https://ria.ru/20230720/vzryvy-1885194424.html
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Николаеве
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Николаеве - РИА Новости, 20.07.2023
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Николаеве
Взрывы прогремели в четверг в городе Николаев, сообщает украинское издание "Страна.ua". РИА Новости, 20.07.2023
2023-07-20T03:20
2023-07-20T03:20
2023-07-20T03:29
специальная военная операция на украине
в мире
николаев (украина)
николаевская область
вооруженные силы рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0c/1823483349_424:709:2648:1960_1920x0_80_0_0_c17280025094684845542ecdd85af045.jpg
МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Взрывы прогремели в четверг в городе Николаев, сообщает украинское издание "Страна.ua". "В Николаеве взрывы", - говорится в сообщении в телеграм-канале издания. Позже издание сообщило о взрывах в Николаевской области.Ранее в Николаевской области была объявлена воздушная тревога. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
николаев (украина)
николаевская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0c/1823483349_296:391:2506:2048_1920x0_80_0_0_7486344fc0974745efb3794dda06d072.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, николаев (украина), николаевская область, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, Николаев (Украина), Николаевская область, Вооруженные силы РФ
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Николаеве
"Страна.ua": в Николаеве прогремели взрывы