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Украинские СМИ сообщили о повторных взрывах в Одессе и Сумах - РИА Новости, 20.07.2023
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03:18 20.07.2023 (обновлено: 10:14 20.07.2023)
https://ria.ru/20230720/vzryvy-1885194289.html
Украинские СМИ сообщили о повторных взрывах в Одессе и Сумах
Украинские СМИ сообщили о повторных взрывах в Одессе и Сумах - РИА Новости, 20.07.2023
Украинские СМИ сообщили о повторных взрывах в Одессе и Сумах
В Одессе и Сумах второй раз за ночь прогремели взрывы, передает издание "Страна.ua" в Telegram-канале. РИА Новости, 20.07.2023
2023-07-20T03:18
2023-07-20T10:14
специальная военная операция на украине
в мире
одесса
одесская область
сумская область
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. В Одессе и Сумах второй раз за ночь прогремели взрывы, передает издание "Страна.ua" в Telegram-канале. &quot;В Сумах слышны взрывы. &lt;...&gt; Новые взрывы в Одессе&quot;, — говорится в публикациях.По информации издания, такая же ситуациях обстоит в городе Николаев и области.В четверг украинские СМИ уже сообщали о взрывах в Одессе и Сумах. В их областях также объявляли воздушную тревогу.Российская армия регулярно наносит удары по объектам оборонной промышленности, военного управления, связи и энергетики Украины с 10 октября. С тех пор воздушная тревога в ее регионах звучит каждый день, иногда — по всей стране.
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в мире, одесса, одесская область, сумская область, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, Одесса, Одесская область, Сумская область, Вооруженные силы РФ
Украинские СМИ сообщили о повторных взрывах в Одессе и Сумах

"Страна.ua": в Одессе и Сумах второй раз за ночь прогремели мощные взрывы

© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинские пожарные
Украинские пожарные - РИА Новости, 1920, 20.07.2023
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинские пожарные. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. В Одессе и Сумах второй раз за ночь прогремели взрывы, передает издание "Страна.ua" в Telegram-канале.
«

"В Сумах слышны взрывы. <...> Новые взрывы в Одессе", — говорится в публикациях.

По информации издания, такая же ситуациях обстоит в городе Николаев и области.
В четверг украинские СМИ уже сообщали о взрывах в Одессе и Сумах. В их областях также объявляли воздушную тревогу.
Российская армия регулярно наносит удары по объектам оборонной промышленности, военного управления, связи и энергетики Украины с 10 октября. С тех пор воздушная тревога в ее регионах звучит каждый день, иногда — по всей стране.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 19.07.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреОдессаОдесская областьСумская областьВооруженные силы РФ
 
 
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