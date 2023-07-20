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Опрос ВЦИОМ показал среднюю сумму трат россиян в ТЦ - РИА Новости, 20.07.2023
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07:05 20.07.2023
https://ria.ru/20230720/vtsiom-1885200100.html
Опрос ВЦИОМ показал среднюю сумму трат россиян в ТЦ
Опрос ВЦИОМ показал среднюю сумму трат россиян в ТЦ - РИА Новости, 20.07.2023
Опрос ВЦИОМ показал среднюю сумму трат россиян в ТЦ
Россиянам нужно в среднем 9,5 тысячи рублей для посещения торгового центра, следует из результатов опроса ВЦИОМ, проведенного в рамках спецпроекта с РИА... РИА Новости, 20.07.2023
2023-07-20T07:05
2023-07-20T07:05
общество
россия
вциом
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МОСКВА, 20 июл – РИА Новости. Россиянам нужно в среднем 9,5 тысячи рублей для посещения торгового центра, следует из результатов опроса ВЦИОМ, проведенного в рамках спецпроекта с РИА Новости. На вопрос, сколько денег примерно надо иметь при себе, чтобы посетить торговый центр, россияне в среднем назвали 9524 рубля. При этом наибольшую сумму в 12186 рублей назвали в возрастной категории от 45 до 59 лет, 11615 рублей – от 35 до 44 лет, 8020 рублей – от 25 до 34 лет, 7807 рублей – респонденты от 18 до 24 лет. Наименьшую сумму указали опрашиваемые в возрасте от 60 лет – 6731 рубль в среднем. Всероссийский телефонный опрос "ВЦИОМ-Спутник" был проведен 8 июля 2023 года. В опросе приняли участие 1,6 тысячи россиян в возрасте от 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью по стратифицированной случайной выборке, извлеченной из полного списка сотовых телефонных номеров, задействованных на территории РФ. Данные взвешены по социально-демографическим параметрам. Предельная погрешность с вероятностью 95% не превышает 2,5%.
https://ria.ru/20230720/vtsiom-1885198379.html
https://ria.ru/20230720/vtsiom-1885196264.html
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Новости
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РИА Новости
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4.7
96
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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60
353
60
общество, россия, вциом
Общество, Россия, ВЦИОМ
Опрос ВЦИОМ показал среднюю сумму трат россиян в ТЦ

ВЦИОМ: россияне считают, что в среднем на посещение ТЦ нужно 9,5 тысяч рублей

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкПокупатели в торговом центре
Покупатели в торговом центре - РИА Новости, 1920, 20.07.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
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Покупатели в торговом центре . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 июл – РИА Новости. Россиянам нужно в среднем 9,5 тысячи рублей для посещения торгового центра, следует из результатов опроса ВЦИОМ, проведенного в рамках спецпроекта с РИА Новости.
На вопрос, сколько денег примерно надо иметь при себе, чтобы посетить торговый центр, россияне в среднем назвали 9524 рубля. При этом наибольшую сумму в 12186 рублей назвали в возрастной категории от 45 до 59 лет, 11615 рублей – от 35 до 44 лет, 8020 рублей – от 25 до 34 лет, 7807 рублей – респонденты от 18 до 24 лет. Наименьшую сумму указали опрашиваемые в возрасте от 60 лет – 6731 рубль в среднем.
Торговый центр - РИА Новости, 1920, 20.07.2023
Опрос ВЦИОМ показал, как часто россияне посещают ТЦ
06:03
Всероссийский телефонный опрос "ВЦИОМ-Спутник" был проведен 8 июля 2023 года. В опросе приняли участие 1,6 тысячи россиян в возрасте от 18 лет.
Метод опроса — телефонное интервью по стратифицированной случайной выборке, извлеченной из полного списка сотовых телефонных номеров, задействованных на территории РФ. Данные взвешены по социально-демографическим параметрам. Предельная погрешность с вероятностью 95% не превышает 2,5%.
Гипермаркет - РИА Новости, 1920, 20.07.2023
Опрос ВЦИОМ показал мнение россиян об ассортименте в магазинах
04:27
 
ОбществоРоссияВЦИОМ
 
 
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