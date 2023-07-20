https://ria.ru/20230720/vyigrysh-1885220396.html

Участник лотереи Powerball в США выиграл более миллиарда долларов

Участник лотереи Powerball в США выиграл более миллиарда долларов - РИА Новости, 20.07.2023

Участник лотереи Powerball в США выиграл более миллиарда долларов

Участник американской лотереи Powerball сорвал джекпот, выиграв 1,08 миллиарда долларов США, соответствующее заявление опубликовано в четверг на официальном... РИА Новости, 20.07.2023

2023-07-20T10:05

2023-07-20T10:05

2023-07-20T10:40

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МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Участник американской лотереи Powerball сорвал джекпот, выиграв 1,08 миллиарда долларов США, соответствующее заявление опубликовано в четверг на официальном сайте лотереи. "Один билет, проданный в Калифорнии, <…> выиграл джекпот в размере 1,08 миллиарда долларов", — говорится в заявлении.Выигрыш стал третьим по величине за время существования лотереи Powerball и шестым среди всех выигранных когда-либо лотерейных билетов в США. Обладатель счастливого билета может получить единовременную выплату в размере 558,1 миллиона долларов США или разбить приз на тридцать ежегодных выплат. В ноябре компания California Lottery сообщила, что выигрышный билет лотереи Powerball с рекордным джекпотом в размере более двух миллиардов долларов продали в американском штате Калифорния. Лотерея Powerball проходит в 45 штатах США, в столичном округе Колумбия, в Пуэрто-Рико и на Виргинских островах.

https://ria.ru/20210813/dzhekpot-1745646951.html

https://ria.ru/20221204/vyigryshi-1836169197.html

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колумбия

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, сша, калифорния, колумбия