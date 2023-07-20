https://ria.ru/20230720/vzryvy-1885194289.html
Украинские СМИ сообщили о повторных взрывах в Одессе и Сумах
Украинские СМИ сообщили о повторных взрывах в Одессе и Сумах - РИА Новости, 20.07.2023
Украинские СМИ сообщили о повторных взрывах в Одессе и Сумах
В Одессе и Сумах второй раз за ночь прогремели взрывы, передает издание "Страна.ua" в Telegram-канале. РИА Новости, 20.07.2023
2023-07-20T03:18
2023-07-20T03:18
2023-07-20T10:14
специальная военная операция на украине
в мире
одесса
одесская область
сумская область
вооруженные силы рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/19/1826483104_1118:985:3007:2047_1920x0_80_0_0_b992381b1683de394de3a4422fe67f23.jpg
МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. В Одессе и Сумах второй раз за ночь прогремели взрывы, передает издание "Страна.ua" в Telegram-канале. "В Сумах слышны взрывы. <...> Новые взрывы в Одессе", — говорится в публикациях.По информации издания, такая же ситуациях обстоит в городе Николаев и области.В четверг украинские СМИ уже сообщали о взрывах в Одессе и Сумах. В их областях также объявляли воздушную тревогу.Российская армия регулярно наносит удары по объектам оборонной промышленности, военного управления, связи и энергетики Украины с 10 октября. С тех пор воздушная тревога в ее регионах звучит каждый день, иногда — по всей стране.
одесса
одесская область
сумская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/19/1826483104_138:0:2867:2047_1920x0_80_0_0_16705214977e0a20a837a06f8e4a446f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, одесса, одесская область, сумская область, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, Одесса, Одесская область, Сумская область, Вооруженные силы РФ
Украинские СМИ сообщили о повторных взрывах в Одессе и Сумах
"Страна.ua": в Одессе и Сумах второй раз за ночь прогремели мощные взрывы