https://ria.ru/20230721/aktsiya-1885498918.html

В Москве прошла акция за свободу южных штатов США

В Москве прошла акция за свободу южных штатов США - РИА Новости, 21.07.2023

В Москве прошла акция за свободу южных штатов США

Россияне и американцы в пятницу под советские песни провели у посольства США в Москве акцию в поддержку освободительного движения южных штатов, передаёт... РИА Новости, 21.07.2023

2023-07-21T13:58

2023-07-21T13:58

2023-07-21T13:58

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америка

вашингтон (штат)

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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Россияне и американцы в пятницу под советские песни провели у посольства США в Москве акцию в поддержку освободительного движения южных штатов, передаёт корреспондент РИА Новости. Перед американской дипмиссией в полдень звучали лозунги: "НАТО и США - главный террорист планеты", "Южные штаты будут свободными!", "Россия. Путин. Родина!" и многие другие. Около 80 собравшихся пришли для того, чтобы выразить свою гражданскую позицию - неприятие политики США и поддержку освободительного движения в южных штатах Америки, они требовали от Вашингтона убрать "руки прочь" от России и Украины, прекратить убивать детей Донбасса. Своим мнением о ситуации в южных штатах Америки с РИА Новости поделился гражданин США, капитан запаса армии США Станислав Крапивник, переехавший из СССР с родителями в конце прошлого века: по его словам, в южных штатах многие американцы не согласны с политикой официальных властей. "Люди из маленьких городов, парни, с которыми я служил, которые из маленьких деревень и городов на юго-востоке, - они себя считают оккупированной страной. Они знают, где их деды, прадеды служили, где они сложили головы, и они считают себя оккупированной страной. Поэтому именно в южных штатах расположены все военные базы", - сказал Крапивник. Он добавил, что многих южноамериканцев не устраивает насаждение ЛГБТ-культуры. Другой гражданин США, афроамериканец из южных штатов, заявил, что их население "достала" политика Вашингтона. "Я решил поучаствовать в акции для поддержки Российской Федерации, родом я из южных штатов США. И население там устало, нам надоело, как нам не дают жить нормально, поэтому я сегодня здесь. Я выступаю за освобождение южных штатов", - сказал он. Акция длилась чуть более полутора часов, в ходе её звучали советские песни, а завершилась она российским гимном, под который участники акции выстроились перед самим посольством, а под конец несколько раз проскандировали: "Бей по Вашингтону!".

https://ria.ru/20230704/ssha-1882014837.html

https://ria.ru/20230706/miting-1882678279.html

сша

америка

вашингтон (штат)

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сша, америка, вашингтон (штат), нато