https://ria.ru/20230720/yalta-1885267449.html

В Ялте на месте турецкой гостиницы построят огромный роскошный отель

В Ялте на месте турецкой гостиницы построят огромный роскошный отель - РИА Новости, 20.07.2023

В Ялте на месте турецкой гостиницы построят огромный роскошный отель

В Ялте появится новый высококлассный пятизвездочный отель, сообщает пресс-служба министерства курортов и туризма республики Крым. РИА Новости, 20.07.2023

2023-07-20T14:06

2023-07-20T14:06

2023-07-20T14:07

туризм

новости - туризм

республика крым

ялта

вадим волченко (министр курортов и туризма крыма)

туризм

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МОСКВА, 20 июл – РИА Новости. В Ялте появится новый высококлассный пятизвездочный отель, сообщает пресс-служба министерства курортов и туризма республики Крым.Здание построят на месте незавершенного в 1990-е годы турецкого гостиничного комплекса. Отель с собственной развитой инфраструктурой и уникальной архитектурой предполагается возвести на основе существующих конструкций. Ввести объект в эксплуатацию планируется в ближайшие пять лет.Заместитель директора службы по связям с общественностью отеля "Ялта-Интурист" Наталия Хведченя сообщила РИА Новости, что инвестором строительства выступает компания "Союз Маринс Групп". Рабочее название будущего отеля – "Маринс Гранд Отель Ялта".Инвестпроект компании "Союз Маринс Групп" предварительно согласован с министерством курортов и туризма Крыма. Уже проведены исследования состояния конструкций, началась проработка технико-экономических показателей."Комплекс, который реализуется данным инвестором, на сегодня один из самых крупных в Республике Крым по номерному фонду и точно станет самым масштабным после ввода в эксплуатацию нового премиального отеля", – отметил министр курортов и туризма Республики Вадим Волченко."У нас в принципе не хватает качественного номерного фонда. То, что проект реализуется, несмотря на все геополитические и логистические сложности, и реализуется совместными усилиями с правительством Крыма при поддержке федерального правительства с использованием современных механизмов финансирования – это крайне важно. Это должно стать примером быстрой успешной реализации проекта, на что мы очень надеемся, и будем помогать инвестору", – заключил Волченко.

https://ria.ru/20230715/krym-1883976105.html

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новости - туризм, республика крым, ялта, вадим волченко (министр курортов и туризма крыма), туризм