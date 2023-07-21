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Адвокаты Хантера Байдена просят конгресс проверить действия Тейлор Грин - РИА Новости, 21.07.2023
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23:08 21.07.2023
https://ria.ru/20230721/advokaty-1885621435.html
Адвокаты Хантера Байдена просят конгресс проверить действия Тейлор Грин
Адвокаты Хантера Байдена просят конгресс проверить действия Тейлор Грин - РИА Новости, 21.07.2023
Адвокаты Хантера Байдена просят конгресс проверить действия Тейлор Грин
Адвокаты сына президента США Хантера Байдена просят управление по этике конгресса проверить действия члена палаты представителей Марджори Тейлор Грин,... РИА Новости, 21.07.2023
2023-07-21T23:08
2023-07-21T23:08
в мире
хантер байден
сша
марджори тейлор грин
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ВАШИНГТОН, 21 июл - РИА новости. Адвокаты сына президента США Хантера Байдена просят управление по этике конгресса проверить действия члена палаты представителей Марджори Тейлор Грин, показавшей на слушаниях компрометирующие снимки Байдена младшего. "Сегодня мы обращаемся к вам снова, потому что Ваша коллега, а вместе с ней и вся палата представителей, пала еще ниже, достигнув нового уровня в своем отвратительном поведении, которое вопиющим образом нарушает правила этики Палаты представителей и стандарты официального поведения", - говорится в письме адвоката Хантера Байдена Дэвида Лоуэлла, который требует расследовать действия конгрессвумен. Ранее на этой неделе Тейлор Грин, жестко выступающая против президента Байдена и его семьи, принесла на слушания, посвященные расследованию в отношении Байденов, снимки, на которых президентский сын изображен с работницам эскортной службы. Адвокаты сына президента назвали показанные снимки "беспредельными теориями заговора", а также указали на то, что в нарушение закона конгрессвумен распространяет ссылки на компрометирующие фотографии без обязательной оговорки о том, что распространяемый ею материал содержит возрастные ограничения. Ранее в апреле защита Хантера Байдена уже обращалась в Управление по этике в связи с заявлениями Марджори Тейлор Грин в отношении президентского сына, которые его адвокаты считают клеветой.
https://ria.ru/20230720/bayden-1885192344.html
https://ria.ru/20230704/khanterbayden-1882259584.html
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в мире, хантер байден, сша, марджори тейлор грин
В мире, Хантер Байден, США, Марджори Тейлор Грин
Адвокаты Хантера Байдена просят конгресс проверить действия Тейлор Грин

Адвокаты Хантера Байдена просят конгресс проверить действия члена палаты Тейлор Грин

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteЗдание Капитолия в Вашингтоне, США
Здание Капитолия в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 21.07.2023
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Здание Капитолия в Вашингтоне, США. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 21 июл - РИА новости. Адвокаты сына президента США Хантера Байдена просят управление по этике конгресса проверить действия члена палаты представителей Марджори Тейлор Грин, показавшей на слушаниях компрометирующие снимки Байдена младшего.
"Сегодня мы обращаемся к вам снова, потому что Ваша коллега, а вместе с ней и вся палата представителей, пала еще ниже, достигнув нового уровня в своем отвратительном поведении, которое вопиющим образом нарушает правила этики Палаты представителей и стандарты официального поведения", - говорится в письме адвоката Хантера Байдена Дэвида Лоуэлла, который требует расследовать действия конгрессвумен.
Хантер Байден - РИА Новости, 1920, 20.07.2023
Конгрессвумен показала на слушаниях "неприличные" фото сына Байдена
20 июля, 02:05
Ранее на этой неделе Тейлор Грин, жестко выступающая против президента Байдена и его семьи, принесла на слушания, посвященные расследованию в отношении Байденов, снимки, на которых президентский сын изображен с работницам эскортной службы. Адвокаты сына президента назвали показанные снимки "беспредельными теориями заговора", а также указали на то, что в нарушение закона конгрессвумен распространяет ссылки на компрометирующие фотографии без обязательной оговорки о том, что распространяемый ею материал содержит возрастные ограничения.
Ранее в апреле защита Хантера Байдена уже обращалась в Управление по этике в связи с заявлениями Марджори Тейлор Грин в отношении президентского сына, которые его адвокаты считают клеветой.
Хантер Байден в Белом доме в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 21.07.2023
СМИ: Хантер Байден находился в Белом доме до обнаружения там белого порошка
4 июля, 22:11
 
В миреХантер БайденСШАМарджори Тейлор Грин
 
 
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