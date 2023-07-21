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Основная часть приморских аптек восстановила выдачу льготных лекарств - РИА Новости, 21.07.2023
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06:28 21.07.2023
https://ria.ru/20230721/apteki-1885400458.html
Основная часть приморских аптек восстановила выдачу льготных лекарств
Основная часть приморских аптек восстановила выдачу льготных лекарств - РИА Новости, 21.07.2023
Основная часть приморских аптек восстановила выдачу льготных лекарств
Специалисты после хакерской атаки на информационную систему регионального склада льготных препаратов в Приморье восстановили выдачу этих лекарств в основной... РИА Новости, 21.07.2023
2023-07-21T06:28
2023-07-21T06:28
общество
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ВЛАДИВОСТОК, 21 июл – РИА Новости. Специалисты после хакерской атаки на информационную систему регионального склада льготных препаратов в Приморье восстановили выдачу этих лекарств в основной части аптек, сообщил РИА Новости представитель краевого минздрава. Отпуск льготных лекарственных препаратов в регионе приостановили 14 июля из-за хакерской атаки. Многоступенчатая защита информации склада АО "Фармация" была взломана, сохранен лишь частичный доступ, а также возможность в ручном режиме обеспечить выдачу экстренно важных препаратов, отмечала глава краевого минздрава Анастасия Худченко. "Основная часть работает. Предположительно, к 25 июля (полностью восстановят)", - сказал собеседник. На сайте минздрава региона опубликован список аптек, где восстановлена выдача льготных препаратов, он регулярно обновляется.
https://ria.ru/20230407/lekarstva-1863850209.html
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общество
Общество
Основная часть приморских аптек восстановила выдачу льготных лекарств

Основная часть аптек Приморья восстановила выдачу льготных лекарств после хакерской атаки

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкОдна из аптек Владивостока
Одна из аптек Владивостока - РИА Новости, 1920, 21.07.2023
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Одна из аптек Владивостока. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 21 июл – РИА Новости. Специалисты после хакерской атаки на информационную систему регионального склада льготных препаратов в Приморье восстановили выдачу этих лекарств в основной части аптек, сообщил РИА Новости представитель краевого минздрава.
Отпуск льготных лекарственных препаратов в регионе приостановили 14 июля из-за хакерской атаки. Многоступенчатая защита информации склада АО "Фармация" была взломана, сохранен лишь частичный доступ, а также возможность в ручном режиме обеспечить выдачу экстренно важных препаратов, отмечала глава краевого минздрава Анастасия Худченко.
"Основная часть работает. Предположительно, к 25 июля (полностью восстановят)", - сказал собеседник.
На сайте минздрава региона опубликован список аптек, где восстановлена выдача льготных препаратов, он регулярно обновляется.
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