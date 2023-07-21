https://ria.ru/20230721/agressiya-1885495459.html

Путин предупредил Киев о последствиях развязывания агрессии против Минска

Путин предупредил Киев о последствиях развязывания агрессии против Минска - РИА Новости, 21.07.2023

Путин предупредил Киев о последствиях развязывания агрессии против Минска

Развязывание Украиной агрессии против Белоруссии будет означать агрессию против РФ, будут использованы все средства для защиты, заявил президент России Владимир РИА Новости, 21.07.2023

2023-07-21T13:50

2023-07-21T13:50

2023-07-21T14:49

владимир путин

белоруссия

россия

политика

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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Развязывание Украиной агрессии против Белоруссии будет означать агрессию против РФ, будут использованы все средства для защиты, заявил президент России Владимир Путин. "Что касается Белоруссии, то это часть Союзного государства. И развязывание агрессии против Белоруссии будет означать агрессию против Российской Федерации. На это мы будем отвечать всеми имеющимися у нас средствами", - сказал Путин, выступая на заседании Совбеза РФ.

https://ria.ru/20230718/order-1884917193.html

белоруссия

россия

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Влада Копылова

владимир путин, белоруссия, россия, политика