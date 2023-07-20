Бербок утверждает, что на Украине заблокировали 32 миллиона тонн зерна
Глава МИД ФРГ Бербок утверждает, что на Украине заблокировали 32 миллиона тонн зерна
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел Германии Анналена Бербок
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок. Архивное фото
БЕРЛИН, 20 июл - РИА Новости. На Украине на текущий момент заблокировано 32 миллиона тонн зерна, утверждает министр иностранных дел Германии Анналена Бербок.
Россия ранее уведомила Турцию, Украину и ООН о прекращении зерновой сделки, которая предполагала вывоз украинского зерна и продовольствия, а также удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Запад вывозил большую часть украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки, нарушая тем самым необходимое условие с российской стороны для продолжения сделки. Президент России Владимир Путин заявил, что никто не собирался выполнять никаких обязательств и договоренностей по зерновой сделке, все лишь постоянно что-то требовали от России, хотя РФ, продлевая сделку, рассчитывала, что зарубежные коллеги начнут наконец в полном объеме соблюдать согласованные и одобренные параметры и условия.
Данные ООН свидетельствуют, что основными получателями украинской агропродукции в рамках зерновой сделки стали страны ЕС, на которые пришлось 38% всех поставок. Наибольшую долю получил Китай - 7,96 миллиона тонн, или почти четверть всех поставок. Далее следуют Испания, Турция, Италия и Нидерланды. Кроме них, более 1 миллиона тонн получили только Египет и Бангладеш.
В двадцатку крупнейших получателей украинской агропродукции также входят Португалия, Бельгия, Германия, Франция и Румыния, а всего на ЕС приходится 12,4 миллиона тонн продукции, или 38% всех поставок в рамках зерновой сделки.
В то же время на беднейшие страны, к которым по классификации ООН относятся Афганистан, Йемен, Сомали, Судан и Эфиопия, за все время действия сделки пришлось 768,6 тысячи тонн агропродукции, или 2,3%