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Участник лотереи Powerball в США выиграл более миллиарда долларов
Участник лотереи Powerball в США выиграл более миллиарда долларов - РИА Новости, 20.07.2023
Участник лотереи Powerball в США выиграл более миллиарда долларов
Участник американской лотереи Powerball сорвал джекпот, выиграв 1,08 миллиарда долларов США, соответствующее заявление опубликовано в четверг на официальном... РИА Новости, 20.07.2023
2023-07-20T10:05
2023-07-20T10:05
2023-07-20T10:40
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МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Участник американской лотереи Powerball сорвал джекпот, выиграв 1,08 миллиарда долларов США, соответствующее заявление опубликовано в четверг на официальном сайте лотереи. "Один билет, проданный в Калифорнии, <…> выиграл джекпот в размере 1,08 миллиарда долларов", — говорится в заявлении.Выигрыш стал третьим по величине за время существования лотереи Powerball и шестым среди всех выигранных когда-либо лотерейных билетов в США. Обладатель счастливого билета может получить единовременную выплату в размере 558,1 миллиона долларов США или разбить приз на тридцать ежегодных выплат. В ноябре компания California Lottery сообщила, что выигрышный билет лотереи Powerball с рекордным джекпотом в размере более двух миллиардов долларов продали в американском штате Калифорния. Лотерея Powerball проходит в 45 штатах США, в столичном округе Колумбия, в Пуэрто-Рико и на Виргинских островах.
https://ria.ru/20210813/dzhekpot-1745646951.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, сша, калифорния, колумбия
В мире, США, Калифорния, Колумбия
Участник лотереи Powerball в США выиграл более миллиарда долларов
Участник лотереи Powerball в США сорвал джекпот, выиграв более миллиарда долларов