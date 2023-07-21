https://ria.ru/20230721/arest-1885510863.html

Суд отказался переводить блогера Лерчек под домашний арест

Суд отказался переводить блогера Лерчек под домашний арест - РИА Новости, 21.07.2023

Суд отказался переводить блогера Лерчек под домашний арест

Пресненский суд Москвы отказался переводить под домашний арест Валерию Чекалину — известного блогера Лерчек, передает корреспондент РИА Новости с заседания. РИА Новости, 21.07.2023

2023-07-21T14:34

2023-07-21T14:34

2023-07-21T15:42

шоубиз

россия

мтс

федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)

валерия чекалина

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МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Пресненский суд Москвы отказался переводить под домашний арест Валерию Чекалину — известного блогера Лерчек, передает корреспондент РИА Новости с заседания."Суд постановил: <...> в изменении меры пресечения в виде запрета определенных действий на домашний арест в отношении Чекалиной Валерии Валерьевной отказать", — огласила решение судья Александра Авдотьина.Следователь, прося отправить девушку под домашний арест, указал, что обвиняемая, нарушая избранную ей прежде меру пресечения, пользовалась сотовой связью и интернетом. В подтверждение он предоставил данные из МТС с детализацией СМС-сообщений, а также подкрепил свою позицию показаниями личного повара и инспектора, осуществляющей надзор за блогером.Адвокат возразил. По его словам, уголовно-исполнительная инспекция на запрос ответила, что не располагает информацией, подтверждающей наличие нарушений запретов в последние два месяца."Я отрицаю свою вину, потому что интернетом я не пользовалась лично сама. Но когда я задавала вопрос инспектору ФСИН, может ли кто-то пользоваться моим телефоном — мама, дети, помощница, — мне сказали: да, главное, чтобы не вы. Я телефон даже в руки не беру", — заявила обвиняемая.Следствие посчитало, что супруги Чекалины опосредованно нарушили запрет на использование интернета, когда дали интервью каналу "Эмпатия Манучи" на YouTube, в котором они рассказывали о своем задержании и расследовании."Нам с мужем сказали, что это интервью согласовано, что его нужно дать и рассказать в нем, что налоги нужно платить", — ответила девушка.На Чекалину и ее супруга Артема заведены два уголовных дела. Первое касается уклонения от уплаты налогов на 311 миллионов рублей через схему с неправомерным использованием упрощенной системы налогообложения, второе — отмывания денег в особо крупном размере. Неделю назад суд отказался переводить под домашний арест ее мужа.

https://ria.ru/20230703/blogery-1881932316.html

https://ria.ru/20230721/blinovskaya-1885451159.html

https://ria.ru/20230508/blogery-1870029103.html

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россия, мтс, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), валерия чекалина