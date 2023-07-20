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Украинские СМИ сообщили о взрывах в Сумах

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Сумах - РИА Новости, 20.07.2023

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Сумах

В Сумах прогремели взрывы, сообщается в Telegram-канале издания "Суспильне". РИА Новости, 20.07.2023

2023-07-20T01:44

2023-07-20T01:44

2023-07-20T02:40

специальная военная операция на украине

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сумская область

украина

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МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. В Сумах прогремели взрывы, сообщается в Telegram-канале издания "Суспильне"."В Сумах были слышны звуки взрывов", — говорится в публикации.Ранее в Сумской области объявили воздушную тревогу.Российская армия регулярно наносит удары по объектам оборонной промышленности, военного управления, связи и энергетики Украины с 10 октября. С тех пор воздушная тревога в ее регионах звучит каждый день, иногда — по всей стране.

сумская область

украина

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2023

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в мире, сумская область, украина