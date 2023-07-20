https://ria.ru/20230720/vypuskniki-1885344340.html

Более 1,8 тысячи ростовских выпускников получили аттестаты с отличием

Более 1,8 тысячи ростовских выпускников получили аттестаты с отличием - РИА Новости, 20.07.2023

Более 1,8 тысячи ростовских выпускников получили аттестаты с отличием

Более 1,8 тысячи выпускников в Ростовской области в текущем году получили аттестаты с отличием, говорится в сообщении правительства региона. РИА Новости, 20.07.2023

2023-07-20T18:19

2023-07-20T18:19

2023-07-20T18:22

ростовская область

общество

ростовская область

игорь гуськов

единый государственный экзамен (егэ)

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 20 июл - РИА Новости. Более 1,8 тысячи выпускников в Ростовской области в текущем году получили аттестаты с отличием, говорится в сообщении правительства региона. Как отмечается, "1836 донских выпускников получили аттестаты с отличием и награждены медалями "За особые успехи в учении", из них 377 также отмечены региональной медалью "За особые успехи выпускнику Дона"". Также в регионе подведены предварительные итоги ЕГЭ-2023. Госэкзамен традиционно проходит в три этапа, два из них завершены. Дополнительный период ЕГЭ пройдет с 6 по 19 сентября для выпускников текущего года, которые не справились с испытаниями в основной период. Всего в области ЕГЭ сдали 16065 человек: выпускники текущего года – 14674, выпускники прошлых лет – 1091, обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования – 278. По сравнению с прошлым годом увеличилось количество высокобалльных работ по русскому языку, географии, литературе, биологии и истории. Кроме того, по литературе и биологии сократилась доля участников, не преодолевших минимальный порог. "Если в 2022 году на максимальные сто баллов были оценены 107 работ, то в этом году их количество выросло до 149. Увеличилось число выпускников, получивших 100 баллов по двум из числа сдаваемых предметов: в прошлом году таких участников было шесть, в этом году – 14. Трое выпускниц этого года сдали на максимальный балл три предмета, тогда как в 2022 году 300 баллов набрала только одна участница", - приводятся в сообщении слова первого заместителя губернатора Ростовской области Игоря Гуськова. В текущем году при проведении ЕГЭ использовалась технология передачи экзаменационных материалов по интернету, печать экзаменационных комплектов производилась в аудиториях. Первый замгубернатора добавил, что благодаря слаженной работе всех задействованных специалистов экзамены прошли в штатном режиме на высоком организационном уровне. Более 7 тысяч работников были привлечены к организации и обеспечению объективного проведения госэкзамена. В регионе подготовили 150 пунктов, из которых шесть – на дому.

https://ria.ru/20230718/aktsiya-1884889259.html

https://ria.ru/20230629/uchebniki-1881074731.html

ростовская область

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2023

Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, ростовская область, игорь гуськов, единый государственный экзамен (егэ)