https://ria.ru/20230720/zerno-1885143490.html

Схватились за голову. Чем Европа отплатит Украине за провал зерновой сделки

Схватились за голову. Чем Европа отплатит Украине за провал зерновой сделки - РИА Новости, 20.07.2023

Схватились за голову. Чем Европа отплатит Украине за провал зерновой сделки

Многократные нарушения условий и полное игнорирование Западом обязательств вынудили Кремль отказаться от черноморской инициативы. Руководители ЕС призывают... РИА Новости, 20.07.2023

2023-07-20T08:00

2023-07-20T08:00

2023-07-20T08:06

россия

украина

зерновая сделка

турция

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МОСКВА, 20 июл — РИА Новости, Надежда Сарапина. Многократные нарушения условий и полное игнорирование Западом обязательств вынудили Кремль отказаться от черноморской инициативы. Руководители ЕС призывают Россию одуматься и "не взваливать на плечи самых нуждающихся стран" непосильное бремя. Госсекретарь США надеется на скорейшее возобновление соглашения. Москва указывает на лицемерие "партнеров". Кто действительно пострадает от срыва сделки — в материале РИА Новости.Цена вопросаДоговор заключили летом 2022-го в первую очередь ради помощи бедным странам. Конечно, был и коммерческий интерес. Так, с июля по декабрь 2022-го Россия увеличила экспорт зерновых и зернобобовых на 11,6 процента. Однако остальные извлекли гораздо большую выгоду. Украина отправила за границу около 33 миллионов тонн зерна. Причем, согласно статистике ООН, на развитые государства пришлось 45 процентов, на развивающиеся — 49, а беднейшие получили всего шесть.Основное досталось Китаю (5,7 миллиона тонн), Испании (4,4) и Турции (2,8). В ЕС сообщили, что в Афганистан, Эфиопию, Кению, Сомали, Судан и Йемен попало менее миллиона тонн. Эксперты объясняют, что Украина поставляет в основном фуражное зерно — преимущественно кукурузу, — которое практически не потребляют в бедных странах. Поэтому девиз "накормить голодных" с самого начала был ложным.После прекращения черноморской инициативы прозвучали заявления о дестабилизации мирового рынка зерна и обещания ценового бума. Однако повышение ограничилось рынком фьючерсов — биржевых инструментов, не влияющих на реальную стоимость. Генеральный директор Института конъюнктуры аграрного рынка Дмитрий Рылько отмечает, что ни мировые, ни отечественные региональные цены пока не отреагировали на расторжение сделки."Произошел сильный взлет на Чикагской бирже, но довольно быстро показатели откатились в сторону исходных значений, — уточняет он. — В меньшей степени был скачок на Парижской бирже, за которым тоже последовал откат". Российские тарифы держатся на уровне 228 долларов за тонну.Эксперт уверен, что негативный эффект от закрытия украинских экспортных терминалов перекрыла совокупность факторов: готовность участников рынка к такому повороту событий, внушительные отечественные мощности, хороший экспортный потенциал России благодаря высоким запасам и обильному урожаю в южных регионах. Кроме того, в Европе тоже неплохая урожайность.Аналитики сходятся во мнении, что украинские поставки не влияют на реальную ситуацию и оказывают скорее психологическое воздействие. "После того как некоторые страны ЕС запретили ввоз украинской продукции, объем сухопутных перевозок упал почти в 2,5 раза: с 52,5 тысячи тонн в сутки до 22,5. И цены не изменились", — напоминает президент Российского зернового союза (РЗС) Аркадий Злочевский.Он обращает внимание, что одним из главных выгодополучателей стала Турция. Рекордно низкие цены Киева обрушили ставки и продиктовали дисконт (в 30 долларов за тонну на старте и 10-20 долларов сейчас) российским аграриям, у которых Анкара закупает большие объемы. Разрыв сделки поддержит падающие мировые тарифы. "Слишком высокими они не будут — производство превышает потребление. Сейчас мы торгуем не выше 235 долларов за тонну, что ниже планки в 240 долларов, установленной Минсельхозом. Думаю, мы подтянемся к ценнику в 250", — добавляет Злочевский. Для сравнения: Франция отгружает по 252-253 доллара за тонну, на нее не действует скидка, так как отправка идет из порта Руан.С чего все началосьВ июле прошлого года Москва, Киев, Анкара и ООН заключили соглашение о вывозе украинской сельхозпродукции из портов Одессы, Черноморска и Южного. Россия обязалась не вводить военные корабли в акваторию, а партнеры пообещали контролировать, чтобы на зерновозах не перевозили оружие и боеприпасы. Также ООН должна была содействовать снятию ограничений на экспорт российской сельхозпродукции и удобрений.Обязательства в отношении Москвы так и не выполнили. МИД неоднократно требовал подключения Россельхозбанка к SWIFT, разблокировки счетов и активов компаний, занимающихся производством и транспортировкой удобрений, возобновления поставок сельхозтехники и запчастей, возобновления работы аммиакопровода Тольятти — Одесса, а также снятия ограничений на страхование грузов.Несмотря на громкую риторику, ООН расписалась в несостоятельности, заявив, что не может диктовать западным банкам, кого подключать к SWIFT. Владимир Путин назвал такой подход игрой в одни ворота. И 18 июля действие черноморской инициативы прекратилось.Кто пострадаетПока Киев компенсирует поставки через сухопутные маршруты и Дунай. Однако, если причерноморские порты не будут функционировать, это станет серьезной потерей для Украины. Во-первых, перевозки по земле дороже, логистика сложнее, зерно будут вывозить медленнее, а его излишки начнут давить уже на внутренний рынок, считают эксперты. "Им безусловно нужен большой экспорт, большая вода", — считает Рылько.По его мнению, потери понесут крупные потребители украинской продукции. В частности, Египет и Китай. В прошлом году Пекин импортировал больше пяти миллионов тонн кукурузы — столько составляет весь российский экспорт этой культуры. Теперь придется брать ее на других рынках. "Например, в Бразилии и США. С точки зрения логистики, цены и качества для них это удобнее, чем закупать российское", — полагает эксперт.Европа же в прошлом году получила так много дешевого зерна, что это привело к фермерским бунтам и запрету на его ввоз в ряд стран. ЕС требует продления сделки, опасаясь наращивания поставок по земле.Российская сторона ничего не теряет, уверены участники рынка. Платежи можно проводить не только через Россельхозбанк, тем более что некоторые другие кредитные организации все еще работают со SWIFT. А потеря европейского рынка привела к снижению цен на удобрения внутри страны на 30 процентов. "Пока Европа была открыта, нам тоже приходилось платить по мировым ценам. В прошлом сезоне производители взвинтили тарифы в два раза", — отмечает Злочевский.Не пострадают и беднейшие страны. Владимир Путин заявлял, что Москва готова поставлять тот объем, который они получали раньше бесплатно. Вопрос будут обсуждать на российско-африканском саммите в июле.

https://ria.ru/20230419/dolg-1866133016.html

https://ria.ru/20230421/zerno-1866705497.html

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россия, украина, зерновая сделка, турция