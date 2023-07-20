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Более 1,8 тысячи ростовских выпускников получили аттестаты с отличием - РИА Новости, 20.07.2023
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Ростовская область
Ростовская область
 
18:19 20.07.2023 (обновлено: 18:22 20.07.2023)
https://ria.ru/20230720/vypuskniki-1885344340.html
Более 1,8 тысячи ростовских выпускников получили аттестаты с отличием
Более 1,8 тысячи ростовских выпускников получили аттестаты с отличием - РИА Новости, 20.07.2023
Более 1,8 тысячи ростовских выпускников получили аттестаты с отличием
Более 1,8 тысячи выпускников в Ростовской области в текущем году получили аттестаты с отличием, говорится в сообщении правительства региона. РИА Новости, 20.07.2023
2023-07-20T18:19
2023-07-20T18:22
ростовская область
общество
ростовская область
игорь гуськов
единый государственный экзамен (егэ)
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 20 июл - РИА Новости. Более 1,8 тысячи выпускников в Ростовской области в текущем году получили аттестаты с отличием, говорится в сообщении правительства региона. Как отмечается, "1836 донских выпускников получили аттестаты с отличием и награждены медалями "За особые успехи в учении", из них 377 также отмечены региональной медалью "За особые успехи выпускнику Дона"". Также в регионе подведены предварительные итоги ЕГЭ-2023. Госэкзамен традиционно проходит в три этапа, два из них завершены. Дополнительный период ЕГЭ пройдет с 6 по 19 сентября для выпускников текущего года, которые не справились с испытаниями в основной период. Всего в области ЕГЭ сдали 16065 человек: выпускники текущего года – 14674, выпускники прошлых лет – 1091, обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования – 278. По сравнению с прошлым годом увеличилось количество высокобалльных работ по русскому языку, географии, литературе, биологии и истории. Кроме того, по литературе и биологии сократилась доля участников, не преодолевших минимальный порог. "Если в 2022 году на максимальные сто баллов были оценены 107 работ, то в этом году их количество выросло до 149. Увеличилось число выпускников, получивших 100 баллов по двум из числа сдаваемых предметов: в прошлом году таких участников было шесть, в этом году – 14. Трое выпускниц этого года сдали на максимальный балл три предмета, тогда как в 2022 году 300 баллов набрала только одна участница", - приводятся в сообщении слова первого заместителя губернатора Ростовской области Игоря Гуськова. В текущем году при проведении ЕГЭ использовалась технология передачи экзаменационных материалов по интернету, печать экзаменационных комплектов производилась в аудиториях. Первый замгубернатора добавил, что благодаря слаженной работе всех задействованных специалистов экзамены прошли в штатном режиме на высоком организационном уровне. Более 7 тысяч работников были привлечены к организации и обеспечению объективного проведения госэкзамена. В регионе подготовили 150 пунктов, из которых шесть – на дому.
https://ria.ru/20230718/aktsiya-1884889259.html
https://ria.ru/20230629/uchebniki-1881074731.html
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общество, ростовская область, игорь гуськов, единый государственный экзамен (егэ)
Ростовская область , Общество, Ростовская область, Игорь Гуськов, Единый государственный экзамен (ЕГЭ)
Более 1,8 тысячи ростовских выпускников получили аттестаты с отличием

Более 1,8 тысячи выпускников Ростовской области получили аттестаты с отличием

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкВыпускники
Выпускники - РИА Новости, 1920, 20.07.2023
© РИА Новости / Максим Богодвид
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 20 июл - РИА Новости. Более 1,8 тысячи выпускников в Ростовской области в текущем году получили аттестаты с отличием, говорится в сообщении правительства региона.
Как отмечается, "1836 донских выпускников получили аттестаты с отличием и награждены медалями "За особые успехи в учении", из них 377 также отмечены региональной медалью "За особые успехи выпускнику Дона"". Также в регионе подведены предварительные итоги ЕГЭ-2023. Госэкзамен традиционно проходит в три этапа, два из них завершены. Дополнительный период ЕГЭ пройдет с 6 по 19 сентября для выпускников текущего года, которые не справились с испытаниями в основной период.
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Всего в области ЕГЭ сдали 16065 человек: выпускники текущего года – 14674, выпускники прошлых лет – 1091, обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования – 278. По сравнению с прошлым годом увеличилось количество высокобалльных работ по русскому языку, географии, литературе, биологии и истории. Кроме того, по литературе и биологии сократилась доля участников, не преодолевших минимальный порог.
«
"Если в 2022 году на максимальные сто баллов были оценены 107 работ, то в этом году их количество выросло до 149. Увеличилось число выпускников, получивших 100 баллов по двум из числа сдаваемых предметов: в прошлом году таких участников было шесть, в этом году – 14. Трое выпускниц этого года сдали на максимальный балл три предмета, тогда как в 2022 году 300 баллов набрала только одна участница", - приводятся в сообщении слова первого заместителя губернатора Ростовской области Игоря Гуськова.
В текущем году при проведении ЕГЭ использовалась технология передачи экзаменационных материалов по интернету, печать экзаменационных комплектов производилась в аудиториях.
Первый замгубернатора добавил, что благодаря слаженной работе всех задействованных специалистов экзамены прошли в штатном режиме на высоком организационном уровне. Более 7 тысяч работников были привлечены к организации и обеспечению объективного проведения госэкзамена. В регионе подготовили 150 пунктов, из которых шесть – на дому.
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Ростовская областьОбществоРостовская областьИгорь ГуськовЕдиный государственный экзамен (ЕГЭ)
 
 
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