозил им законодательными ограничениями. "Много сегодня распространяется информации о том, что города якобы не помогают или недостаточно помогают украинским военным... Советовал бы (в этом) вдумчиво разобраться, поскольку за высокими словами речь на самом деле может идти о попытках центральной власти вмешаться в бюджеты городов и поселков. Чтобы за их счет залатать прорехи и просчеты госбюджета и бюджетов министерств и ведомств", - написал Кличко в своем телеграм-канале. Он уточнил, что в прошлом году на финансирование сил безопасности и обороны Киева было выделено около 850 миллионов гривен (22,8 миллиона долларов) бюджетных средств и более 380 миллионов гривен (10,2 миллиона долларов) в этом году. "В общей сложности - более 1,2 миллиарда" гривен (32 миллиона долларов). Мэр подчеркнул, что следует не забывать о том, что по закону напрямую ВСУ средства из местных бюджетов перечислять запрещено. Кличко сообщил, что инициирует внеочередную сессию Киевского городского совета, где рассмотрит увеличение расходов на оборону.

https://ria.ru/20230720/pomosch-1885358522.html

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в мире, киев, виталий кличко, вооруженные силы украины, киевский городской совет, давид арахамия, жкх