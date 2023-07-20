https://ria.ru/20230720/yalta-1885267449.html
В Ялте на месте турецкой гостиницы построят огромный роскошный отель
В Ялте на месте турецкой гостиницы построят огромный роскошный отель - РИА Новости, 20.07.2023
В Ялте на месте турецкой гостиницы построят огромный роскошный отель
В Ялте появится новый высококлассный пятизвездочный отель, сообщает пресс-служба министерства курортов и туризма республики Крым. РИА Новости, 20.07.2023
2023-07-20T14:06
2023-07-20T14:06
2023-07-20T14:07
туризм
новости - туризм
республика крым
ялта
вадим волченко (министр курортов и туризма крыма)
туризм
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МОСКВА, 20 июл – РИА Новости. В Ялте появится новый высококлассный пятизвездочный отель, сообщает пресс-служба министерства курортов и туризма республики Крым.Здание построят на месте незавершенного в 1990-е годы турецкого гостиничного комплекса. Отель с собственной развитой инфраструктурой и уникальной архитектурой предполагается возвести на основе существующих конструкций. Ввести объект в эксплуатацию планируется в ближайшие пять лет.Заместитель директора службы по связям с общественностью отеля "Ялта-Интурист" Наталия Хведченя сообщила РИА Новости, что инвестором строительства выступает компания "Союз Маринс Групп". Рабочее название будущего отеля – "Маринс Гранд Отель Ялта".Инвестпроект компании "Союз Маринс Групп" предварительно согласован с министерством курортов и туризма Крыма. Уже проведены исследования состояния конструкций, началась проработка технико-экономических показателей."Комплекс, который реализуется данным инвестором, на сегодня один из самых крупных в Республике Крым по номерному фонду и точно станет самым масштабным после ввода в эксплуатацию нового премиального отеля", – отметил министр курортов и туризма Республики Вадим Волченко."У нас в принципе не хватает качественного номерного фонда. То, что проект реализуется, несмотря на все геополитические и логистические сложности, и реализуется совместными усилиями с правительством Крыма при поддержке федерального правительства с использованием современных механизмов финансирования – это крайне важно. Это должно стать примером быстрой успешной реализации проекта, на что мы очень надеемся, и будем помогать инвестору", – заключил Волченко.
https://ria.ru/20230715/krym-1883976105.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости - туризм, республика крым, ялта, вадим волченко (министр курортов и туризма крыма), туризм
Туризм, Новости - Туризм, Республика Крым, Ялта, Вадим Волченко (Министр курортов и туризма Крыма), Туризм
В Ялте на месте турецкой гостиницы построят огромный роскошный отель
В Ялте на месте незавершенной турецкой гостиницы появится огромный роскошный отель
МОСКВА, 20 июл – РИА Новости. В Ялте появится новый высококлассный пятизвездочный отель, сообщает пресс-служба министерства курортов и туризма республики Крым.
Здание построят на месте незавершенного в 1990-е годы турецкого гостиничного комплекса. Отель с собственной развитой инфраструктурой и уникальной архитектурой предполагается возвести на основе существующих конструкций. Ввести объект в эксплуатацию планируется в ближайшие пять лет.
Заместитель директора службы по связям с общественностью отеля "Ялта-Интурист" Наталия Хведченя сообщила РИА Новости, что инвестором строительства выступает компания "Союз Маринс Групп". Рабочее название будущего отеля – "Маринс Гранд Отель Ялта".
Инвестпроект компании "Союз Маринс Групп" предварительно согласован с министерством курортов и туризма Крыма. Уже проведены исследования состояния конструкций, началась проработка технико-экономических показателей.
"Комплекс, который реализуется данным инвестором, на сегодня один из самых крупных в Республике Крым
по номерному фонду и точно станет самым масштабным после ввода в эксплуатацию нового премиального отеля", – отметил министр курортов и туризма Республики Вадим Волченко
.
"У нас в принципе не хватает качественного номерного фонда. То, что проект реализуется, несмотря на все геополитические и логистические сложности, и реализуется совместными усилиями с правительством Крыма при поддержке федерального правительства с использованием современных механизмов финансирования – это крайне важно. Это должно стать примером быстрой успешной реализации проекта, на что мы очень надеемся, и будем помогать инвестору", – заключил Волченко.
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