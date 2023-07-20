https://ria.ru/20230720/zagotovki-1885320404.html
В Липецкой области приступили к заготовкам на зиму корма для животных
В Липецкой области приступили к заготовкам на зиму корма для животных - РИА Новости, 20.07.2023
В Липецкой области приступили к заготовкам на зиму корма для животных
В Липецкой области приступили к зимним заготовкам маринованных веников для диких животных; в холодное время года этим лакомством будут подкармливать оленей,... РИА Новости, 20.07.2023
2023-07-20T17:11
2023-07-20T17:11
2023-07-20T17:11
липецкая область
липецкая область
игорь артамонов
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/14/1885324679_0:121:3155:1896_1920x0_80_0_0_8457a309222297fd8852781ce146ade4.jpg
ЛИПЕЦК, 20 июл — РИА Новости. В Липецкой области приступили к зимним заготовкам маринованных веников для диких животных; в холодное время года этим лакомством будут подкармливать оленей, лосей и косуль, обитающих в лесах региона, сообщил губернатор Игорь Артамонов. Он уточнил, что веники егеря вяжут из дуба, березы, липы, осины, рябины, ивы и тополя. Затем маринуют их в соленом растворе и сушат. Кроме этого, делают вязанки из крапивы. Такие заготовки богаты витаминами и очень нравятся лесным обитателям в холодное время года. Всего егеря планируют заготовить 4,5 тысячи разных веников. "В Липецкой области выстроена системная работа, направленная на сохранение видового многообразия фауны и флоры. Профильные ведомства успешно выполняют задачи, имеющие важнейшее значение для экологии", – отмечает губернатор Липецкой области Артамонов.
https://ria.ru/20230608/korma-1876928614.html
липецкая область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/14/1885324679_280:0:3011:2048_1920x0_80_0_0_6f24c52bba3e9948a510d1051e38c920.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
липецкая область, игорь артамонов
Липецкая область, Липецкая область, Игорь Артамонов
ЛИПЕЦК, 20 июл — РИА Новости. В Липецкой области приступили к зимним заготовкам маринованных веников для диких животных; в холодное время года этим лакомством будут подкармливать оленей, лосей и косуль, обитающих в лесах региона, сообщил губернатор Игорь Артамонов.
Он уточнил, что веники егеря вяжут из дуба, березы, липы, осины, рябины, ивы и тополя. Затем маринуют их в соленом растворе и сушат. Кроме этого, делают вязанки из крапивы. Такие заготовки богаты витаминами и очень нравятся лесным обитателям в холодное время года. Всего егеря планируют заготовить 4,5 тысячи разных веников.
"В Липецкой области выстроена системная работа, направленная на сохранение видового многообразия фауны и флоры. Профильные ведомства успешно выполняют задачи, имеющие важнейшее значение для экологии", – отмечает губернатор Липецкой области
Артамонов.
Липецкая область приступила к заготовке кормов для животных