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Украинские СМИ сообщили о взрывах в Одессе
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Одессе - РИА Новости, 20.07.2023
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Одессе
Взрывы прогремели в Одессе, передает Telegram-канал агентства УНИАН. РИА Новости, 20.07.2023
2023-07-20T02:23
2023-07-20T02:23
2023-07-20T02:28
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МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Взрывы прогремели в Одессе, передает Telegram-канал агентства УНИАН. "Тем временем сообщается о мощных взрывах в Одессе", — говорится в сообщении.Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Одесской области воздушную тревогу объявили в 01.56. Также, по данным онлайн-карты, она прозвучала в Кировоградской и Винницкой областях. Российская армия регулярно наносит удары по объектам оборонной промышленности, военного управления, связи и энергетики Украины с 10 октября. С тех пор воздушная тревога в ее регионах звучит каждый день, иногда — по всей стране.
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РИА Новости
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Одесса, Одесская область, Вооруженные силы РФ, Винницкая область, Украина
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Одессе
УНИАН: в Одессе прогремели мощные взрывы