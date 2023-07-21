В Казани стартовала благотворительная акция "Белый цветок"
В Казани проходит благотворительная акция "Белый цветок" для семей участников спецоперации
© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкУчастники Благотворительной акции "Белый цветок" в Казани
Участники Благотворительной акции "Белый цветок" в Казани
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 21 июл - РИА Новости. Благотворительная акция "Белый цветок", организованная по инициативе Фонда "Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество" и министерства культуры Татарстана для семей участников спецоперации, стартовала в пятницу в Казани.
Открытие акции состоялось на площади перед Казанским собором в праздник явления иконы Казанской Божией матери после крестного хода. Любой желающий мог принять участие в благотворительной ярмарке, сделать посильное пожертвование и получить взамен символ акции - белый цветок.
© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкГлава Республики Татарстан Рустам Минниханов на Благотворительной акции "Белый цветок"
Глава Республики Татарстан Рустам Минниханов на Благотворительной акции "Белый цветок"
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"Казань всегда отличалась щедростью. Мы видим, что благотворительная ярмарка идет с утра, и энтузиазм и желание помочь крепнут с каждым часом. В прекрасный день Казанской иконы Божией матери люди могут открыть сердце тем, кто нуждается", - заявила председатель наблюдательного совета Фонда содействия возрождению традиций милосердия и благотворительности "Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество" Анна Громова.
Она рассказала об истории акции, придуманной в начале 19 века императрицей Александрой Федоровной в помощь больным туберкулезом детям. "В подготовке сувениров для благотворительной ярмарки принимали участие все великие княжны и цесаревич. Они передавали свои рисунки с автографами, вышивки", - рассказала Громова. Она добавила, что благотворительные акции проводились несколько раз в год, а средства от них также шли на помощь малоимущим, на детские приюты и на артели, где дети-сироты могли получить профессию.
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"Мы возрождаем и продолжаем эти традиции. Мы договорились, что в этот раз собранные средства направят на поддержку семей участников специальной военной операции. Мы понимаем, что кто-то оставил родителей, у кого-то – маленькие дети", - пояснила Громова.
Она добавила, что милосердие не измеряется определенными суммами и отметила, что "независимо от внесенной лепты" белый цветок получает каждый благотворитель, оказавший помощь нуждающимся.