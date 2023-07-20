https://ria.ru/20230720/vzryvy-1885191165.html
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Сумах
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Сумах - РИА Новости, 20.07.2023
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Сумах
В Сумах прогремели взрывы, сообщается в Telegram-канале издания "Суспильне". РИА Новости, 20.07.2023
2023-07-20T01:44
2023-07-20T01:44
2023-07-20T02:40
специальная военная операция на украине
в мире
сумская область
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/10/1858261127_1:0:3640:2047_1920x0_80_0_0_7c5175ff1c38c94264ac2048a47c775c.jpg
МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. В Сумах прогремели взрывы, сообщается в Telegram-канале издания "Суспильне"."В Сумах были слышны звуки взрывов", — говорится в публикации.Ранее в Сумской области объявили воздушную тревогу.Российская армия регулярно наносит удары по объектам оборонной промышленности, военного управления, связи и энергетики Украины с 10 октября. С тех пор воздушная тревога в ее регионах звучит каждый день, иногда — по всей стране.
сумская область
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/10/1858261127_911:0:3640:2047_1920x0_80_0_0_c32db98be68a4c4e95482d25396fb814.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сумская область, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Сумская область, Украина
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Сумах
"Суспильне": в Сумах произошли взрывы