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Украинские СМИ сообщили о взрывах в Николаеве

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Николаеве - РИА Новости, 20.07.2023

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Николаеве

Взрывы прогремели в четверг в городе Николаев, сообщает украинское издание "Страна.ua". РИА Новости, 20.07.2023

2023-07-20T03:20

2023-07-20T03:20

2023-07-20T03:29

специальная военная операция на украине

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николаев (украина)

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вооруженные силы рф

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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Взрывы прогремели в четверг в городе Николаев, сообщает украинское издание "Страна.ua". "В Николаеве взрывы", - говорится в сообщении в телеграм-канале издания. Позже издание сообщило о взрывах в Николаевской области.Ранее в Николаевской области была объявлена воздушная тревога. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.

николаев (украина)

николаевская область

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в мире, николаев (украина), николаевская область, вооруженные силы рф