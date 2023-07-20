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Украинские СМИ сообщили о взрывах в Сумах - РИА Новости, 20.07.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
01:44 20.07.2023 (обновлено: 02:40 20.07.2023)
https://ria.ru/20230720/vzryvy-1885191165.html
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Сумах
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Сумах - РИА Новости, 20.07.2023
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Сумах
В Сумах прогремели взрывы, сообщается в Telegram-канале издания "Суспильне". РИА Новости, 20.07.2023
2023-07-20T01:44
2023-07-20T02:40
специальная военная операция на украине
в мире
сумская область
украина
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МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. В Сумах прогремели взрывы, сообщается в Telegram-канале издания "Суспильне"."В Сумах были слышны звуки взрывов", — говорится в публикации.Ранее в Сумской области объявили воздушную тревогу.Российская армия регулярно наносит удары по объектам оборонной промышленности, военного управления, связи и энергетики Украины с 10 октября. С тех пор воздушная тревога в ее регионах звучит каждый день, иногда — по всей стране.
сумская область
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в мире, сумская область, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Сумская область, Украина
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Сумах

"Суспильне": в Сумах произошли взрывы

© iStock.com / Daria RozsokhaВид на Сумы
Вид на Сумы - РИА Новости, 1920, 20.07.2023
© iStock.com / Daria Rozsokha
Вид на Сумы. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. В Сумах прогремели взрывы, сообщается в Telegram-канале издания "Суспильне".
"В Сумах были слышны звуки взрывов", — говорится в публикации.
Ранее в Сумской области объявили воздушную тревогу.
Российская армия регулярно наносит удары по объектам оборонной промышленности, военного управления, связи и энергетики Украины с 10 октября. С тех пор воздушная тревога в ее регионах звучит каждый день, иногда — по всей стране.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 19.07.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреСумская областьУкраина
 
 
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