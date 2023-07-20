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Опрос ВЦИОМ показал мнение россиян об ассортименте в магазинах - РИА Новости, 20.07.2023
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04:27 20.07.2023
https://ria.ru/20230720/vtsiom-1885196264.html
Опрос ВЦИОМ показал мнение россиян об ассортименте в магазинах
Опрос ВЦИОМ показал мнение россиян об ассортименте в магазинах - РИА Новости, 20.07.2023
Опрос ВЦИОМ показал мнение россиян об ассортименте в магазинах
Больше половины (61%) россиян считает, что ассортимент товаров в торговых центрах за последние полгода не изменился, каждый второй отметил, что там можно найти... РИА Новости, 20.07.2023
2023-07-20T04:27
2023-07-20T04:27
общество
россия
вциом
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МОСКВА, 20 июл – РИА Новости. Больше половины (61%) россиян считает, что ассортимент товаров в торговых центрах за последние полгода не изменился, каждый второй отметил, что там можно найти большинство товаров, следует из результатов опроса ВЦИОМ, проведенного в рамках спецпроекта с РИА Новости. Согласно полученным данным, 61% опрошенных ответили, что ассортимент товаров в торговых центрах за последние полгода не изменился, 10% считают, что ассортимент стал богаче, 23% ответили наоборот, что стал беднее. При этом каждый второй россиянин (49%) ответил, что в торговых центрах можно найти большинство товаров, 42% считают, что там можно найти любой товар, 6% отметили дефицит многих товаров, затруднились с ответом 3% опрошенных. Всероссийский телефонный опрос "ВЦИОМ-Спутник" был проведен 8 июля 2023 года. В опросе приняли участие 1600 россиян в возрасте от 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью по стратифицированной случайной выборке, извлеченной из полного списка сотовых телефонных номеров, задействованных на территории РФ. Данные взвешены по социально-демографическим параметрам. Предельная погрешность с вероятностью 95% не превышает 2,5%.
https://ria.ru/20230703/tovary-1881817262.html
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общество, россия, вциом
Общество, Россия, ВЦИОМ
Опрос ВЦИОМ показал мнение россиян об ассортименте в магазинах

ВЦИОМ: почти половина россиян считают, что в ТЦ все еще можно найти большинство товаров

© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанкГипермаркет
Гипермаркет - РИА Новости, 1920, 20.07.2023
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Гипермаркет. Архивное фото
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МОСКВА, 20 июл – РИА Новости. Больше половины (61%) россиян считает, что ассортимент товаров в торговых центрах за последние полгода не изменился, каждый второй отметил, что там можно найти большинство товаров, следует из результатов опроса ВЦИОМ, проведенного в рамках спецпроекта с РИА Новости.
Согласно полученным данным, 61% опрошенных ответили, что ассортимент товаров в торговых центрах за последние полгода не изменился, 10% считают, что ассортимент стал богаче, 23% ответили наоборот, что стал беднее.
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При этом каждый второй россиянин (49%) ответил, что в торговых центрах можно найти большинство товаров, 42% считают, что там можно найти любой товар, 6% отметили дефицит многих товаров, затруднились с ответом 3% опрошенных.
Всероссийский телефонный опрос "ВЦИОМ-Спутник" был проведен 8 июля 2023 года. В опросе приняли участие 1600 россиян в возрасте от 18 лет.
Метод опроса — телефонное интервью по стратифицированной случайной выборке, извлеченной из полного списка сотовых телефонных номеров, задействованных на территории РФ. Данные взвешены по социально-демографическим параметрам. Предельная погрешность с вероятностью 95% не превышает 2,5%.
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