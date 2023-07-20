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Украинские СМИ сообщили о взрывах в Одессе

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Одессе - РИА Новости, 20.07.2023

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Одессе

Взрывы прогремели в Одессе, передает Telegram-канал агентства УНИАН. РИА Новости, 20.07.2023

2023-07-20T02:23

2023-07-20T02:23

2023-07-20T02:28

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Взрывы прогремели в Одессе, передает Telegram-канал агентства УНИАН. "Тем временем сообщается о мощных взрывах в Одессе", — говорится в сообщении.Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Одесской области воздушную тревогу объявили в 01.56. Также, по данным онлайн-карты, она прозвучала в Кировоградской и Винницкой областях. Российская армия регулярно наносит удары по объектам оборонной промышленности, военного управления, связи и энергетики Украины с 10 октября. С тех пор воздушная тревога в ее регионах звучит каждый день, иногда — по всей стране.

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