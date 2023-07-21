https://ria.ru/20230721/agitatsiya-1885397209.html
Артиллеристы ЦВО закидали позиции ВСУ агитационными листовками
Артиллеристы ЦВО закидали позиции ВСУ агитационными листовками - РИА Новости, 21.07.2023
Артиллеристы ЦВО закидали позиции ВСУ агитационными листовками
Артиллеристы Центрального военного округа обстреляли украинские позиции агитационными листовками, призывающими не участвовать в боевых действиях, сообщили в... РИА Новости, 21.07.2023
2023-07-21T05:15
2023-07-21T05:15
2023-07-21T05:44
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
центральный военный округ
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/1c/1798648185_0:0:3112:1752_1920x0_80_0_0_e2b1c34baef41f3d68c7933e9a797163.jpg
МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Артиллеристы Центрального военного округа обстреляли украинские позиции агитационными листовками, призывающими не участвовать в боевых действиях, сообщили в Минобороны России. "Военнослужащие артиллерийских расчетов реактивных систем залпового огня БМ-21 "Град" Центрального военного округа (ЦВО) провели залистование позиций противника, применив 122-мм агитационные снаряды на краснолиманском направлении", - говорится в сообщении.Как уточнил командир группы с позывным "Логан", листовки выполнены на украинском языке, в каждом снаряде их более тысячи. "Артиллерия Вооруженных Сил Российской Федерации производит залпы на позиции ВСУ, наряд раскрывается и залистовывает окопы, блиндажи и всю территорию, куда направлены снаряды, чтобы каждый военнослужащий ВСУ мог прочитать и проникнуться теми словами, которые там написаны", - рассказал "Логан". Техник с позывным "Редут" отметил, что на листовках указаны размеры вознаграждения за подбитую технику, используемую украинцами. В Минобороны добавили, что таймеры взрывателей боеприпасов настроены на разное время срабатывания, которое рассчитывается в зависимости от расстояния до цели. После разрыва снаряда листовки разбрасываются на площади более квадратного километра.
https://ria.ru/20230721/obekty-1885396288.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/1c/1798648185_29:0:2760:2048_1920x0_80_0_0_a67dc4968c8e15a45d503dfd5197ddd9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, вооруженные силы украины, центральный военный округ, в мире
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Центральный военный округ, В мире
Артиллеристы ЦВО закидали позиции ВСУ агитационными листовками
Артиллеристы ЦВО закидали позиции ВСУ листовками о вознаграждениях за западную технику
МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Артиллеристы Центрального военного округа обстреляли украинские позиции агитационными листовками, призывающими не участвовать в боевых действиях, сообщили в Минобороны России.
"Военнослужащие артиллерийских расчетов реактивных систем залпового огня БМ-21 "Град" Центрального военного округа (ЦВО) провели залистование позиций противника, применив 122-мм агитационные снаряды на краснолиманском направлении", - говорится в сообщении.
Как уточнил командир группы с позывным "Логан", листовки выполнены на украинском языке, в каждом снаряде их более тысячи.
"Артиллерия Вооруженных Сил Российской Федерации производит залпы на позиции ВСУ
, наряд раскрывается и залистовывает окопы, блиндажи и всю территорию, куда направлены снаряды, чтобы каждый военнослужащий ВСУ мог прочитать и проникнуться теми словами, которые там написаны", - рассказал "Логан".
Техник с позывным "Редут" отметил, что на листовках указаны размеры вознаграждения за подбитую технику, используемую украинцами.
В Минобороны добавили, что таймеры взрывателей боеприпасов настроены на разное время срабатывания, которое рассчитывается в зависимости от расстояния до цели. После разрыва снаряда листовки разбрасываются на площади более квадратного километра.
Российские силы овладели девятью объектами ВСУ на Двуреченском направлении