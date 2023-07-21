https://ria.ru/20230721/arktika-1885386941.html
Путин поручил к сентябрю согласовать план развития инфраструктуры в Арктике
Путин поручил к сентябрю согласовать план развития инфраструктуры в Арктике - РИА Новости, 21.07.2023
Путин поручил к сентябрю согласовать план развития инфраструктуры в Арктике
Необходимо до 1 сентября завершить согласование плана мероприятий по развитию инфраструктуры в Арктической зоне, где находятся воинские формирования, заявил... РИА Новости, 21.07.2023
2023-07-21T00:40
2023-07-21T00:40
2023-07-21T00:40
владимир путин
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арктика
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МУРМАНСК, 21 июл - РИА Новости. Необходимо до 1 сентября завершить согласование плана мероприятий по развитию инфраструктуры в Арктической зоне, где находятся воинские формирования, заявил президент РФ Владимир Путин. "Нужно завершить согласование плана мероприятий по развитию жилищной, энергетической, социальной инфраструктуры этих ЗАТО, а также населенных пунктов Арктической зоны в целом, это уже пошире, да, где дислоцированы наши воинские формирования", - сказал глава российского государства на совещании по развитию закрытых административно-территориальных образований и арктических городов. Путин добавил, что финансирование мероприятий этого плана должно осуществляться из разных источников, "и это нужно согласовать". "И как я уже сказал, сделать это нужно до 1 сентября", - отметил президент РФ.
https://ria.ru/20230721/semi-1885385263.html
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владимир путин, россия, арктика
Владимир Путин, Россия, Арктика
Путин поручил к сентябрю согласовать план развития инфраструктуры в Арктике
Путин: до 1 сентября надо согласовать план развития инфраструктуры Арктической зоны