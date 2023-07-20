https://ria.ru/20230720/vzryv-1885221140.html

СК раскрыл дело о взрыве газа в подмосковном Ступино в 2022 году

СК раскрыл дело о взрыве газа в подмосковном Ступино в 2022 году - РИА Новости, 20.07.2023

СК раскрыл дело о взрыве газа в подмосковном Ступино в 2022 году

Подмосковные следователи установили, что жилец пятиэтажки в Ступино устроил взрыв газа в доме, решив убить жену и детей, в результате его действий погибли шесть РИА Новости, 20.07.2023

2023-07-20T10:10

2023-07-20T10:10

2023-07-20T11:33

происшествия

ступино

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Подмосковные следователи установили, что жилец пятиэтажки в Ступино устроил взрыв газа в доме, решив убить жену и детей, в результате его действий погибли шесть человек, сообщило главное управление СК по региону в Telegram-канале."Завершено расследование уголовного дела в отношении жителя города Ступино. Он обвиняется в совершении общеопасным способом убийства шести человек, трое из которых дети, в покушении на убийство четырех человек и умышленном уничтожении чужого имущества", — говорится в публикации.Инцидент произошел в апреле 2022 года. По версии следствия, обвиняемый из-за частых ссор в семье решил убить супругу и своих детей, инсценировав преступление под бытовой взрыв газа в квартире многоэтажки. В итоге из-за мощного взрыва обрушился подъезд, погибли шесть человек, включая членов семьи мужчины. Тяжелые травмы получили еще четыре жителя дома. Общий ущерб собственникам квартир оценили в 588 миллионов рублей.Как уточнили в управлении ведомства, следователи провели более 300 допросов, очные ставки с участием фигуранта дела, порядка 40 экспертиз. Ранее старший помощник руководителя подмосковного главка СК Ольга Врадий сообщила РИА Новости, что следствие работало с главным инженером управляющей компании. По ее словам, в УК и обслуживающих организациях допросили более 50 человек. Также изъята часть документов, из которых установлено, что главный инженер предприятия, обслуживающего газовое оборудование этого дома, не оказал положенных по договору услуг якобы из-за отсутствия жильцов в квартире на момент проверки.Собранные доказательства легли в основу обвинения, материалы передали в суд.

https://ria.ru/20230719/vzryv-1885153908.html

ступино

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, ступино, следственный комитет россии (ск рф)