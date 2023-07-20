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Пользователи WhatsApp сообщили о сбоях в работе мессенджера - РИА Новости, 20.07.2023
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00:12 20.07.2023
https://ria.ru/20230720/whatsapp-1885186516.html
Пользователи WhatsApp сообщили о сбоях в работе мессенджера
Пользователи WhatsApp сообщили о сбоях в работе мессенджера - РИА Новости, 20.07.2023
Пользователи WhatsApp сообщили о сбоях в работе мессенджера
Пользователи WhatsApp в разных странах сообщают о сбоях в его работе, следует из данных на сайте Downdetector, который отслеживает сбои и отключения на... РИА Новости, 20.07.2023
2023-07-20T00:12
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Пользователи WhatsApp в разных странах сообщают о сбоях в его работе, следует из данных на сайте Downdetector, который отслеживает сбои и отключения на популярных интернет-ресурсах. Сбой в работе мессенджера произошел примерно в 23.21 мск. О сбоях сообщают пользователи из России, Великобритании, США, Испании, Аргентины и Нидерландов. Большинство пользователей жалуются на проблемы с отправкой сообщений. Также есть жалобы на работу приложения. WhatsApp принадлежит компании Meta*. С помощью приложения можно отправлять и получать сообщения, звонки, фотографии, видео, документы и голосовые сообщения.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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технологии, россия, whatsapp inc., в мире
Технологии, Россия, WhatsApp Inc., В мире
Пользователи WhatsApp сообщили о сбоях в работе мессенджера

Downdetector: пользователи в мире сообщили о сбоях в работе мессенджера WhatsApp

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкЛоготип мессенджера WhatsApp
Логотип мессенджера WhatsApp - РИА Новости, 1920, 20.07.2023
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Логотип мессенджера WhatsApp. Архивное фото
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Пользователи WhatsApp в разных странах сообщают о сбоях в его работе, следует из данных на сайте Downdetector, который отслеживает сбои и отключения на популярных интернет-ресурсах.
Сбой в работе мессенджера произошел примерно в 23.21 мск. О сбоях сообщают пользователи из России, Великобритании, США, Испании, Аргентины и Нидерландов.
Большинство пользователей жалуются на проблемы с отправкой сообщений. Также есть жалобы на работу приложения.
WhatsApp принадлежит компании Meta*. С помощью приложения можно отправлять и получать сообщения, звонки, фотографии, видео, документы и голосовые сообщения.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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