https://ria.ru/20230720/vzryv-1885207245.html

При взрыве в Йоханнесбурге погиб человек

При взрыве в Йоханнесбурге погиб человек - РИА Новости, 20.07.2023

При взрыве в Йоханнесбурге погиб человек

Один человек погиб в результате взрыва в южноафриканском городе Йоханнесбург, сообщает телеканал SABC со ссылкой на заявление экстренных служб. РИА Новости, 20.07.2023

2023-07-20T08:45

2023-07-20T08:45

2023-07-20T09:22

в мире

йоханнесбург

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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Один человек погиб в результате взрыва в южноафриканском городе Йоханнесбург, сообщает телеканал SABC со ссылкой на заявление экстренных служб. "Один человек был найден погибшим", - говорится в сообщении. Как отмечает телеканал, причина произошедшего все еще выясняется. Ранее телеканал SABC сообщал о взрыве, предположительно, газопровода в Йоханнесбурге, в результате которого частично обрушилась дорога. Местный портал News24 сообщал о 41 пострадавшем.

https://ria.ru/20230720/vzryvy-1885194424.html

йоханнесбург

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, йоханнесбург