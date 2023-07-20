Рейтинг@Mail.ru
В Ялте на месте турецкой гостиницы построят огромный роскошный отель - РИА Новости, 20.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Коллаж самолет Туризм - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
 
14:06 20.07.2023 (обновлено: 14:07 20.07.2023)
https://ria.ru/20230720/yalta-1885267449.html
В Ялте на месте турецкой гостиницы построят огромный роскошный отель
В Ялте на месте турецкой гостиницы построят огромный роскошный отель - РИА Новости, 20.07.2023
В Ялте на месте турецкой гостиницы построят огромный роскошный отель
В Ялте появится новый высококлассный пятизвездочный отель, сообщает пресс-служба министерства курортов и туризма республики Крым. РИА Новости, 20.07.2023
2023-07-20T14:06
2023-07-20T14:07
туризм
новости - туризм
республика крым
ялта
вадим волченко (министр курортов и туризма крыма)
туризм
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/19/1867622030_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_1d2c5dff6dee88ff0fa93bea7d8d1efa.jpg
МОСКВА, 20 июл – РИА Новости. В Ялте появится новый высококлассный пятизвездочный отель, сообщает пресс-служба министерства курортов и туризма республики Крым.Здание построят на месте незавершенного в 1990-е годы турецкого гостиничного комплекса. Отель с собственной развитой инфраструктурой и уникальной архитектурой предполагается возвести на основе существующих конструкций. Ввести объект в эксплуатацию планируется в ближайшие пять лет.Заместитель директора службы по связям с общественностью отеля "Ялта-Интурист" Наталия Хведченя сообщила РИА Новости, что инвестором строительства выступает компания "Союз Маринс Групп". Рабочее название будущего отеля – "Маринс Гранд Отель Ялта".Инвестпроект компании "Союз Маринс Групп" предварительно согласован с министерством курортов и туризма Крыма. Уже проведены исследования состояния конструкций, началась проработка технико-экономических показателей."Комплекс, который реализуется данным инвестором, на сегодня один из самых крупных в Республике Крым по номерному фонду и точно станет самым масштабным после ввода в эксплуатацию нового премиального отеля", – отметил министр курортов и туризма Республики Вадим Волченко."У нас в принципе не хватает качественного номерного фонда. То, что проект реализуется, несмотря на все геополитические и логистические сложности, и реализуется совместными усилиями с правительством Крыма при поддержке федерального правительства с использованием современных механизмов финансирования – это крайне важно. Это должно стать примером быстрой успешной реализации проекта, на что мы очень надеемся, и будем помогать инвестору", – заключил Волченко.
https://ria.ru/20230715/krym-1883976105.html
республика крым
ялта
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/19/1867622030_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_78b355441f99166dd39dd6570509b3a7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
новости - туризм, республика крым, ялта, вадим волченко (министр курортов и туризма крыма), туризм
Туризм, Новости - Туризм, Республика Крым, Ялта, Вадим Волченко (Министр курортов и туризма Крыма), Туризм
В Ялте на месте турецкой гостиницы построят огромный роскошный отель

В Ялте на месте незавершенной турецкой гостиницы появится огромный роскошный отель

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкОтдыхающие на Массандровском пляже в Ялте
Отдыхающие на Массандровском пляже в Ялте - РИА Новости, 1920, 20.07.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 июл – РИА Новости. В Ялте появится новый высококлассный пятизвездочный отель, сообщает пресс-служба министерства курортов и туризма республики Крым.
Здание построят на месте незавершенного в 1990-е годы турецкого гостиничного комплекса. Отель с собственной развитой инфраструктурой и уникальной архитектурой предполагается возвести на основе существующих конструкций. Ввести объект в эксплуатацию планируется в ближайшие пять лет.
Заместитель директора службы по связям с общественностью отеля "Ялта-Интурист" Наталия Хведченя сообщила РИА Новости, что инвестором строительства выступает компания "Союз Маринс Групп". Рабочее название будущего отеля – "Маринс Гранд Отель Ялта".
Инвестпроект компании "Союз Маринс Групп" предварительно согласован с министерством курортов и туризма Крыма. Уже проведены исследования состояния конструкций, началась проработка технико-экономических показателей.
"Комплекс, который реализуется данным инвестором, на сегодня один из самых крупных в Республике Крым по номерному фонду и точно станет самым масштабным после ввода в эксплуатацию нового премиального отеля", – отметил министр курортов и туризма Республики Вадим Волченко.
"У нас в принципе не хватает качественного номерного фонда. То, что проект реализуется, несмотря на все геополитические и логистические сложности, и реализуется совместными усилиями с правительством Крыма при поддержке федерального правительства с использованием современных механизмов финансирования – это крайне важно. Это должно стать примером быстрой успешной реализации проекта, на что мы очень надеемся, и будем помогать инвестору", – заключил Волченко.
Девушка в кафе в Алуште в Крыму - РИА Новости, 1920, 15.07.2023
Черноморская кухня. Как Крым становится центром гастротуризма
15 июля, 08:00
 
ТуризмНовости - ТуризмРеспублика КрымЯлтаВадим Волченко (Министр курортов и туризма Крыма)Туризм
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала