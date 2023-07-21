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Мещанский суд арестовал Игоря Стрелкова

Мещанский суд арестовал Игоря Стрелкова - РИА Новости, 21.07.2023

Мещанский суд арестовал Игоря Стрелкова

Мещанский суд Москвы арестовал экс-министра обороны ДНР Игоря Стрелкова (Гиркина) по обвинению в публичных призывах к экстремизму, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 21.07.2023

2023-07-21T19:19

2023-07-21T19:19

2023-07-21T19:53

происшествия

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федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

москва

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МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Мещанский суд Москвы арестовал экс-министра обороны ДНР Игоря Стрелкова (Гиркина) по обвинению в публичных призывах к экстремизму, передает корреспондент РИА Новости."Избрать Гиркину меру пресечения в виде заключения под стражу до 18 сентября", — огласила решение судья Олеся Менделеева.Во время заседания следователь заявил, что обвиняемый имеет множество связей и владеет навыками конспирации, поэтому он может помешать расследованию дела и скрыться. Вину Стрелков не признает.Позднее адвокат Александр Молохов сообщил, что защита обжалует арест.Стрелкова задержали сегодня утром, ему предъявили обвинение в публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности в интернете. По этой статье ему грозит до пяти лет лишения свободы.Игорь Иванович Стрелков (настоящее имя — Игорь Всеволодович Гиркин) — бывший сотрудник ФСБ, также занимал пост министра обороны ДНР. В последнее время известен как блогер и публицист, на его канал в Telegram подписано 875 тысяч человек.

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происшествия, донецкая народная республика, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), москва