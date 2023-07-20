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Украинские СМИ сообщили о повторных взрывах в Одессе и Сумах

Украинские СМИ сообщили о повторных взрывах в Одессе и Сумах - РИА Новости, 20.07.2023

Украинские СМИ сообщили о повторных взрывах в Одессе и Сумах

В Одессе и Сумах второй раз за ночь прогремели взрывы, передает издание "Страна.ua" в Telegram-канале. РИА Новости, 20.07.2023

2023-07-20T03:18

2023-07-20T03:18

2023-07-20T10:14

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. В Одессе и Сумах второй раз за ночь прогремели взрывы, передает издание "Страна.ua" в Telegram-канале. "В Сумах слышны взрывы. <...> Новые взрывы в Одессе", — говорится в публикациях.По информации издания, такая же ситуациях обстоит в городе Николаев и области.В четверг украинские СМИ уже сообщали о взрывах в Одессе и Сумах. В их областях также объявляли воздушную тревогу.Российская армия регулярно наносит удары по объектам оборонной промышленности, военного управления, связи и энергетики Украины с 10 октября. С тех пор воздушная тревога в ее регионах звучит каждый день, иногда — по всей стране.

одесса

одесская область

сумская область

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