https://ria.ru/20230720/vtsiom-1885196264.html

Опрос ВЦИОМ показал мнение россиян об ассортименте в магазинах

Опрос ВЦИОМ показал мнение россиян об ассортименте в магазинах - РИА Новости, 20.07.2023

Опрос ВЦИОМ показал мнение россиян об ассортименте в магазинах

Больше половины (61%) россиян считает, что ассортимент товаров в торговых центрах за последние полгода не изменился, каждый второй отметил, что там можно найти... РИА Новости, 20.07.2023

2023-07-20T04:27

2023-07-20T04:27

2023-07-20T04:27

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россия

вциом

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МОСКВА, 20 июл – РИА Новости. Больше половины (61%) россиян считает, что ассортимент товаров в торговых центрах за последние полгода не изменился, каждый второй отметил, что там можно найти большинство товаров, следует из результатов опроса ВЦИОМ, проведенного в рамках спецпроекта с РИА Новости. Согласно полученным данным, 61% опрошенных ответили, что ассортимент товаров в торговых центрах за последние полгода не изменился, 10% считают, что ассортимент стал богаче, 23% ответили наоборот, что стал беднее. При этом каждый второй россиянин (49%) ответил, что в торговых центрах можно найти большинство товаров, 42% считают, что там можно найти любой товар, 6% отметили дефицит многих товаров, затруднились с ответом 3% опрошенных. Всероссийский телефонный опрос "ВЦИОМ-Спутник" был проведен 8 июля 2023 года. В опросе приняли участие 1600 россиян в возрасте от 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью по стратифицированной случайной выборке, извлеченной из полного списка сотовых телефонных номеров, задействованных на территории РФ. Данные взвешены по социально-демографическим параметрам. Предельная погрешность с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

https://ria.ru/20230703/tovary-1881817262.html

https://ria.ru/20230703/vtsiom-1881811789.html

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общество, россия, вциом