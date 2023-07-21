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Суд отказался переводить блогера Лерчек под домашний арест - РИА Новости, 21.07.2023
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Шоубиз
 
14:34 21.07.2023 (обновлено: 15:42 21.07.2023)
https://ria.ru/20230721/arest-1885510863.html
Суд отказался переводить блогера Лерчек под домашний арест
Суд отказался переводить блогера Лерчек под домашний арест - РИА Новости, 21.07.2023
Суд отказался переводить блогера Лерчек под домашний арест
Пресненский суд Москвы отказался переводить под домашний арест Валерию Чекалину — известного блогера Лерчек, передает корреспондент РИА Новости с заседания. РИА Новости, 21.07.2023
2023-07-21T14:34
2023-07-21T15:42
шоубиз
россия
мтс
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
валерия чекалина
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МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Пресненский суд Москвы отказался переводить под домашний арест Валерию Чекалину — известного блогера Лерчек, передает корреспондент РИА Новости с заседания."Суд постановил: &lt;...&gt; в изменении меры пресечения в виде запрета определенных действий на домашний арест в отношении Чекалиной Валерии Валерьевной отказать", — огласила решение судья Александра Авдотьина.Следователь, прося отправить девушку под домашний арест, указал, что обвиняемая, нарушая избранную ей прежде меру пресечения, пользовалась сотовой связью и интернетом. В подтверждение он предоставил данные из МТС с детализацией СМС-сообщений, а также подкрепил свою позицию показаниями личного повара и инспектора, осуществляющей надзор за блогером.Адвокат возразил. По его словам, уголовно-исполнительная инспекция на запрос ответила, что не располагает информацией, подтверждающей наличие нарушений запретов в последние два месяца."Я отрицаю свою вину, потому что интернетом я не пользовалась лично сама. Но когда я задавала вопрос инспектору ФСИН, может ли кто-то пользоваться моим телефоном — мама, дети, помощница, — мне сказали: да, главное, чтобы не вы. Я телефон даже в руки не беру", — заявила обвиняемая.Следствие посчитало, что супруги Чекалины опосредованно нарушили запрет на использование интернета, когда дали интервью каналу "Эмпатия Манучи" на YouTube, в котором они рассказывали о своем задержании и расследовании."Нам с мужем сказали, что это интервью согласовано, что его нужно дать и рассказать в нем, что налоги нужно платить", — ответила девушка.На Чекалину и ее супруга Артема заведены два уголовных дела. Первое касается уклонения от уплаты налогов на 311 миллионов рублей через схему с неправомерным использованием упрощенной системы налогообложения, второе — отмывания денег в особо крупном размере. Неделю назад суд отказался переводить под домашний арест ее мужа.
https://ria.ru/20230703/blogery-1881932316.html
https://ria.ru/20230721/blinovskaya-1885451159.html
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россия, мтс, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), валерия чекалина
Шоубиз, Россия, МТС, Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России), Валерия Чекалина
Суд отказался переводить блогера Лерчек под домашний арест

Суд в Москве отказал следствию в просьбе перевести блогера Чекалину под домашний арест

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкБлогер Валерия Чекалина, известная как Лерчек (Lerchek) на заседании в Пресненском суде Москвы
Блогер Валерия Чекалина, известная как Лерчек (Lerchek) на заседании в Пресненском суде Москвы - РИА Новости, 1920, 21.07.2023
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Блогер Валерия Чекалина, известная как Лерчек (Lerchek) на заседании в Пресненском суде Москвы
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Пресненский суд Москвы отказался переводить под домашний арест Валерию Чекалину — известного блогера Лерчек, передает корреспондент РИА Новости с заседания.
"Суд постановил: <...> в изменении меры пресечения в виде запрета определенных действий на домашний арест в отношении Чекалиной Валерии Валерьевной отказать", — огласила решение судья Александра Авдотьина.
Следователь, прося отправить девушку под домашний арест, указал, что обвиняемая, нарушая избранную ей прежде меру пресечения, пользовалась сотовой связью и интернетом. В подтверждение он предоставил данные из МТС с детализацией СМС-сообщений, а также подкрепил свою позицию показаниями личного повара и инспектора, осуществляющей надзор за блогером.
Адвокат возразил. По его словам, уголовно-исполнительная инспекция на запрос ответила, что не располагает информацией, подтверждающей наличие нарушений запретов в последние два месяца.
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"Я отрицаю свою вину, потому что интернетом я не пользовалась лично сама. Но когда я задавала вопрос инспектору ФСИН, может ли кто-то пользоваться моим телефоном — мама, дети, помощница, — мне сказали: да, главное, чтобы не вы. Я телефон даже в руки не беру", — заявила обвиняемая.
Следствие посчитало, что супруги Чекалины опосредованно нарушили запрет на использование интернета, когда дали интервью каналу "Эмпатия Манучи" на YouTube, в котором они рассказывали о своем задержании и расследовании.
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"Нам с мужем сказали, что это интервью согласовано, что его нужно дать и рассказать в нем, что налоги нужно платить", — ответила девушка.
На Чекалину и ее супруга Артема заведены два уголовных дела. Первое касается уклонения от уплаты налогов на 311 миллионов рублей через схему с неправомерным использованием упрощенной системы налогообложения, второе — отмывания денег в особо крупном размере. Неделю назад суд отказался переводить под домашний арест ее мужа.
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