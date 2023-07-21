https://ria.ru/20230721/arktika-1885386941.html

Путин поручил к сентябрю согласовать план развития инфраструктуры в Арктике

Путин поручил к сентябрю согласовать план развития инфраструктуры в Арктике - РИА Новости, 21.07.2023

Путин поручил к сентябрю согласовать план развития инфраструктуры в Арктике

Необходимо до 1 сентября завершить согласование плана мероприятий по развитию инфраструктуры в Арктической зоне, где находятся воинские формирования, заявил... РИА Новости, 21.07.2023

2023-07-21T00:40

2023-07-21T00:40

2023-07-21T00:40

владимир путин

россия

арктика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/06/1863486867_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_1e6edfbb9e9895cd7ca32610ee670b09.jpg

МУРМАНСК, 21 июл - РИА Новости. Необходимо до 1 сентября завершить согласование плана мероприятий по развитию инфраструктуры в Арктической зоне, где находятся воинские формирования, заявил президент РФ Владимир Путин. "Нужно завершить согласование плана мероприятий по развитию жилищной, энергетической, социальной инфраструктуры этих ЗАТО, а также населенных пунктов Арктической зоны в целом, это уже пошире, да, где дислоцированы наши воинские формирования", - сказал глава российского государства на совещании по развитию закрытых административно-территориальных образований и арктических городов. Путин добавил, что финансирование мероприятий этого плана должно осуществляться из разных источников, "и это нужно согласовать". "И как я уже сказал, сделать это нужно до 1 сентября", - отметил президент РФ.

https://ria.ru/20230721/semi-1885385263.html

россия

арктика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

владимир путин, россия, арктика