В "Росатоме" рассказали о ходе строительства АЭС "Пакш-2" в Венгрии
"Росатом": работы по строительству АЭС "Пакш-2" в Венгрии идут согласно графику
© Фото : Росатом/АЭС "Пакш"/Балаж ЦакоАтомная электростанция "Пакш" в Венгрии
© Фото : Росатом/АЭС "Пакш"/Балаж Цако
Атомная электростанция "Пакш" в Венгрии. Архивное фото
БУДАПЕШТ, 21 июл - РИА Новости. Изменение контрактов на строительство новых блоков АЭС "Пакш" в Венгрии способствует реализации проекта, но не ускоряет его, работы идут согласно графику, заявили РИА Новости в российской госкорпорации "Росатом".
"Решение вопросов, связанных с внесением изменений в контракт и соглашение о финансировании проекта, безусловно, способствуют реализации проекта. Изменения, которые были внесены, носят технический характер и направлены на уточнение отдельных пунктов этих документов. При этом само строительство АЭС является сложной инженерной задачей. Этапы строительства определены технологией, поэтому заливка первого бетона и последующие работы по строительству АЭС "Пакш-2" осуществляются согласно графику", - сообщили в "Росатоме".
В госкорпорации добавили, что при реализации подобных проектов повышенное внимание уделяется безопасности будущих атомных блоков, залогом которой является "соблюдение технологии сооружения, когда один технологический процесс следует за другим".
В настоящее время единственная в Венгрии атомная электростанция "Пакш" вырабатывает на четырех энергоблоках почти половину электроэнергии, необходимой стране. В конце 2014 года Россия и Венгрия подписали документы о строительстве на АЭС "Пакш" новых энергоблоков №5 и №6 с реакторными установками по передовому российскому проекту ВВЭР-1200, соответствующему самым современным стандартам надежности и безопасности. Благодаря вводу в эксплуатацию двух новых блоков АЭС эта доля, как ожидается, удвоится.
Россия дает Венгрии на проект "Пакш-2" государственный кредит до десяти миллиардов евро, а общая стоимость работ составит 12,5 миллиарда евро. Уже выдана лицензия на строительство собственно энергоблоков. Для Венгрии атомная энергетика - способ обеспечить свою энергетическую безопасность, не раз подчеркивало руководство этой страны.
В конце августа 2022 года Венгрия выдала "Росатому" лицензию на возведение энергоблоков АЭС "Пакш-2". В мае нынешнего года Еврокомиссия одобрила поправки к соглашениям о сооружении станции и финансировании проекта. Начало строительства АЭС "Пакш-2" ожидается весной-летом 2024 года, в начале июля заявил глава администрации премьер-министра Венгрии Виктора Орбана Гергей Гуйяш.