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Путин предупредил Киев о последствиях развязывания агрессии против Минска - РИА Новости, 21.07.2023
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13:50 21.07.2023 (обновлено: 14:49 21.07.2023)
https://ria.ru/20230721/agressiya-1885495459.html
Путин предупредил Киев о последствиях развязывания агрессии против Минска
Путин предупредил Киев о последствиях развязывания агрессии против Минска - РИА Новости, 21.07.2023
Путин предупредил Киев о последствиях развязывания агрессии против Минска
Развязывание Украиной агрессии против Белоруссии будет означать агрессию против РФ, будут использованы все средства для защиты, заявил президент России Владимир РИА Новости, 21.07.2023
2023-07-21T13:50
2023-07-21T14:49
владимир путин
белоруссия
россия
политика
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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Развязывание Украиной агрессии против Белоруссии будет означать агрессию против РФ, будут использованы все средства для защиты, заявил президент России Владимир Путин. "Что касается Белоруссии, то это часть Союзного государства. И развязывание агрессии против Белоруссии будет означать агрессию против Российской Федерации. На это мы будем отвечать всеми имеющимися у нас средствами", - сказал Путин, выступая на заседании Совбеза РФ.
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владимир путин, белоруссия, россия, политика
Владимир Путин, Белоруссия, Россия, Политика
Путин предупредил Киев о последствиях развязывания агрессии против Минска

Путин: Москва задействует все средства для защиты в случае агрессии Киева против Минска

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 21.07.2023
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Развязывание Украиной агрессии против Белоруссии будет означать агрессию против РФ, будут использованы все средства для защиты, заявил президент России Владимир Путин.
"Что касается Белоруссии, то это часть Союзного государства. И развязывание агрессии против Белоруссии будет означать агрессию против Российской Федерации. На это мы будем отвечать всеми имеющимися у нас средствами", - сказал Путин, выступая на заседании Совбеза РФ.
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