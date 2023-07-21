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В "Росатоме" рассказали о ходе строительства АЭС "Пакш-2" в Венгрии - РИА Новости, 21.07.2023
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08:19 21.07.2023 (обновлено: 09:14 21.07.2023)
https://ria.ru/20230721/aes-1885405868.html
В "Росатоме" рассказали о ходе строительства АЭС "Пакш-2" в Венгрии
В "Росатоме" рассказали о ходе строительства АЭС "Пакш-2" в Венгрии - РИА Новости, 21.07.2023
В "Росатоме" рассказали о ходе строительства АЭС "Пакш-2" в Венгрии
Изменение контрактов на строительство новых блоков АЭС "Пакш" в Венгрии способствует реализации проекта, но не ускоряет его, работы идут согласно графику,... РИА Новости, 21.07.2023
2023-07-21T08:19
2023-07-21T09:14
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
аэс "пакш"
аэс "пакш-2"
венгрия
россия
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БУДАПЕШТ, 21 июл - РИА Новости. Изменение контрактов на строительство новых блоков АЭС "Пакш" в Венгрии способствует реализации проекта, но не ускоряет его, работы идут согласно графику, заявили РИА Новости в российской госкорпорации "Росатом"."Решение вопросов, связанных с внесением изменений в контракт и соглашение о финансировании проекта, безусловно, способствуют реализации проекта. Изменения, которые были внесены, носят технический характер и направлены на уточнение отдельных пунктов этих документов. При этом само строительство АЭС является сложной инженерной задачей. Этапы строительства определены технологией, поэтому заливка первого бетона и последующие работы по строительству АЭС "Пакш-2" осуществляются согласно графику", - сообщили в "Росатоме".В госкорпорации добавили, что при реализации подобных проектов повышенное внимание уделяется безопасности будущих атомных блоков, залогом которой является "соблюдение технологии сооружения, когда один технологический процесс следует за другим".В настоящее время единственная в Венгрии атомная электростанция "Пакш" вырабатывает на четырех энергоблоках почти половину электроэнергии, необходимой стране. В конце 2014 года Россия и Венгрия подписали документы о строительстве на АЭС "Пакш" новых энергоблоков №5 и №6 с реакторными установками по передовому российскому проекту ВВЭР-1200, соответствующему самым современным стандартам надежности и безопасности. Благодаря вводу в эксплуатацию двух новых блоков АЭС эта доля, как ожидается, удвоится.Россия дает Венгрии на проект "Пакш-2" государственный кредит до десяти миллиардов евро, а общая стоимость работ составит 12,5 миллиарда евро. Уже выдана лицензия на строительство собственно энергоблоков. Для Венгрии атомная энергетика - способ обеспечить свою энергетическую безопасность, не раз подчеркивало руководство этой страны.В конце августа 2022 года Венгрия выдала "Росатому" лицензию на возведение энергоблоков АЭС "Пакш-2". В мае нынешнего года Еврокомиссия одобрила поправки к соглашениям о сооружении станции и финансировании проекта. Начало строительства АЭС "Пакш-2" ожидается весной-летом 2024 года, в начале июля заявил глава администрации премьер-министра Венгрии Виктора Орбана Гергей Гуйяш.
https://ria.ru/20230721/paksh-2-1885402978.html
https://ria.ru/20230705/paksh-1882315874.html
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государственная корпорация по атомной энергии "росатом", аэс "пакш", аэс "пакш-2", венгрия, россия
Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", АЭС "Пакш", АЭС "Пакш-2", Венгрия, Россия
В "Росатоме" рассказали о ходе строительства АЭС "Пакш-2" в Венгрии

"Росатом": работы по строительству АЭС "Пакш-2" в Венгрии идут согласно графику

© Фото : Росатом/АЭС "Пакш"/Балаж ЦакоАтомная электростанция "Пакш" в Венгрии
Атомная электростанция Пакш в Венгрии - РИА Новости, 1920, 21.07.2023
© Фото : Росатом/АЭС "Пакш"/Балаж Цако
Атомная электростанция "Пакш" в Венгрии. Архивное фото
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БУДАПЕШТ, 21 июл - РИА Новости. Изменение контрактов на строительство новых блоков АЭС "Пакш" в Венгрии способствует реализации проекта, но не ускоряет его, работы идут согласно графику, заявили РИА Новости в российской госкорпорации "Росатом".
"Решение вопросов, связанных с внесением изменений в контракт и соглашение о финансировании проекта, безусловно, способствуют реализации проекта. Изменения, которые были внесены, носят технический характер и направлены на уточнение отдельных пунктов этих документов. При этом само строительство АЭС является сложной инженерной задачей. Этапы строительства определены технологией, поэтому заливка первого бетона и последующие работы по строительству АЭС "Пакш-2" осуществляются согласно графику", - сообщили в "Росатоме".
В госкорпорации добавили, что при реализации подобных проектов повышенное внимание уделяется безопасности будущих атомных блоков, залогом которой является "соблюдение технологии сооружения, когда один технологический процесс следует за другим".
В настоящее время единственная в Венгрии атомная электростанция "Пакш" вырабатывает на четырех энергоблоках почти половину электроэнергии, необходимой стране. В конце 2014 года Россия и Венгрия подписали документы о строительстве на АЭС "Пакш" новых энергоблоков №5 и №6 с реакторными установками по передовому российскому проекту ВВЭР-1200, соответствующему самым современным стандартам надежности и безопасности. Благодаря вводу в эксплуатацию двух новых блоков АЭС эта доля, как ожидается, удвоится.
Строительство АЭС Пакш-2 в Венгрии - РИА Новости, 1920, 21.07.2023
Западные компании продолжают участие в строительстве АЭС "Пакш-2" в Венгрии
07:34
Россия дает Венгрии на проект "Пакш-2" государственный кредит до десяти миллиардов евро, а общая стоимость работ составит 12,5 миллиарда евро. Уже выдана лицензия на строительство собственно энергоблоков. Для Венгрии атомная энергетика - способ обеспечить свою энергетическую безопасность, не раз подчеркивало руководство этой страны.
В конце августа 2022 года Венгрия выдала "Росатому" лицензию на возведение энергоблоков АЭС "Пакш-2". В мае нынешнего года Еврокомиссия одобрила поправки к соглашениям о сооружении станции и финансировании проекта. Начало строительства АЭС "Пакш-2" ожидается весной-летом 2024 года, в начале июля заявил глава администрации премьер-министра Венгрии Виктора Орбана Гергей Гуйяш.
Атомная электростанция Пакш в Венгрии - РИА Новости, 1920, 05.07.2023
МИД Венгрии рассчитывает на постройку новых блоков АЭС "Пакш" к 2031 году
5 июля, 11:30
 
Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом"АЭС "Пакш"АЭС "Пакш-2"ВенгрияРоссия
 
 
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