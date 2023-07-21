https://ria.ru/20230721/agitatsiya-1885397209.html

Артиллеристы ЦВО закидали позиции ВСУ агитационными листовками

Артиллеристы ЦВО закидали позиции ВСУ агитационными листовками - РИА Новости, 21.07.2023

Артиллеристы ЦВО закидали позиции ВСУ агитационными листовками

Артиллеристы Центрального военного округа обстреляли украинские позиции агитационными листовками, призывающими не участвовать в боевых действиях, сообщили в... РИА Новости, 21.07.2023

2023-07-21T05:15

2023-07-21T05:15

2023-07-21T05:44

специальная военная операция на украине

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вооруженные силы украины

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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Артиллеристы Центрального военного округа обстреляли украинские позиции агитационными листовками, призывающими не участвовать в боевых действиях, сообщили в Минобороны России. "Военнослужащие артиллерийских расчетов реактивных систем залпового огня БМ-21 "Град" Центрального военного округа (ЦВО) провели залистование позиций противника, применив 122-мм агитационные снаряды на краснолиманском направлении", - говорится в сообщении.Как уточнил командир группы с позывным "Логан", листовки выполнены на украинском языке, в каждом снаряде их более тысячи. "Артиллерия Вооруженных Сил Российской Федерации производит залпы на позиции ВСУ, наряд раскрывается и залистовывает окопы, блиндажи и всю территорию, куда направлены снаряды, чтобы каждый военнослужащий ВСУ мог прочитать и проникнуться теми словами, которые там написаны", - рассказал "Логан". Техник с позывным "Редут" отметил, что на листовках указаны размеры вознаграждения за подбитую технику, используемую украинцами. В Минобороны добавили, что таймеры взрывателей боеприпасов настроены на разное время срабатывания, которое рассчитывается в зависимости от расстояния до цели. После разрыва снаряда листовки разбрасываются на площади более квадратного километра.

https://ria.ru/20230721/obekty-1885396288.html

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россия, вооруженные силы украины, центральный военный округ, в мире