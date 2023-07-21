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Мещанский суд арестовал Игоря Стрелкова
Мещанский суд арестовал Игоря Стрелкова - РИА Новости, 21.07.2023
Мещанский суд арестовал Игоря Стрелкова
Мещанский суд Москвы арестовал экс-министра обороны ДНР Игоря Стрелкова (Гиркина) по обвинению в публичных призывах к экстремизму, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 21.07.2023
2023-07-21T19:19
2023-07-21T19:19
2023-07-21T19:53
происшествия
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МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Мещанский суд Москвы арестовал экс-министра обороны ДНР Игоря Стрелкова (Гиркина) по обвинению в публичных призывах к экстремизму, передает корреспондент РИА Новости."Избрать Гиркину меру пресечения в виде заключения под стражу до 18 сентября", — огласила решение судья Олеся Менделеева.Во время заседания следователь заявил, что обвиняемый имеет множество связей и владеет навыками конспирации, поэтому он может помешать расследованию дела и скрыться. Вину Стрелков не признает.Позднее адвокат Александр Молохов сообщил, что защита обжалует арест.Стрелкова задержали сегодня утром, ему предъявили обвинение в публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности в интернете. По этой статье ему грозит до пяти лет лишения свободы.Игорь Иванович Стрелков (настоящее имя — Игорь Всеволодович Гиркин) — бывший сотрудник ФСБ, также занимал пост министра обороны ДНР. В последнее время известен как блогер и публицист, на его канал в Telegram подписано 875 тысяч человек.
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происшествия, донецкая народная республика, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), москва
Происшествия, Донецкая Народная Республика, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Москва
Мещанский суд арестовал Игоря Стрелкова
Мещанский суд арестовал Стрелкова по обвинению в призывах к экстремистской деятельности
МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Мещанский суд Москвы арестовал экс-министра обороны ДНР Игоря Стрелкова (Гиркина) по обвинению в публичных призывах к экстремизму, передает корреспондент РИА Новости.
«
"Избрать Гиркину меру пресечения в виде заключения под стражу до 18 сентября", — огласила решение судья Олеся Менделеева.
Во время заседания следователь заявил, что обвиняемый имеет множество связей и владеет навыками конспирации, поэтому он может помешать расследованию дела и скрыться. Вину Стрелков не признает.
Позднее адвокат Александр Молохов сообщил, что защита обжалует арест.
Стрелкова задержали сегодня утром, ему предъявили обвинение в публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности в интернете. По этой статье ему грозит до пяти лет лишения свободы.
Игорь Иванович Стрелков (настоящее имя — Игорь Всеволодович Гиркин) — бывший сотрудник ФСБ
, также занимал пост министра обороны ДНР. В последнее время известен как блогер и публицист, на его канал в Telegram подписано 875 тысяч человек.
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