https://ria.ru/20230721/aktsiya-1885547486.html

В Казани стартовала благотворительная акция "Белый цветок"

В Казани стартовала благотворительная акция "Белый цветок" - РИА Новости, 21.07.2023

В Казани стартовала благотворительная акция "Белый цветок"

Благотворительная акция "Белый цветок", организованная по инициативе Фонда "Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество" и министерства культуры... РИА Новости, 21.07.2023

2023-07-21T16:26

2023-07-21T16:26

2023-07-21T16:34

казань

александра федоровна

елисаветинско-сергиевское просветительское общество

республика татарстан (татарстан)

благотворительность

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/15/1885546794_0:0:3068:1727_1920x0_80_0_0_b21308d45a37cabf939897d1e3487c7d.jpg

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 21 июл - РИА Новости. Благотворительная акция "Белый цветок", организованная по инициативе Фонда "Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество" и министерства культуры Татарстана для семей участников спецоперации, стартовала в пятницу в Казани. Открытие акции состоялось на площади перед Казанским собором в праздник явления иконы Казанской Божией матери после крестного хода. Любой желающий мог принять участие в благотворительной ярмарке, сделать посильное пожертвование и получить взамен символ акции - белый цветок. "Казань всегда отличалась щедростью. Мы видим, что благотворительная ярмарка идет с утра, и энтузиазм и желание помочь крепнут с каждым часом. В прекрасный день Казанской иконы Божией матери люди могут открыть сердце тем, кто нуждается", - заявила председатель наблюдательного совета Фонда содействия возрождению традиций милосердия и благотворительности "Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество" Анна Громова.Она рассказала об истории акции, придуманной в начале 19 века императрицей Александрой Федоровной в помощь больным туберкулезом детям. "В подготовке сувениров для благотворительной ярмарки принимали участие все великие княжны и цесаревич. Они передавали свои рисунки с автографами, вышивки", - рассказала Громова. Она добавила, что благотворительные акции проводились несколько раз в год, а средства от них также шли на помощь малоимущим, на детские приюты и на артели, где дети-сироты могли получить профессию. "Мы возрождаем и продолжаем эти традиции. Мы договорились, что в этот раз собранные средства направят на поддержку семей участников специальной военной операции. Мы понимаем, что кто-то оставил родителей, у кого-то – маленькие дети", - пояснила Громова. Она добавила, что милосердие не измеряется определенными суммами и отметила, что "независимо от внесенной лепты" белый цветок получает каждый благотворитель, оказавший помощь нуждающимся.

https://ria.ru/20230706/svo-1882590554.html

казань

республика татарстан (татарстан)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

казань, александра федоровна, елисаветинско-сергиевское просветительское общество, республика татарстан (татарстан), благотворительность