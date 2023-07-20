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В Липецкой области приступили к заготовкам на зиму корма для животных - РИА Новости, 20.07.2023
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Липецкая область
 
17:11 20.07.2023
https://ria.ru/20230720/zagotovki-1885320404.html
В Липецкой области приступили к заготовкам на зиму корма для животных
В Липецкой области приступили к заготовкам на зиму корма для животных - РИА Новости, 20.07.2023
В Липецкой области приступили к заготовкам на зиму корма для животных
В Липецкой области приступили к зимним заготовкам маринованных веников для диких животных; в холодное время года этим лакомством будут подкармливать оленей,... РИА Новости, 20.07.2023
2023-07-20T17:11
2023-07-20T17:11
липецкая область
липецкая область
игорь артамонов
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ЛИПЕЦК, 20 июл — РИА Новости. В Липецкой области приступили к зимним заготовкам маринованных веников для диких животных; в холодное время года этим лакомством будут подкармливать оленей, лосей и косуль, обитающих в лесах региона, сообщил губернатор Игорь Артамонов. Он уточнил, что веники егеря вяжут из дуба, березы, липы, осины, рябины, ивы и тополя. Затем маринуют их в соленом растворе и сушат. Кроме этого, делают вязанки из крапивы. Такие заготовки богаты витаминами и очень нравятся лесным обитателям в холодное время года. Всего егеря планируют заготовить 4,5 тысячи разных веников. "В Липецкой области выстроена системная работа, направленная на сохранение видового многообразия фауны и флоры. Профильные ведомства успешно выполняют задачи, имеющие важнейшее значение для экологии", – отмечает губернатор Липецкой области Артамонов.
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липецкая область, игорь артамонов
Липецкая область, Липецкая область, Игорь Артамонов

В Липецкой области приступили к заготовкам на зиму корма для животных

© iStock.com / Helin Loik-TomsonВеники из дуба, можжевельника и березы
Веники из дуба, можжевельника и березы - РИА Новости, 1920, 20.07.2023
© iStock.com / Helin Loik-Tomson
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ЛИПЕЦК, 20 июл — РИА Новости. В Липецкой области приступили к зимним заготовкам маринованных веников для диких животных; в холодное время года этим лакомством будут подкармливать оленей, лосей и косуль, обитающих в лесах региона, сообщил губернатор Игорь Артамонов.
Он уточнил, что веники егеря вяжут из дуба, березы, липы, осины, рябины, ивы и тополя. Затем маринуют их в соленом растворе и сушат. Кроме этого, делают вязанки из крапивы. Такие заготовки богаты витаминами и очень нравятся лесным обитателям в холодное время года. Всего егеря планируют заготовить 4,5 тысячи разных веников.
"В Липецкой области выстроена системная работа, направленная на сохранение видового многообразия фауны и флоры. Профильные ведомства успешно выполняют задачи, имеющие важнейшее значение для экологии", – отмечает губернатор Липецкой области Артамонов.
Заготовка рулонов сена на поле - РИА Новости, 1920, 08.06.2023
Липецкая область приступила к заготовке кормов для животных
8 июня, 13:08
 
Липецкая областьЛипецкая областьИгорь Артамонов
 
 
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