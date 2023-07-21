https://ria.ru/20230721/apteki-1885400458.html

Основная часть приморских аптек восстановила выдачу льготных лекарств

Основная часть приморских аптек восстановила выдачу льготных лекарств - РИА Новости, 21.07.2023

Основная часть приморских аптек восстановила выдачу льготных лекарств

Специалисты после хакерской атаки на информационную систему регионального склада льготных препаратов в Приморье восстановили выдачу этих лекарств в основной... РИА Новости, 21.07.2023

2023-07-21T06:28

2023-07-21T06:28

2023-07-21T06:28

общество

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ВЛАДИВОСТОК, 21 июл – РИА Новости. Специалисты после хакерской атаки на информационную систему регионального склада льготных препаратов в Приморье восстановили выдачу этих лекарств в основной части аптек, сообщил РИА Новости представитель краевого минздрава. Отпуск льготных лекарственных препаратов в регионе приостановили 14 июля из-за хакерской атаки. Многоступенчатая защита информации склада АО "Фармация" была взломана, сохранен лишь частичный доступ, а также возможность в ручном режиме обеспечить выдачу экстренно важных препаратов, отмечала глава краевого минздрава Анастасия Худченко. "Основная часть работает. Предположительно, к 25 июля (полностью восстановят)", - сказал собеседник. На сайте минздрава региона опубликован список аптек, где восстановлена выдача льготных препаратов, он регулярно обновляется.

https://ria.ru/20230407/lekarstva-1863850209.html

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