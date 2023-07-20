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Бербок утверждает, что на Украине заблокировали 32 миллиона тонн зерна - РИА Новости, 20.07.2023
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14:59 20.07.2023
https://ria.ru/20230720/zerno-1885290440.html
Бербок утверждает, что на Украине заблокировали 32 миллиона тонн зерна
Бербок утверждает, что на Украине заблокировали 32 миллиона тонн зерна - РИА Новости, 20.07.2023
Бербок утверждает, что на Украине заблокировали 32 миллиона тонн зерна
На Украине на текущий момент заблокировано 32 миллиона тонн зерна, утверждает министр иностранных дел Германии Анналена Бербок. РИА Новости, 20.07.2023
2023-07-20T14:59
2023-07-20T14:59
экономика
украина
анналена бербок
зерновая сделка
в мире
германия
оон
евросоюз
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БЕРЛИН, 20 июл - РИА Новости. На Украине на текущий момент заблокировано 32 миллиона тонн зерна, утверждает министр иностранных дел Германии Анналена Бербок. Бербок перед началом в Брюсселе заседания глав МИД стран Евросоюз, комментируя выход Москвы из зерновой сделки, заявила, что на данный момент "32 миллиона тонн зерна, которые были так важны для всего мира в последние месяцы, сейчас застряли на Украине". Россия ранее уведомила Турцию, Украину и ООН о прекращении зерновой сделки, которая предполагала вывоз украинского зерна и продовольствия, а также удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Запад вывозил большую часть украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки, нарушая тем самым необходимое условие с российской стороны для продолжения сделки. Президент России Владимир Путин заявил, что никто не собирался выполнять никаких обязательств и договоренностей по зерновой сделке, все лишь постоянно что-то требовали от России, хотя РФ, продлевая сделку, рассчитывала, что зарубежные коллеги начнут наконец в полном объеме соблюдать согласованные и одобренные параметры и условия. Данные ООН свидетельствуют, что основными получателями украинской агропродукции в рамках зерновой сделки стали страны ЕС, на которые пришлось 38% всех поставок. Наибольшую долю получил Китай - 7,96 миллиона тонн, или почти четверть всех поставок. Далее следуют Испания, Турция, Италия и Нидерланды. Кроме них, более 1 миллиона тонн получили только Египет и Бангладеш. В двадцатку крупнейших получателей украинской агропродукции также входят Португалия, Бельгия, Германия, Франция и Румыния, а всего на ЕС приходится 12,4 миллиона тонн продукции, или 38% всех поставок в рамках зерновой сделки. В то же время на беднейшие страны, к которым по классификации ООН относятся Афганистан, Йемен, Сомали, Судан и Эфиопия, за все время действия сделки пришлось 768,6 тысячи тонн агропродукции, или 2,3%
https://ria.ru/20230720/sdelka-1885264439.html
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экономика, украина, анналена бербок, зерновая сделка, в мире, германия, оон, евросоюз
Экономика, Украина, Анналена Бербок, Зерновая сделка, В мире, Германия, ООН, Евросоюз
Бербок утверждает, что на Украине заблокировали 32 миллиона тонн зерна

Глава МИД ФРГ Бербок утверждает, что на Украине заблокировали 32 миллиона тонн зерна

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел Германии Анналена Бербок
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок - РИА Новости, 1920, 20.07.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок. Архивное фото
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БЕРЛИН, 20 июл - РИА Новости. На Украине на текущий момент заблокировано 32 миллиона тонн зерна, утверждает министр иностранных дел Германии Анналена Бербок.
Бербок перед началом в Брюсселе заседания глав МИД стран Евросоюз, комментируя выход Москвы из зерновой сделки, заявила, что на данный момент "32 миллиона тонн зерна, которые были так важны для всего мира в последние месяцы, сейчас застряли на Украине".
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Данные ООН свидетельствуют, что основными получателями украинской агропродукции в рамках зерновой сделки стали страны ЕС, на которые пришлось 38% всех поставок. Наибольшую долю получил Китай - 7,96 миллиона тонн, или почти четверть всех поставок. Далее следуют Испания, Турция, Италия и Нидерланды. Кроме них, более 1 миллиона тонн получили только Египет и Бангладеш.
В двадцатку крупнейших получателей украинской агропродукции также входят Португалия, Бельгия, Германия, Франция и Румыния, а всего на ЕС приходится 12,4 миллиона тонн продукции, или 38% всех поставок в рамках зерновой сделки.
В то же время на беднейшие страны, к которым по классификации ООН относятся Афганистан, Йемен, Сомали, Судан и Эфиопия, за все время действия сделки пришлось 768,6 тысячи тонн агропродукции, или 2,3%
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