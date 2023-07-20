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Украинские СМИ сообщили о взрывах в Николаеве - РИА Новости, 20.07.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
03:20 20.07.2023 (обновлено: 03:29 20.07.2023)
https://ria.ru/20230720/vzryvy-1885194424.html
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Николаеве
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Николаеве - РИА Новости, 20.07.2023
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Николаеве
Взрывы прогремели в четверг в городе Николаев, сообщает украинское издание "Страна.ua". РИА Новости, 20.07.2023
2023-07-20T03:20
2023-07-20T03:29
специальная военная операция на украине
в мире
николаев (украина)
николаевская область
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Взрывы прогремели в четверг в городе Николаев, сообщает украинское издание "Страна.ua". "В Николаеве взрывы", - говорится в сообщении в телеграм-канале издания. Позже издание сообщило о взрывах в Николаевской области.Ранее в Николаевской области была объявлена воздушная тревога. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
николаев (украина)
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в мире, николаев (украина), николаевская область, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, Николаев (Украина), Николаевская область, Вооруженные силы РФ
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Николаеве

"Страна.ua": в Николаеве прогремели взрывы

© AP Photo / Leo CorreaУкраинские пожарные
Украинские пожарные - РИА Новости, 1920, 20.07.2023
© AP Photo / Leo Correa
Украинские пожарные. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Взрывы прогремели в четверг в городе Николаев, сообщает украинское издание "Страна.ua".
«
"В Николаеве взрывы", - говорится в сообщении в телеграм-канале издания.
Позже издание сообщило о взрывах в Николаевской области.
Ранее в Николаевской области была объявлена воздушная тревога.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Вчера, 16:22
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Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 19.07.2023Посмотреть
 
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