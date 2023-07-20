https://ria.ru/20230720/vtsiom-1885200100.html

Опрос ВЦИОМ показал среднюю сумму трат россиян в ТЦ

Опрос ВЦИОМ показал среднюю сумму трат россиян в ТЦ - РИА Новости, 20.07.2023

Опрос ВЦИОМ показал среднюю сумму трат россиян в ТЦ

Россиянам нужно в среднем 9,5 тысячи рублей для посещения торгового центра, следует из результатов опроса ВЦИОМ, проведенного в рамках спецпроекта с РИА... РИА Новости, 20.07.2023

2023-07-20T07:05

2023-07-20T07:05

2023-07-20T07:05

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вциом

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МОСКВА, 20 июл – РИА Новости. Россиянам нужно в среднем 9,5 тысячи рублей для посещения торгового центра, следует из результатов опроса ВЦИОМ, проведенного в рамках спецпроекта с РИА Новости. На вопрос, сколько денег примерно надо иметь при себе, чтобы посетить торговый центр, россияне в среднем назвали 9524 рубля. При этом наибольшую сумму в 12186 рублей назвали в возрастной категории от 45 до 59 лет, 11615 рублей – от 35 до 44 лет, 8020 рублей – от 25 до 34 лет, 7807 рублей – респонденты от 18 до 24 лет. Наименьшую сумму указали опрашиваемые в возрасте от 60 лет – 6731 рубль в среднем. Всероссийский телефонный опрос "ВЦИОМ-Спутник" был проведен 8 июля 2023 года. В опросе приняли участие 1,6 тысячи россиян в возрасте от 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью по стратифицированной случайной выборке, извлеченной из полного списка сотовых телефонных номеров, задействованных на территории РФ. Данные взвешены по социально-демографическим параметрам. Предельная погрешность с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

https://ria.ru/20230720/vtsiom-1885198379.html

https://ria.ru/20230720/vtsiom-1885196264.html

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общество, россия, вциом