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В Казани стартовала благотворительная акция "Белый цветок" - РИА Новости, 21.07.2023
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16:26 21.07.2023 (обновлено: 16:34 21.07.2023)
https://ria.ru/20230721/aktsiya-1885547486.html
В Казани стартовала благотворительная акция "Белый цветок"
В Казани стартовала благотворительная акция "Белый цветок" - РИА Новости, 21.07.2023
В Казани стартовала благотворительная акция "Белый цветок"
Благотворительная акция "Белый цветок", организованная по инициативе Фонда "Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество" и министерства культуры... РИА Новости, 21.07.2023
2023-07-21T16:26
2023-07-21T16:34
казань
александра федоровна
елисаветинско-сергиевское просветительское общество
республика татарстан (татарстан)
благотворительность
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 21 июл - РИА Новости. Благотворительная акция "Белый цветок", организованная по инициативе Фонда "Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество" и министерства культуры Татарстана для семей участников спецоперации, стартовала в пятницу в Казани. Открытие акции состоялось на площади перед Казанским собором в праздник явления иконы Казанской Божией матери после крестного хода. Любой желающий мог принять участие в благотворительной ярмарке, сделать посильное пожертвование и получить взамен символ акции - белый цветок. &quot;Казань всегда отличалась щедростью. Мы видим, что благотворительная ярмарка идет с утра, и энтузиазм и желание помочь крепнут с каждым часом. В прекрасный день Казанской иконы Божией матери люди могут открыть сердце тем, кто нуждается&quot;, - заявила председатель наблюдательного совета Фонда содействия возрождению традиций милосердия и благотворительности &quot;Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество&quot; Анна Громова.Она рассказала об истории акции, придуманной в начале 19 века императрицей Александрой Федоровной в помощь больным туберкулезом детям. "В подготовке сувениров для благотворительной ярмарки принимали участие все великие княжны и цесаревич. Они передавали свои рисунки с автографами, вышивки", - рассказала Громова. Она добавила, что благотворительные акции проводились несколько раз в год, а средства от них также шли на помощь малоимущим, на детские приюты и на артели, где дети-сироты могли получить профессию. "Мы возрождаем и продолжаем эти традиции. Мы договорились, что в этот раз собранные средства направят на поддержку семей участников специальной военной операции. Мы понимаем, что кто-то оставил родителей, у кого-то – маленькие дети", - пояснила Громова. Она добавила, что милосердие не измеряется определенными суммами и отметила, что "независимо от внесенной лепты" белый цветок получает каждый благотворитель, оказавший помощь нуждающимся.
https://ria.ru/20230706/svo-1882590554.html
казань
республика татарстан (татарстан)
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казань, александра федоровна, елисаветинско-сергиевское просветительское общество, республика татарстан (татарстан), благотворительность
Казань, Александра Федоровна, Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество, Республика Татарстан (Татарстан), Благотворительность
В Казани стартовала благотворительная акция "Белый цветок"

В Казани проходит благотворительная акция "Белый цветок" для семей участников спецоперации

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкУчастники Благотворительной акции "Белый цветок" в Казани
Участники Благотворительной акции Белый цветок в Казани - РИА Новости, 1920, 21.07.2023
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
Участники Благотворительной акции "Белый цветок" в Казани
Читать ria.ru в
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 21 июл - РИА Новости. Благотворительная акция "Белый цветок", организованная по инициативе Фонда "Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество" и министерства культуры Татарстана для семей участников спецоперации, стартовала в пятницу в Казани.
Открытие акции состоялось на площади перед Казанским собором в праздник явления иконы Казанской Божией матери после крестного хода. Любой желающий мог принять участие в благотворительной ярмарке, сделать посильное пожертвование и получить взамен символ акции - белый цветок.
© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкГлава Республики Татарстан Рустам Минниханов на Благотворительной акции "Белый цветок"
Глава Республики Татарстан Рустам Минниханов на Благотворительной акции Белый цветок - РИА Новости, 1920, 21.07.2023
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
Глава Республики Татарстан Рустам Минниханов на Благотворительной акции "Белый цветок"
«

"Казань всегда отличалась щедростью. Мы видим, что благотворительная ярмарка идет с утра, и энтузиазм и желание помочь крепнут с каждым часом. В прекрасный день Казанской иконы Божией матери люди могут открыть сердце тем, кто нуждается", - заявила председатель наблюдательного совета Фонда содействия возрождению традиций милосердия и благотворительности "Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество" Анна Громова.

Она рассказала об истории акции, придуманной в начале 19 века императрицей Александрой Федоровной в помощь больным туберкулезом детям. "В подготовке сувениров для благотворительной ярмарки принимали участие все великие княжны и цесаревич. Они передавали свои рисунки с автографами, вышивки", - рассказала Громова. Она добавила, что благотворительные акции проводились несколько раз в год, а средства от них также шли на помощь малоимущим, на детские приюты и на артели, где дети-сироты могли получить профессию.
«
"Мы возрождаем и продолжаем эти традиции. Мы договорились, что в этот раз собранные средства направят на поддержку семей участников специальной военной операции. Мы понимаем, что кто-то оставил родителей, у кого-то – маленькие дети", - пояснила Громова.
Она добавила, что милосердие не измеряется определенными суммами и отметила, что "независимо от внесенной лепты" белый цветок получает каждый благотворитель, оказавший помощь нуждающимся.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 06.07.2023
Путин потребовал не жадничать в вопросах помощи семьям участников СВО
6 июля, 14:38
 
КазаньАлександра ФедоровнаЕлисаветинско-Сергиевское просветительское обществоРеспублика Татарстан (Татарстан)Благотворительность
 
 
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