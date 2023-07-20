https://ria.ru/20230720/vzryv-1885207245.html
При взрыве в Йоханнесбурге погиб человек
При взрыве в Йоханнесбурге погиб человек - РИА Новости, 20.07.2023
При взрыве в Йоханнесбурге погиб человек
Один человек погиб в результате взрыва в южноафриканском городе Йоханнесбург, сообщает телеканал SABC со ссылкой на заявление экстренных служб. РИА Новости, 20.07.2023
2023-07-20T08:45
2023-07-20T08:45
2023-07-20T09:22
в мире
йоханнесбург
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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Один человек погиб в результате взрыва в южноафриканском городе Йоханнесбург, сообщает телеканал SABC со ссылкой на заявление экстренных служб. "Один человек был найден погибшим", - говорится в сообщении. Как отмечает телеканал, причина произошедшего все еще выясняется. Ранее телеканал SABC сообщал о взрыве, предположительно, газопровода в Йоханнесбурге, в результате которого частично обрушилась дорога. Местный портал News24 сообщал о 41 пострадавшем.
https://ria.ru/20230720/vzryvy-1885194424.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, йоханнесбург
При взрыве в Йоханнесбурге погиб человек
SABC: при взрыве в южноафриканском Йоханнесбурге погиб человек