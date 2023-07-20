https://ria.ru/20230720/vzryv-1885221140.html
СК раскрыл дело о взрыве газа в подмосковном Ступино в 2022 году
СК раскрыл дело о взрыве газа в подмосковном Ступино в 2022 году - РИА Новости, 20.07.2023
СК раскрыл дело о взрыве газа в подмосковном Ступино в 2022 году
Подмосковные следователи установили, что жилец пятиэтажки в Ступино устроил взрыв газа в доме, решив убить жену и детей, в результате его действий погибли шесть РИА Новости, 20.07.2023
2023-07-20T10:10
2023-07-20T10:10
2023-07-20T11:33
происшествия
ступино
следственный комитет россии (ск рф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0b/1782860263_0:0:1024:576_1920x0_80_0_0_e3363ff8d5171cbffeb970988dad40c7.jpg
МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Подмосковные следователи установили, что жилец пятиэтажки в Ступино устроил взрыв газа в доме, решив убить жену и детей, в результате его действий погибли шесть человек, сообщило главное управление СК по региону в Telegram-канале."Завершено расследование уголовного дела в отношении жителя города Ступино. Он обвиняется в совершении общеопасным способом убийства шести человек, трое из которых дети, в покушении на убийство четырех человек и умышленном уничтожении чужого имущества", — говорится в публикации.Инцидент произошел в апреле 2022 года. По версии следствия, обвиняемый из-за частых ссор в семье решил убить супругу и своих детей, инсценировав преступление под бытовой взрыв газа в квартире многоэтажки. В итоге из-за мощного взрыва обрушился подъезд, погибли шесть человек, включая членов семьи мужчины. Тяжелые травмы получили еще четыре жителя дома. Общий ущерб собственникам квартир оценили в 588 миллионов рублей.Как уточнили в управлении ведомства, следователи провели более 300 допросов, очные ставки с участием фигуранта дела, порядка 40 экспертиз. Ранее старший помощник руководителя подмосковного главка СК Ольга Врадий сообщила РИА Новости, что следствие работало с главным инженером управляющей компании. По ее словам, в УК и обслуживающих организациях допросили более 50 человек. Также изъята часть документов, из которых установлено, что главный инженер предприятия, обслуживающего газовое оборудование этого дома, не оказал положенных по договору услуг якобы из-за отсутствия жильцов в квартире на момент проверки.Собранные доказательства легли в основу обвинения, материалы передали в суд.
https://ria.ru/20230719/vzryv-1885153908.html
ступино
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0b/1782860263_0:0:1024:768_1920x0_80_0_0_b464446f1cb62d831e1633a8e1a265a8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, ступино, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Ступино, Следственный комитет России (СК РФ)
СК раскрыл дело о взрыве газа в подмосковном Ступино в 2022 году
СК: взрыв газа в Ступино в 2022 году устроил мужчина, решивший убить жену и детей
МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Подмосковные следователи установили, что жилец пятиэтажки в Ступино устроил взрыв газа в доме, решив убить жену и детей, в результате его действий погибли шесть человек, сообщило главное управление СК по региону в Telegram-канале.
"Завершено расследование уголовного дела в отношении жителя города Ступино
. Он обвиняется в совершении общеопасным способом убийства шести человек, трое из которых дети, в покушении на убийство четырех человек и умышленном уничтожении чужого имущества", — говорится в публикации.
Инцидент произошел в апреле 2022 года. По версии следствия, обвиняемый из-за частых ссор в семье решил убить супругу и своих детей, инсценировав преступление под бытовой взрыв газа в квартире многоэтажки. В итоге из-за мощного взрыва обрушился подъезд, погибли шесть человек, включая членов семьи мужчины. Тяжелые травмы получили еще четыре жителя дома. Общий ущерб собственникам квартир оценили в 588 миллионов рублей.
Как уточнили в управлении ведомства, следователи провели более 300 допросов, очные ставки с участием фигуранта дела, порядка 40 экспертиз.
Ранее старший помощник руководителя подмосковного главка СК Ольга Врадий сообщила РИА Новости, что следствие работало с главным инженером управляющей компании. По ее словам, в УК и обслуживающих организациях допросили более 50 человек. Также изъята часть документов, из которых установлено, что главный инженер предприятия, обслуживающего газовое оборудование этого дома, не оказал положенных по договору услуг якобы из-за отсутствия жильцов в квартире на момент проверки.
Собранные доказательства легли в основу обвинения, материалы передали в суд.
При взрыве газа в кафе в Кабардино-Балкарии пострадали три человека