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При взрыве в Йоханнесбурге погиб человек - РИА Новости, 20.07.2023
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08:45 20.07.2023 (обновлено: 09:22 20.07.2023)
https://ria.ru/20230720/vzryv-1885207245.html
При взрыве в Йоханнесбурге погиб человек
При взрыве в Йоханнесбурге погиб человек - РИА Новости, 20.07.2023
При взрыве в Йоханнесбурге погиб человек
Один человек погиб в результате взрыва в южноафриканском городе Йоханнесбург, сообщает телеканал SABC со ссылкой на заявление экстренных служб. РИА Новости, 20.07.2023
2023-07-20T08:45
2023-07-20T09:22
в мире
йоханнесбург
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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Один человек погиб в результате взрыва в южноафриканском городе Йоханнесбург, сообщает телеканал SABC со ссылкой на заявление экстренных служб. "Один человек был найден погибшим", - говорится в сообщении. Как отмечает телеканал, причина произошедшего все еще выясняется. Ранее телеканал SABC сообщал о взрыве, предположительно, газопровода в Йоханнесбурге, в результате которого частично обрушилась дорога. Местный портал News24 сообщал о 41 пострадавшем.
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в мире, йоханнесбург
В мире, Йоханнесбург
При взрыве в Йоханнесбурге погиб человек

SABC: при взрыве в южноафриканском Йоханнесбурге погиб человек

© AP Photo / Shiraaz MohamedНа месте взрыва газа в Йоханнесбурге, ЮАР
На месте взрыва газа в Йоханнесбурге, ЮАР - РИА Новости, 1920, 20.07.2023
© AP Photo / Shiraaz Mohamed
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Один человек погиб в результате взрыва в южноафриканском городе Йоханнесбург, сообщает телеканал SABC со ссылкой на заявление экстренных служб.
"Один человек был найден погибшим", - говорится в сообщении.
Как отмечает телеканал, причина произошедшего все еще выясняется.
Ранее телеканал SABC сообщал о взрыве, предположительно, газопровода в Йоханнесбурге, в результате которого частично обрушилась дорога. Местный портал News24 сообщал о 41 пострадавшем.
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