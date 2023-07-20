https://ria.ru/20230720/zagotovki-1885320404.html

В Липецкой области приступили к заготовкам на зиму корма для животных

В Липецкой области приступили к заготовкам на зиму корма для животных - РИА Новости, 20.07.2023

В Липецкой области приступили к заготовкам на зиму корма для животных

В Липецкой области приступили к зимним заготовкам маринованных веников для диких животных; в холодное время года этим лакомством будут подкармливать оленей,... РИА Новости, 20.07.2023

2023-07-20T17:11

2023-07-20T17:11

2023-07-20T17:11

липецкая область

липецкая область

игорь артамонов

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ЛИПЕЦК, 20 июл — РИА Новости. В Липецкой области приступили к зимним заготовкам маринованных веников для диких животных; в холодное время года этим лакомством будут подкармливать оленей, лосей и косуль, обитающих в лесах региона, сообщил губернатор Игорь Артамонов. Он уточнил, что веники егеря вяжут из дуба, березы, липы, осины, рябины, ивы и тополя. Затем маринуют их в соленом растворе и сушат. Кроме этого, делают вязанки из крапивы. Такие заготовки богаты витаминами и очень нравятся лесным обитателям в холодное время года. Всего егеря планируют заготовить 4,5 тысячи разных веников. "В Липецкой области выстроена системная работа, направленная на сохранение видового многообразия фауны и флоры. Профильные ведомства успешно выполняют задачи, имеющие важнейшее значение для экологии", – отмечает губернатор Липецкой области Артамонов.

https://ria.ru/20230608/korma-1876928614.html

липецкая область

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Алёна Пава

липецкая область, игорь артамонов